COMPUTEX 2024: „Racing Beyond Limits” – memorie DDR5, DDR5 CAMM2 și aplicațiile AI

Kingston și-a anunțat astăzi revenirea la COMPUTEX 2024 cu standul „ Kingston: Racing Beyond Limits”, inspirat din lumea curselor de mașini. Kingston lansează o gamă diversificată de soluții tehnologice, precum memoria în ediție limitată Kingston FURY Renegade DDR5, noul standard de memorie CAMM2 și alte soluții de stocare. Pe lângă aceasta, o prezentare de PC-uri cu AI, care prezintă soluțiile Kingston de la baza unor mașini de curse autonome, reafirmând parcursul marcat prin inovații de referință. Seria campionilor Kingston Lightning FURY FURY este pilotul puternic și încrezător care spulberă limitările, întruchipând memoriile DRAM și SSD-urile Kingston de performanță extremă pentru gameri, care asigură putere pentru a doborî recorduri cu viteze de overclocking și design agresiv. La COMPUTEX 2024, Kingston etalează memoria DDR5 Kingston FURY Renegade în ediție limitată, cu radiatoare inspirate din cursele auto și iluminare RGB. Swift XS Caracterizând agilitatea unui pilot profesionist, SSD-urile externe Kingston oferă soluții de stocare extrem de compacte, cu viteze mari. Este introdusă o nouă variantă roșie pentru SSD-ul extern XS1000, care le permite creatorilor să stocheze la fel de multe date, însă oferă un design inspirat din cursele auto. Creative Canvas Canvas reprezintă spiritul cardurilor de memorie Kingston Canvas SD și microSD de înaltă performanță, oferind viteze mari și capacități generoase care dau frâu liber creativității. Fiind o combinație puternică de viteză și stocare, această gamă le oferă creatorilor upgrade-uri de stocare pentru a capta acțiuni palpitante și a păstra momente epice, dând viață viziunilor lor. Guardian IronKey IronKey este un pilot robust și experimentat, care acordă prioritate securității și protecției. Având rolul de apărare solidă, oferă siguranță datelor folosind criptare hardware certificată la cele mai înalte standarde. Diferitele sale setări de securitate le permit utilizatorilor să dețină controlul, fie că este vorba de o companie mare sau de o firmă mica. Versatile DataTraveler Pilotul pentru toate tipurile de teren, DataTraveler, personifică gama de unități USB flexibile de la Kingston, care se adaptează la orice condiții. Disponibile în variante cu capacități și mărimi diferite, aceste unități USB practice oferă o stocare fiabilă pentru transferul de fișiere și conținut media oriunde. Steadfast Enterprise Enterprise, pilotul consecvent și fiabil, reprezintă memoriile DRAM și SSD enterprise, de care depind centrele de date. Bazându-se pe teste pe servere care îi confirmă reziliența și integritatea robustă a datelor, Enterprise asigură o performanță fără cusur pentru bazele de date și infrastructuri. FURY Fast Lane: Reprezentând o experiență de circuit în practica reală, FURY Fast Lane dezlănțuie viteza turbo a gamei Kingston FURY. Memoriile DDR5 Kingston FURY Renegade în ediție limitată RGB și SSD-urile Renegade alimentează simulatorul de curse Cooler Master Dyn X Racing Simulator, oferind o senzație captivantă de viteză, în ton cu senzația pilotării pe un circuit. Așa cum mașinile de curse sunt reglate pentru performanțe maxime, Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 (Compression Attached Memory Module) debutează cu un nou standard pentru modulele de memorie, oferind o dimensiune mai compactă, un consum mai mic de energie și o capacitate și viteză mai mari. Destinat laptopurilor de gaming și stațiilor de lucru mobile, noul standard îmbunătățește experiențele de calcul. Alimentarea AI: La „pit stop” se face o revizie a mașinilor de curse și se folosesc datele colectate pentru îmbunătățirea performanțelor; inspirându-se din acest concept, Kingston a amenajat zona „Built to Last („Făcute să reziste”) pentru a-și demonstra aplicațiile din domeniul AI. Kingston invită echipa de curse Vulpes de la NYCU să își expună mașina de curse autonomă. Mașina utilizează un PC AI echipat cu soluții Kingston, AMD și ASUS. În interiorul PC-ului AI, memoria Kingston FURY Renegade DDR5 și SSD-ul PCIe 4.0 NVMe, care încă nu se află pe piață și are numele de cod Kenting Bay, alimentează toate etapele dezvoltării mașinii de curse: de la testarea inițială în medii simulate, procesarea și vizualizarea unor volume mari de date, până la efectuarea instantanee a reglajelor și obținerea unei performanțe optime pe teren. În plus, memoria pentru servere Kingston Server Premier DDR5 RDIMM și SSD-ul DC600M Enterprise, cu caracteristici de înaltă eficiență și latență redusă, adaptate pentru centrele de date, răspund cerințelor de capacitate de stocare și performanță pe care le impune procesarea AI. În timp ce inteligența artificială își menține rolul-cheie în dezvoltarea diverselor industrii, soluțiile de memorie și stocare Kingston continuă să facă posibilă și să accelereze implementarea tehnologiilor bazate pe AI. La fiecare pas, Kingston is with you. Specificațiile noilor produse DDR5 Kingston FURY Renegade, ediție limitată RGB Designul ediției limitate: Memoria are un design elegant radiatorului, cu roșu și negru, inspirat de mașinile de curse, dispunând în exclusivitate și de un efect de iluminare RGB 1 .

Seturi de 2, 48 GB (24 GB x2) 19 efecte de iluminare RGB presetate și certificare Intel® XMP 3.0 DDR 5 Kingston FURY Impact (CAMM2) Formă redusă, capacitate sporită: Modulul de memorie dual channel oferă o dimensiune mai compactă, un consum mai mic de energie și o capacitate și viteză mai mari, ideale pentru notebookuri, laptopuri de gaming și utilizatori de stații de lucru mobile.

Modulul de memorie dual channel oferă o dimensiune mai compactă, un consum mai mic de energie și o capacitate și viteză mai mari, ideale pentru notebookuri, laptopuri de gaming și utilizatori de stații de lucru mobile. Capacități: 32 GB SSD extern XS1000 Opțiune de culoare nouă: O versiune nouă roșie, pentru a păstra cu stil momentele prețioase ale vieții.

