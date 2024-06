STIRI Acer lansează noua linie de laptopuri de business TravelMate AI Ionut Razvan Share







Acer anunță o nouă gamă de laptopuri de business TravelMate optimizate cu inteligență artificială. Echipate cu cea mai recentă generație de procesoare cu NPU integrat, noile laptopuri oferă profesioniștilor și cadrelor executive performanțe, productivitate și mobilitate de nivel superior, pe lângă caracteristici îmbunătățite de securitate și conectivitate. Optimizate pentru a oferi noi capabilități și experiențe de utilizare bazate pe inteligență artificială, toate noile laptopuri de business sunt dotate cu Acer TravelMateSense pentru acces rapid la setările de gestionare a dispozitivelor și opțiunile de personalizare, cu o nouă funcționalitate Acer Experience Zone pentru colectarea funcțiilor de inteligență artificială ale dispozitivelor, și Copilot accesibil printr-o tastă rapidă dedicată[1]. Fiecare model oferă, de asemenea, funcții avansate de securitate și administrare, pentru a simplifica implementarea și gestionarea dispozitivelor pentru afaceri, asigurând protejarea datelor cu ajutorul unui modul distinct Trusted Platform Module (TPM) 2.0, securitate biometrică și un obturator de confidențialitate al camerei. Acer TravelMate P6 14: Experiențe premium și calitatea ecranului OLED Proiectat pentru utilizatori din mediul de business, Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73) este echipat cu cele mai recente procesoare Intel Core Ultra 7 cu Intel vPro Enterprise, precum și cu grafică Intel și Intel AI Boost integrate, pentru a debloca noi experiențe AI, performanță și eficiență a consumului în cadrul dispozitivului premium. Laptopul de business Intel Evo Edition are până la 32 GB de memorie LPDR5X[2] și până la 1 TB M.2 PCIe SSD[2] pentru o durată îndelungată a acumulatorului și un răspuns rapid, chiar și atunci când gestionați sarcini de lucru ample. Un display spectaculos OLED WQXGA+ OLED (2880 x 1800) de 14 inci cu opțiune tactilă, asociat cu un raport de aspect 16:10, margini înguste și sistemul audio DTS® încântă utilizatorii prin experiențe audio și vizuale captivante. Culorile cinematografice și claritatea scenelor în mișcare pot fi percepute atunci când vizionați videoclipuri, cu suport 100% pentru gama de culori DCI-P3 și certificare VESA HDR TrueBlack 500. De asemenea, TravelMate P6 14 sosește cu Wi-Fi 7 și Bluetooth® 5.3, precum și cu o selecție amplă de porturi esențiale care acceptă Thunderbolt 4™ pentru conectivitate fără întreruperi și confort în timpul călătoriilor de afaceri. Seria Acer TravelMate P4: Cei mai buni companioni de lucru Noua serie TravelMate P4 de laptopuri de business subțiri și ușoare include un design convertibil de 14 inci, precum și modele clamshell de 14 și 16 inci, toate beneficiind de noi caracteristici de performanță, securitate și gestionare a dispozitivelor pentru a veni în sprijinul profesioniștilor și tehnicienilor IT. Modelul 2-în-1 Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) permite utilizatorilor să treacă fără efort de la o sarcină la alta și de la un mod la altul și să profite de portabilitatea sa, cu o greutate de doar 1,49 kg și o grosime de 21,9 mm. Dispune de un plus de performanță cu un procesor până la Intel Core Ultra 7 165U [1] cu grafică Intel integrată și eligibilitate Intel vPro Enterprise, precum și de o durată îndelungată a acumulatorului[2,3] pentru sesiuni de lucru eficiente, plus capacitatea de încărcare rapidă atunci când este necesar. Dispozitivul sosește, de asemenea, cu un ecran WUXGA (1920 x 1200) de 14 inchi (1920 x 1200) cu opțiune tactilă și ramă îngustă de 16:10 pentru o experiență vizuală și audio îmbunătățită prin sunetul imersiv DTS. Ajutându-i pe profesioniștii foarte mobili să rămână conectați, TravelMate P4 Spin 14 este echipat cu conectivitate Wi-FE 6E și conectivitate opțională 4G LTE[2]. Productivitatea și performanțele fiabile sunt asigurate cu Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53) întrucât acesta este echipat cu cele mai recente procesoare Intel Core Ultra cu Intel vPro Enterprise. În plus, este echipat cu Intel Unison, memorie DDR5 dual-channel rapidă de până la 64 GB și până la 1 TB de stocare PCIe SSD, împreună cu o autonomie extinsă a acumulatorului. Detaliile vizuale uimitoare sunt afișate pe ecranul WUXGA (1920×1200)[2] cu margini înguste al dispozitivului, asociat cu tehnologia Acer TrueHarmony pentru un nivel audio ridicat. În mod similar cu modelul convertibil, laptopul de 16 inci vine cu o varietate de porturi care îi ajută pe profesioniști să rămână conectați atunci când nu se află la birou. Acer TravelMate P4 14 (TMP414-42-TCO) dispune de cele mai recente procesoare AMD Ryzen din seria PRO 8040 evoluate cu AMD Ryzen AI, cu până la opt nuclee de procesare de înaltă performanță bazate