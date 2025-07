STIRI Roborock extinde portofoliul de produse entry-level pe piața din România Ionut Razvan Share







Roborock extinde portofoliul de produse în România cu lansarea seriilor Roborock Q10 și Roborock Q7. Noile produse vin echipate cu tehnologii avansate de curățenie – mop cu funcție de ridicare automată, navigație LiDAR și sisteme de golire automată, pentru curățenie rapidă în fiecare locuință, cu efort minim din partea utilizatorului. Seria Roborock Q10: trei soluții inteligente pentru o casă curată Seria Roborock Q10 include trei modele – Roborock Q10 PF+, Roborock Q10 PF și Roborock Q10 VF+ – fiecare dotat cu tehnologii diferite pentru curățare în profunzime, evitarea obstacolelor și navigație care se adaptează indiferent de suprafață, cum ar fi crăpăturile podelelor sau adâncimea covoarelor. Cu o putere de aspirare HyperForce de 10.000 Pa¹, sistem Dual Anti-Tangle și sistem de navigație PreciSense LiDAR, gama Roborock Q10 curăță rapid și eficient suprafețe de până la 180 m². Modelele Roborock Q10 PF și Roborock Q10 PF+ beneficiază de tehnologie care le permite să ridice automat mopurile pentru tranziții între podele și covoare. Sistemul Dual Anti-Tangle previne blocarea cu părul și fibrele. Peria principală integrată din cauciuc ajută la aspirarea părului de pe covoare, iar designul în formă de V deplasează părul de la ambele capete către centru în timp ce peria principală se învârtește, prevenind încurcăturile. Cele două aspiratoare robot beneficiază și de tehnologia Reactive Tech de evitare a obstacolelor mai mari de 5 cm lățime și 3,5 cm înălțime, care utilizează lumina structurată pentru a detecta și naviga fără efort în jurul obstacolelor, chiar și în încăperi aglomerate. Iar prin tehnologia PreciSense LiDAR, aspiratoarele robot scanează la 360° locuința și creează hărți detaliate, ce permite marcarea zonelor dificil de curățat (cum ar fi sub scaune și mese) dar și zonele cu urcare de scări. Roborock Q10 PF+ este dotat cu stația de andocare Auto-Empty RockDock Plus, care golește automat recipientul de praf după fiecare sesiune de curățenie, are o capacitate a coșului de gunoi de 350 ml și un sac de praf E12 care asigură filtrarea polenului, alergenilor proveniți de la pisici și câini, și a acarienilor. În schimb, Roborock Q10 VF+ este dotat cu sistemul de mop VibraRise 2.0, care utilizează tehnologie avansată cu vibrații pentru îndepărtarea petelor greu de curățat, cum ar fi murdăria întărită. Modelul vine și cu opțiunea de a ridica mopul atunci când sunt depistate covoare pentru a menține podelele curate fără contaminare încrucișată. Seria Roborock Q7: două modele echilibrate între eficiență și accesibilitate Modelele Roborock Q7 TF și Roborock Q7 TF+, ce vine însoțit de stația cu funcția de autogolire, oferă curățenie rapidă pentru fiecare locuință, combinând o putere de aspirare de până la 10.000 Pa¹ și spălare cu mopul, personalizabilă în trei trepte. Ideal pentru suprafețe de până la 150 m², Roborock Q7 TF oferă curățenie eficientă atât pe podele dure, cât și pe covoare, alături de o navigație avansată cu tehnologia LiDAR care marchează zonele interzise. Dotate cu sistem Dual Anti-Tangle și perie principală în formă de V, completate de pieptenele JawScrapers, aceste modele îndepărtează cu ușurință părul de animale. În plus, mopurile sunt detașabile, oferind flexibilitate în funcție de necesități, iar sacul de praf de 2,5 litri permite utilizarea până la 7 săptămâni fără schimbare. De ce să alegi Roborock Q10 sau Roborock Q7: performanță, inteligență și confort Gamele Roborock Q10 și Roborock Q7 sunt proiectate pentru a se adapta cerințelor cotidiene, oferind soluții eficiente și automatizate pentru curățenia locuinței. Aceste aspiratoare robot sunt potrivite pentru diverse stiluri de viață, fie că este vorba despre familii cu copii, persoane cu un program încărcat sau posesori de animale de companie. Indiferent de modelul de aspirator robot ales, aplicația Roborock permite utilizatorilor să personalizeze rutinele de curățenie cu un singur click, să selecteze camerele dorite și să activeze modul DEEP+ care încetinește mișcările și împarte traseele pentru o curățare în profunzime. Utilizatorii pot adăuga zone suplimentare de curățat, iar aspiratorul robot va prioritiza noua zonă adăugată și apoi va reveni la planul inițial. Fiind compatibile cu Siri, Alexa și Google Home, aspiratoarele se integrează în ecosistemele inteligente existente. Cele două serii nou lansate de către Roborock răspund unor nevoi diferite, în funcție de suprafața locuinței și nevoile de curățenie. Seria Roborock Q10 este potrivită pentru locuințe spațioase, cu mai multe etaje sau cu animale de companie, datorită funcțiilor avansate precum VibraRise 2.0, acoperirea extinsă și sistemele de evitare a obstacolelor. Pe de altă parte, seria Roborock Q7 oferă o soluție echilibrată pentru spații mai mici, păstrând un nivel ridicat de performanță la un cost accesibil. Modelele care includ semnul „+” sunt echipate cu stația de golire automată Auto-Empty RockDock Plus, în timp ce variantele fără „+” vin cu o stație de încărcare standard. Seriile Roborock Q10 și Roborock Q7 vor fi disponibile în magazinele eMAG și Altex, în culorile alb și negru, pentru cei care își doresc curățenie fără efort. Model Preț Roborock Q7 TF 999 lei Roborock Q7 TF+ 1,549 lei Roborock Q10 PF 1,549 lei Roborock Q10 PF+ 1,949 lei Roborock Q10 VF+ 2,449 lei

