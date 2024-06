STIRI TECH Vertiv lansează soluții de putere și răcire AI end-to-end Ionut Razvan Share







Pe măsură ce inteligența artificială (AI) și procesarea de înaltă performanță (HPC) continuă să perturbe peisajul centrelor de date, Vertiv (NYSE: VRT), furnizor global de infrastructură digitală critică și soluții de continuitate, a anunțat astăzi un nou portofoliu de soluții de infrastructură de înaltă densitate pentru centre de date pentru a sprijini cerințele mai mari de putere și răcire ale AI. Disponibil acum în Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA), Vertiv™ 360AI este proiectat să accelereze implementările AI la orice scară, cu designuri variind de la soluții rack pentru teste pilot și Edge AI, până la centre de date complete pentru antrenarea modelelor AI. Inteligența artificială și procesarea accelerată generează o cerere fără precedent pentru putere și răcire, cu o estimare de creștere a densității de până la 500 kW per rack. Ca rezultat, proiectarea și implementarea infrastructurii de alimentare și răcire au devenit semnificativ mai complicate. Vertiv 360AI oferă o modalitate simplă de a alimenta și răci AI, cu un portofoliu complet de soluții de alimentare, răcire și service care rezolvă provocările complexe care decurg din revoluția AI. Soluțiile Vertiv 360AI includ design-uri validate și soluții pre-proiectate pentru a oferi beneficiul expertizei aprofudate Vertiv, eliminând în același timp ciclurile de proiectare. „După lansarea cu succes în America de Nord, suntem încântați să aducem noul portofoliu Vertiv 360AI în EMEA și să stimulăm planurile AI ale clienților noștri”, a declarat Karsten Winther, președinte pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) la Vertiv. „Soluțiile noastre oferă o abordare simplificată pentru infrastructura AI scalabilă, abordând provocările în continuă evoluție generate de procesarea de înaltă performanță. Vertiv™ 360AI este proiectat pentru a ajuta la accelerarea modernizării centrelor de date Edge răcite cu aer și a centrelor de date enterprise, precum și la dezvoltarea proiectelor hyperscale greenfiled.” Vertiv™ 360AI oferă, de asemenea, soluții modulare prefabricate pentru a permite clienților să implementeze AI fără a perturba sarcinile de lucru existente și fără a consuma spațiu. Soluțiile inițiale Vertiv 360AI pot alimenta și răci peste 130 kW per rack și includ modele optimizate pentru modernizarea infrastructurii existente.

