Acer lansează noi PC-uri Copilot+: Swift Edge AI și Swift Go AI

Acer a prezentat actualizări ale familiei de PC-uri Copilot+ subțiri și ușoare Swift – seriile Swift Edge 14 AI și Swift Go AI – care sunt acum echipate cu cele mai noi procesoare Intel® Core™ Ultra 200V Series cu unități de procesare neuronală (NPU) integrate. Cu un design premium și portabil, noile laptopuri includ tehnologia și caracteristicile necesare pentru creativitate și productivitate, împreună cu ecrane OLED care oferă detalii remarcabile și acuratețe ridicată a culorilor.

Noile PC-uri Swift Copilot+ sunt echipate cu unități NPU care oferă o performanță de peste 40 TOPS și sunt echipate pentru a rula cele mai solicitante sarcini de AI și pentru a oferi experiențe AI exclusive precum Recall (previzualizare), Click to Do (previzualizare) și căutare îmbunătățită Windows Search, Cocreator, Live Captions și Windows Studio Effects[2]. În plus, acestea dispun și de o tastă Copilot dedicată pentru a lansa Copilot în Windows 11 cu o singură atingere.

Swift Edge 14 AI: carcasă elegantă, greutate sub 1 kg, display 3K OLED din sticlă “Edge-to-Edge”

PC-ul Copilot+ Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) oferă o putere superbă într-un design ultra-ușor; cântărește doar 0,99 kg și oferă performanțe AI superioare, cu un ecran OLED 3K de 14 inci din sticlă edge-to-edge și oferă imagini la calitate cinematografică datorită compatibilității de 100% cu spațiul de culoare DCI-P3 și a certificării VESA DisplayHDR™ True Black 600. În plus, este primul laptop din lume care încorporează tratamentul de suprafață Corning® Gorilla™ Matte Pro care a fost testat pentru a reduce cu 95% reflexiile ecranului în comparație cu suprafețele alternative din sticlă antireflex, aspect care permite o vizibilitate îmbunătățită atunci când este utilizat în medii luminoase sau la exterior. De asemenea, ajută la îmbunătățirea raportului de contrast pentru o mai mare profunzime a imaginii și claritate a culorilor, dar și la reducerea reflexiilor pentru ecranele cu rezoluție mai mare.

Cu un procesor până la Intel® Core™ Ultra 9 288 V care propulsează dispozitivul, Swift Edge 14 AI susține fără probleme aplicații precum procesarea imaginilor, interpretarea textului și reducerea zgomotului. În plus, pe lângă unitatea NPU, acesta dispune și de o unitate GPU Intel® Arc™ încorporată pentru o scalare vizuală îmbunătățită și performanțe mai rapide pentru crearea generativă AI. Funcționalitățile de utilizare ajută utilizatorii să profite la maximum de capabilitățile AI ale laptopului; noul cititor de amprente se luminează pentru a indica recunoașterea biometrică și conectarea cu succes. În plus, touchpad-ul include un indicator unic de activitate AI care se luminează atunci când unitatea NPU este utilizată sau dacă este activat Copilot. Spațiul amplu de stocare al modelului Swift Edge 14 AI, cu până la 32 GB memorie LPDDR5X și până la 1 TB stocare PCIe Gen 4, ajută la funcționarea rapidă și fără probleme a tuturor componentelor dispozitivului. În plus, dispozitivul poate oferi până la 21 de ore de autonomie[3] pentru productivitate și divertisment pe tot parcursul zilei.

Carcasa premium ultra-subțire este construită dintr-un aliaj de magneziu-aluminiu de înaltă calitate, oferind o durabilitate mai bună prin comparație cu aluminiul. Designul complet nou prezintă un izbitor model cu săgeți duble care îi accentuează aspectul modern și o tastatură „soft-touch” cu o acoperire unică tratată împotriva razelor UV, care se simte precum catifeaua și este rezistentă la uzură și pete. Sosește prevăzut cu o serie de modalități esențiale de conectare, care includ două porturi Thunderbolt 4 și două porturi USB tip A. În cele din urmă, conformitatea cu standardul militar (MIL-STD 810H) garantează că acest laptop sofisticat poate face față presiunii zilnice a călătoriilor, întâlnirilor cu clienții, cursurilor din campus și multor altor activități.

