BenQ lansează monitorul PV3200U pentru editare video 4K și sistem audio 2.1 integrat

BenQ a lansat PV3200U, un monitor 4K de 32 inch dezvoltat special pentru creatorii de conținut video și YouTuberi, ca soluție simplificată și fiabilă pentru provocările comune din post-producție, cum ar fi inconsistențele de culoare, editare audio și fluxuri de lucru ineficiente între dispozitive. Creatorii aflați în plină expansiune, fie că își editează singuri videoclipurile, fie că lucrează cu studiouri mici, se confruntă frecvent cu provocări precum corecții de culoare dificil de controlat, sunet slab calitativ și inconsistențe de imagine între platforme video și dispozitive mobile. Monitorul PV3200U răspunde direct acestor neajunsuri, oferind o experiență de editare audiovizuală complet integrată, cu redare precisă a culorilor din primul moment al conectării și compatibilitate nativă cu Mac și Windows, printr-o soluție de conectare simplificată, cu un singur cablu. „Creatorii nu ar trebui să fie nevoiți să ghicească cum va arăta și cum va suna conținutul lor odată ce este publicat”, a declarat Peter Huang, președinte al BenQ Corporation. „De prea multe ori, schimbările de culoare în post-producție și editările audio plate le pun piedici YouTuberilor. Culorile precise, editarea clară a sunetului și compatibilitatea perfectă cu dispozitivele ale PV3200U le permit creatorilor să aibă încredere în procesul creativ, de la prima tăiere până la încărcarea finală.” La baza monitorului BenQ PV3200U stă tehnologia avansată AQCOLOR, dezvoltată pentru a livra acuratețea culorilor cerută de profesioniști. Acesta oferă o acoperire de 95% din spectrul DCI-P3, 100% Rec.709 și 100% sRGB, cu o acuratețe de culoare calibrată din fabrică (ΔE ≤ 2), asigurând consistență vizuală pe toate dispozitivele, de la televizoare și laptopuri, până la telefoane mobile și pe platforme precum YouTube, Vimeo sau altele. Pentru o potrivire cât mai fidelă a culorilor între sistemele Mac și Windows, PV3200U integrează modul M-book și funcția ICCsync, care aliniează automat profilurile de culoare pentru o redare coerentă pe dispozitive Apple. Dincolo de precizia culorilor, PV3200U aduce în prim-plan și o experiență audio bine calibrată. Sistemul său audio 2.1, format din două difuzoare de 2W și un woofer dedicat de 5W, oferă un sunet clar și echilibrat, ideal pentru monitorizarea materialelor fără a fi nevoie de căști. Modul Studio păstrează sunetul în forma sa originală, fără procesare suplimentară, iar separarea frecvențelor optimizează claritatea vocală și redarea frecvențelor joase. Pentru un flux de lucru eficient și un spațiu de lucru mai curat, monitorul dispune de o conexiune USB-C unică, care suportă simultan semnal video 4K, transfer de date și alimentare de până la 65W, eliminând nevoia mai multor cabluri. În plus, controlul rapid al setărilor este facilitat prin Hotkey Puck-ul wireless, care permite acces direct la modurile de lucru preferate. Designul ergonomic al PV3200U, cu opțiuni de înclinare, pivotare, rotire și ajustare pe înălțime, îl face adaptabil oricărui spațiu de editare, indiferent de stilul de lucru. Prin combinația dintre acuratețe a culorilor, claritate a sunetului și funcționalitate profesională, BenQ PV3200U se evidențiază ca o soluție completă pentru creatorii de conținut care vor să se asigure că ceea ce editează este redat exact așa cum va fi perceput de public.

