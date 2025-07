STIRI Instalarea serviciilor de telefonie, internet sau televiziune – drepturile utilizatorilor Ionut Razvan Share







În urma unor reclamații primite de la utilizatori privind întârzieri sau lipsa de claritate în procesul de instalare a serviciilor de telefonie fixă, internet fix sau televiziune, ANCOM reamintește drepturile de care aceștia beneficiază în relația cu furnizorii. Contractele pentru aceste servicii trebuie să prevadă termenul de instalare, precum și tariful perceput, dacă este cazul. Obligațiile furnizorilor Potrivit legislației din domeniul comunicațiilor electronice, furnizorii au obligația de a informa clar și transparent utilizatorii cu privire la termenul maxim pentru instalarea serviciului, precum și tarifele, cu toate taxele incluse, pentru activarea, conectarea și/sau instalarea serviciilor, dacă se aplică astfel de tarife. Termenul de instalare a serviciilor este stabilit de fiecare furnizor în parte, în funcție de politica sa comercială, nefiind reglementat de legislația în vigoare. Bine de știut În practică, serviciile pot fi instalate/activate mai rapid decât termenul contractual, însă doar termenul prevăzut în contract este luat în considerare pentru eventuale reclamații sau solicitări de despăgubiri. De asemenea, în cazul ofertelor promoționale, furnizorul poate instala/conecta/activa serviciul gratuit. Utilizatorii care doresc „transferul/mutarea” serviciilor la o altă adresă trebuie să verifice în cuprinsul contractului dacă această opțiune este oferită de furnizor și, cel mai important, în ce condiții. Totodată, este esențial să se asigure că furnizorul are implementată rețea la noua adresă. Ce, cum și unde reclami Dacă termenul de instalare prevăzut în contract nu este respectat, utilizatorii trebuie mai întâi să reclame situația furnizorului, utilizând căile descrise în procedura sa de reclamații. Dacă sesizarea nu este soluționată de către furnizor, utilizatorii se pot adresa: Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) – pentru nerespectarea termenului de instalare agreat prin contract sau acordarea de despăgubiri.

ANCOM – în cazul în care furnizorul nu a prevăzut în contract termenul maxim pentru instalarea serviciului sau tariful pentru activarea, conectarea și/sau instalarea acestuia. În acest caz, reclamația către ANCOM trebuie să fie însoțită de o copie a contractului. Sesizările pot fi trimise aici.

