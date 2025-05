STIRI TECH & TRENDING Kingston lansează SSD-ul FURY Renegade G5 cu înterfață PCIe 5.0 NVMe Ionut Razvan Share







Kingston FURY anunță lansarea SSD-ului PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD, Kingston FURY Renegade G5, destinat pasionaților de jocuri și utilizatorilor care au nevoie de o capacitate mare de stocare și performanțe ridicate. Kingston FURY Renegade G5 folosește cel mai nou controler PCIe Gen5 x4 și memorie 3D TLC NAND pentru a oferi viteze impresionante de citire și scriere – până la 14.800 MB/s, respectiv 14.000 MB/s 1 – și peste 2 milioane IOPS, fiind ideal pentru gaming , editare video sau sarcini complexe cu volume mari de date. Proiectat pentru PC-uri și stații de lucru puternice, reduce semnificativ timpii de încărcare și oferă în același timp o capacitate generoasă de stocare. Pentru a face față cerințelor ridicate, SSD-ul integrează un controler Silicon Motion SM2508 pe 6nm și memorie cache DRAM DDR4 eficientă energetic. Astfel, oferă performanță constantă cu un consum redus de energie și emisii de căldură mai mici. Fie că e vorba de jocuri, creare de conținut sau productivitate, Kingston FURY Renegade G5 oferă performanța necesară pentru orice scenariu. „ Ne bucurăm să extindem familia Kingston FURY cu o nouă soluție de stocare de înaltă performanță”, a declarat Liny Cheliyan, Business Manager – Prosumer Flash and SSD, Kingston EMEA. „Mulțumită puterii SSD-ului Kingston FURY Renegade G5 și a memoriei Kingston FURY, utilizatorii exigenți și pasionații de hardware își pot configura sistemul perfect.” Kingston FURY Renegade G5 este disponibil în capacitățI de 1024 GB, 2048 GB și 4096 GB2 și este oferit cu o garanție de cinci ani5, asistență tehnică gratuită și fiabilitatea legendară Kingston. Pentru mai multe informații, accesează kingston.com. Funcții și specificații ale SSD-ului Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 · Viteze extreme PCIe Gen5: Viteze PCIe Gen5 x4 de până la 14.800/14.000 MB/s1 la citire/scriere și performanță de până la 2.200.000/2.200.000 IOPS1. · Design termic avansat: Folosind controlerul Silicon Motion SM2508 bazat pe litografie de 6 nm, SSD-ul dispune de un management termic mai bun, memorie cache DDR4 care oferă un consum mai mic de energie, circuit integrat independent Buck pentru consum constant de energie și un PCB cu 12 straturi pentru calitate îmbunătățită a semnalului și integritate superioară a datelor. Integrare perfectă: Format M.2 2280 – se încadrează cu ușurință în majoritatea plăcilor de bază și este compatibil cu sistemele Gen3 și Gen4.

Format M.2 2280 – se încadrează cu ușurință în majoritatea plăcilor de bază și este compatibil cu sistemele Gen3 și Gen4. Capacitate maximă: Capacitate maximă de până la 4096 GB 2 pentru a stoca jocurile și conținutul media preferat.

Capacitate maximă de până la 4096 GB pentru a stoca jocurile și conținutul media preferat. Format: 2 2280

2 2280 Interfață: PCIe 5.0 x4 NVMe

PCIe 5.0 x4 NVMe Capacități 2 : 1024GB, 2048GB, 4096GB

1024GB, 2048GB, 4096GB Controler: Silicon Motion SM2508

Silicon Motion SM2508 NAND : 3D TLC

: 3D TLC Cache DRAM : Da

: Da DirectStorage acceptat : Da

: Da Citire/scriere secvențială 1 : 1024 GB – până la 14200/11000 MB/s 2048 GB – până la 14700/14000 MB/s 4096 GB – până la 14800/14000 MB/s

Citire/scriere aleatorie 4K 1 : 1024 GB – până la 2.200.200/2.150.000 IOPS 2048 GB-4096 GB – până la 2.200.000/2.200.000 IOPS

Anduranță (TBW/DWPD)3: 1024 GB – 1.0PB

2048 GB – 2.0PB

4096 GB – 4.0PB Consumul de energie 4 : 1024 GB – 0,27W Avg / 6,6W @ 14,2G / 6,6W (MAX) 2048 GB – 0,27W Avg / 7,0W @ 14,7G / 7,0W (MAX) 4096 GB – 0,27W Avg / 7,1W @ 14,8G / 9,5W (MAX)

Temperatura de depozitare : -40°C~85°C

: -40°C~85°C Temperatura de funcționare: 0°C ~ 70°C

0°C ~ 70°C Dimensiuni: 80 mm x 22 mm x 2,3 mm

80 mm x 22 mm x 2,3 mm Greutate: 1024 GB – 7,3 g 2048 GB-4096 GB – 7,7 g

Vibrații în timpul funcționării: Vârf 2.17 G (7-800 Hz)

Vârf 2.17 G (7-800 Hz) Vibrații în afara funcționării: Vârf 20 G (20-1000 Hz)

Vârf 20 G (20-1000 Hz) MTBF: 000.000 ore

000.000 ore Garanție/asistență5: Garanție limitată de 5 ani cu asistență tehnică gratuită

