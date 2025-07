STIRI TECH & TRENDING Synology extinde gama DiskStation Ionut Razvan Share







Synology a anunțat astăzi lansarea noului model DiskStation DS1825+, conceput pentru a oferi companiilor o soluție de stocare compactă și performantă, care se adaptează nevoilor lor în continuă evoluție. „DS1825+ oferă o bază puternică pentru gestionarea datelor și colaborare”, a declarat Jeffrey Huang, Product Manager Synology. „Având în vedere nevoile în continuă evoluție în materie de gestionare a datelor, acesta este conceput pentru a oferi performanță, scalabilitate și fiabilitate la nivel profesional.” Performanță și scalabilitate Synology DS1825+ este echipat cu două porturi de rețea 2.5GbE, oferind o conexiune rapidă, stabilă și sigură. Sistemul include și două sloturi M.2, utile pentru crearea unui pool de stocare exclusiv pe SSD, ideal pentru aplicații ce necesită performanță ridicată sau pentru memoria cache. Pentru o conectivitate extinsă, DS1825+ vine cu un slot PCIe 3.0, ce permite instalarea de plăci de rețea de mare viteză, inclusiv 10GBASE-T sau SFP+/SFP28 la 10/25Gbps. Astfel, DS1825+ poate susține fluxuri mari de date, necesare aplicațiilor intensive. În testele de performanță, DS1825+ a atins viteze secvențiale de până la 2.239 MB/s la citire și 1.573 MB/s la scriere prin protocol SMB, utilizând SSD-uri. Conceput pentru a crește odată cu nevoile utilizatorului, sistemul poate fi extins cu până la două unități de expansiune DX525, fiecare cu 5 bay-uri. În configurația completă, DS1825+ oferă până la 360 TB1 de spațiu brut de stocare, fiind o soluție solidă și scalabilă pentru companiile în creștere sau pentru utilizatorii care lucrează cu volume mari de date. Pentru a garanta performanța, DS1825+ este optimizat pentru utilizarea cu hard disk-uri compatibile, selectate atent în urma a peste 7.000 de ore de testare riguroasă. Sistemul de operare DSM necesită utilizarea acestor unități compatibile2 pentru instalare, asigurând astfel o integrare perfectă și funcționare stabilă pe termen lung. Funcții versatile Rulând Synology DiskStation Manager (DSM), DS1825+ oferă o gamă largă de instrumente pentru gestionarea datelor: Synology Drive transformă sistemul într-un cloud privat cu acces la fișiere pe mai multe platforme și sincronizare între site-uri.

Active Backup Suite oferă backup centralizat pentru dispozitive Windows, Linux, macOS, mașini virtuale și servicii cloud, cu opțiuni flexibile off-site.

Surveillance Station permite gestionarea scalabilă a videoclipurilor și analiza inteligentă în timp real pentru a proteja activele fizice. Disponibilitate DS1825+ va fi disponibil începând cu 8 iulie 2025, prin rețeaua de parteneri și distribuitori Synology din întreaga lume. Pentru mai multe informații, vizitați pagina produsului DS1825+.