pe arhitectura “Zen 4”, pentru a oferi performanțe maxime în aplicațiile de colaborare, productivitate și creare de conținut. Ryzen AI conferă o viteză incredibilă PC-ului cu tehnologie AI, permițând o confidențialitate sporită, o durată excelentă a acumulatorului și o funcționare silențioasă. Suportă până la 64 GB de memorie DDR5, până la 1 TB de stocare PCIe Gen4, autonomie extinsă a acumulatorului, funcții de securitate de ultimă generație pentru întreprinderi și soluții moderne de gestionare a mobilității în întreprinderi, ca parte a tehnologiilor AMD PRO. Toate dispozitivele din seria TravelMate P4 sunt concepute pentru a rezista la rigorile uzurii zilnice fără a împiedica performanța. Conformitatea lor cu durabilitatea de nivel militar[4] face exact acest lucru, iar Acer Dust Defender ajută la minimizarea acumulării la nivel intern de praf care poate deveni o cauză a încetinirii. Protecția dispozitivelor se extinde și mai mult, toate dispozitivele fiind echipate cu TMP 2.0 distinct, obturatoare de confidențialitate și cititoare de amprente pentru autentificări securizate, precum și cu un cititor Smartcard opțional pentru modelele TravelMate P4. Îmbunătățit cu funcții AI Fiecare dintre laptopurile de business TravelMate este echipat cu noi funcții AI pentru colaborare și creație, reunite în Acer Experience Zone din aplicația TravelMateSense. Profesioniștii creativi pot profita de Acer LiveArt, care ajută la eliminarea instantanee a fundalului unei imagini[[i]] cu oameni, animale și obiecte și la generarea de “hărți de adâncime” din imagini 2D. Cu ajutorul GIMP și al plugin-ului Intel Stable Diffusion[[ii]], acestea pot genera de asemenea ilustrații și imagini prin doar câteva clicuri și o simplă introducere de text. Noile dispozitive TravelMate sunt livrate, de asemenea, cu noul Acer PurifiedView 2.0 care utilizează NPU pentru a descărca aplicațiile accelerate de inteligența artificială pentru a optimiza consumul de energie și pentru a crea experiențe mai fluide în videoconferințe și experiențe de streaming live cu Background Blur, Automatic Framing și Eye Contact pentru ca utilizatorii să arate cât mai bine în orice moment. Dispozitivele permit de asemenea Acer PurifiedVoice cu AI Noise Reduction pentru a suprima în mod activ zgomotul de fond pentru un sunet mai clar. Soluții de asistență pentru business preinstalate Suita de soluții comerciale Acer sprijină antreprenorii și managerii în a gestiona activitățile de business și a proteja informațiile vitale. Cu noul software TravelMateSense, utilizatorul poate optimiza, personaliza și accesa sistemele de asistență de pe laptopurile sale printr-un singur click pe tasta TravelMateSense. “Workflow” consolidează toate funcțiile de care utilizatorii ar putea avea nevoie în diferite scenarii de lucru (“Meeting”, “Away” și “Work”) și poate fi personalizat în continuare pe baza preferințelor specifice. “Secure Guard” oferă o serie de funcții legate de securitate care includ USB Device Filter, Personal Secure Drive, File Secure și Dynamic Lock, pentru a menține dispozitivele TravelMate în siguranță împotriva potențialelor amenințări. Cu “Checkup”, utilizatorii pot examina starea de sănătate a componentelor vitale ale dispozitivului, cum ar fi stocarea, memoria RAM și sănătatea acumulatorului, care este însoțită de instrucțiuni pentru efectuarea de calibrări pentru optimizarea încărcării acumulatorului. Sunt disponibile și configurații suplimentare ale sistemului precum modurile de performanță și de încărcare, setările ecranului și funcția DustDefender, împreună cu o fereastră de prezentare generală a stării sistemului pe pagina principală pentru un raport în timp real al stării dispozitivelor TravelMate. Acer Office Manager este util deoarece permite birourilor fără personal IT dedicat să consulte datele, să centralizeze resursele și să monitorizeze resursele IT într-un singur portal. Protejarea datelor critice este de asemenea mai ușoară, deoarece Acer ProShield Plus integrează mai multe funcții de securitate și gestionare într-o singură consolă client. Certificat ca fiind prietenos cu natura Toate laptopurile Acer TravelMate sunt înregistrate EPEAT și încorporează utilizarea de materiale reciclate în designul și ambalajul lor, îndeplinind cel mai exigent set de criterii pentru a deveni lideri în materie de sustenabilitate în domeniul electronicelor. Prețuri și disponibilitate Acer TravelMate P6 14 (TMP614-73) va fi disponibil în EMEA din trimestrul al treilea, la prețuri începând de la 1.359 EUR. Acer TravelMate P4 Spin 14 (TMP414RN-54) va fi disponibil în EMEA din trimestrul al treilea, la prețuri începând de la 1.019 EUR. Acer TravelMate P4 16 (TMP416-53) va fi disponibil în EMEA din trimestrul al treilea, la prețuri începând de la 959 EUR. Acer TravelMate P4 14 (TMP14-42-TCO) va fi disponibil în EMEA în trimestrul al patrulea, la prețuri începând de la 949 EUR.