Swift Go 16 AI și Swift Go 14 AI: performanță și control media pentru productivitate și divertisment

Echipate cu procesoare până la Intel Core Ultra 7 258 V cu grafică Intel Arc și cu suport pentru până la 32 GB de memorie LPDDR5X și până la 2 TB[1] SSD PCIe Gen 4 NVMe, noile modele Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74/T) și Swift Go 14 AI (SFG14-75/T) oferă o valoare excepțională pentru productivitate, creativitate și divertisment. Pe lângă orientarea spre performanță și capabilitățile AI, PC-urile Swift Go Copilot+ oferă o autonomie de până la 16 ore[3] de navigare pe web.

Subțiri și ușoare, noile laptopuri Swift Go AI sunt dotate cu touchpad-ul Acer Multi-Control îmbunătățit, care permite controlul intuitiv și convenabil al acțiunilor pentru divertisment, media și conferințe direct de pe touchpad. Acesta include funcții precum redare, pauză, reglarea volumului, partajarea ecranului și multe altele. În plus, noua funcție Acer MyKey permite utilizatorilor să deschidă un set de aplicații cu un singur click.

Ambele noi laptopuri includ ecrane OLED care afișează imagini cu o claritate extraordinară; Swift Go 16 AI este disponibil cu un ecran OLED de 16 inci cu rezoluție 16:10 WUXGA+ (2048×1280) 2K, în timp ce Swift Go 14 AI are un panou OLED 16:10 WUXGA (1920×1200). Ecranele lor sunt, de asemenea, certificate VESA DisplayHDR™ TrueBlack 500 și vin cu certificare Eyesafe 2.0.

Concepute pentru versatilitate și cu o grosime de doar 15,9 mm, utilizatorii care folosesc laptopul în modul de lucru hibrid pot profita la maximum de portabilitate și forma elegantă a laptopurilor Swift Go AI, utilizându-le la școală, acasă și la serviciu.

Comunicare clară, susținută de un design sustenabil

Noile laptopuri Swift AI sunt echipate cu camere web IR FHD 1080p care acceptă autentificarea biometrică prin recunoaștere facială cu Windows Hello. De asemenea, acestea protejează utilizatorul specificat cu ajutorul tehnologiei Acer User Sensing care permite camerei web IR să detecteze prezența acestuia, a bloca ecranul când acesta pleacă și a-l reactiva la întoarcere. Acer PurifiedVoice™ 2.0 funcționează în tandem cu sistemul triplu de microfoane de pe fiecare laptop nou pentru a reduce la minimum zgomotul de fond, astfel încât utilizatorii să se audă cât mai bine în timpul conferințelor telefonice. Multe instrumente și funcționalități AI sunt disponibile pe una sau mai multe dintre noile modele, precum Acer Assist, o aplicație offline care construiește o bază de informații pentru căutarea în documentele stocate local pentru a asigura securitatea și confidențialitatea. Dispozitivele dispun, de asemenea, de cele mai recente opțiuni de conectivitate care includ porturi HDMI 2.1 și USB tip C, suport pentru Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.4 sau superior și oferă un sunet captivant prin DTS: X Ultra audio.

Noile laptopuri Swift continuă inițiativa Earthion și angajamentul Acer față de practicile sustenabile; acestea utilizează plastic reciclat post-consum în dispozitiv, sunt livrate în ambalaje 100% reciclate și sunt certificate EPEAT Gold[4].

Prețuri și disponibilitate

Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51/T) va fi disponibil în EMEA din iunie, la prețuri începând de la 1.599 EUR.

Acer Swift Go 16 AI (SFG16-74) va fi disponibil în EMEA din august, la prețuri începând de la 1.299 EUR.

Acer Swift Go 14 AI (SFG14-75) va fi disponibil în EMEA din iulie, la prețuri începând de la 1.199 EUR.