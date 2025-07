FEATURED STIRI TECH & TRENDING evomag investește în servicii – compania vizează dublarea veniturilor din această zonă în următorul an Ionut Razvan Share







evomag accelerează investițiile în zona de servicii și vizează dublarea veniturilor generate de această categorie în următorul an, mizând pe interesul crescut al clienților pentru pachetele care includ și punere în funcțiune, mentenanță sau suport tehnic. Considerate de companie o categorie de sine stătătoare de produse, serviciile vor beneficia în perioada următoare de o poziționare distinctă, de un focus crescut în marketing și de extinderea rețelei de parteneri. „Vedem o schimbare importantă în comportamentul clienților: aceștia investesc tot mai mult în produse de calitate și, în mod firesc, aleg și servicii complementare care le protejează investiția – fie că vorbim despre instalare, configurare, reparații sau mentenanță. Astfel, serviciile au devenit un element esențial în experiența de cumpărare. Le tratăm ca pe o linie distinctă de business, cu marjă, cerere și perspective solide de dezvoltare. Avem o echipă dedicată, lucrăm cu parteneri specializați la nivel național și investim constant în extinderea portofoliului. Obiectivul este să creștem această categorie într-un ritm susținut, în linie cu așteptările clienților care caută soluții complete, funcționale și eficiente”, spune Mihai Pătrașcu, CEO evomag. Potrivit evomag, veniturile din servicii au crescut cu 50% în ultimele 12 luni, cele mai solicitate fiind: instalarea aparatelor de aer condiționat (cu o rată de atașament produs–serviciu de peste 10%);

montajul de televizoare și electrocasnice mari;

asamblarea de PC-uri (în special în segmentul premium);

servicii de reparații pentru telefoane mobile – fie direct prin evomag, fie prin rețeaua de parteneri. În prezent, pe zona de servicii, evomag colaborează cu peste 10 parteneri externi și are o echipă internă dedicată exclusiv dezvoltării acestei linii de business. În următorul an, compania își propune să dubleze atât numărul de specialiști din echipă, cât și rețeaua de parteneri, pentru a susține extinderea geografică și creșterea capacității de execuție. Bundle-urile câștigă tracțiune Comportamentul de cumpărare se schimbă vizibil: clienții aleg tot mai frecvent pachetele care includ produs + serviciu, ceea ce contribuie la creșterea vânzărilor medii și la diversificarea surselor de venit pentru evomag. Tendința este susținută de interesul crescut pentru echipamente mai performante (televizoare, laptopuri, electrocasnice), dar și de nevoia de punere rapidă în funcțiune și întreținere corectă a acestora. Rata de atașament între produs și serviciu a ajuns la circa 10% în categoriile de bază, dar compania consideră că acest procent poate fi crescut semnificativ în următorii ani, odată cu repoziționarea și vizibilitatea sporită a categoriei în site și în campaniile comerciale. Pe termen mediu, evomag are în vedere lansarea unor noi servicii, în special pentru categoriile în care întreținerea periodică este esențială. În paralel, compania lucrează la optimizarea vizibilității acestor servicii în platformă și la integrarea lor mai eficientă în fluxul de achiziție online. Peste 100 de tipuri de servicii active evomag oferă, în prezent, peste 110 tipuri de servicii active, grupate în jurul celor mai populare categorii de produse: instalare aer condiționat, montaj de electrocasnice și televizoare, asamblare și mentenanță pentru PC-uri și laptopuri, montaj folie pentru dispozitive mobile și alte intervenții tehnice specializate pentru trotinete electrice si pentru biciclete. Cifra reflectă opțiunile comerciale listate individual în platformă, fiecare tratată ca serviciu distinct, cu preț, termen și specificații proprii. Această abordare face parte din strategia evomag de a extinde relația comercială cu clientul dincolo de momentul achiziției, oferind servicii relevante, transparente și ușor de accesat, care completează experiența de cumpărare și generează valoare recurentă pentru companie.

