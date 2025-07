STIRI TECH & TRENDING TP-Link prezintă ecosistemul Omada: AP-uri, Switch-uri, Routere și Controlere cu Management via Cloud pentru rețele business Ionut Razvan Share







Companiile au nevoie de rețele rapide, sigure și ușor de administrat. Fragmentarea infrastructurii IT sau utilizarea de echipamente incompatibile de la furnizori diferiți generează vulnerabilități, costuri ridicate și dificultăți în administrare. Omada by TP-Link vine în întâmpinarea acestor provocări cu un ecosistem complet și unificat format din Access Point-uri, Switch-uri, Routere și Controlere, integrate într-o singură platformă. Toate acestea dispun de o garanție de 5 ani în România, alături de suport pre și post vânzare. vine în întâmpinarea acestor provocări cu unformat din Access Point-uri, Switch-uri, Routere și Controlere, integrate într-o singură platformă. Toate acestea dispun de o garanție de 5 ani în România, alături de suport pre și post vânzare. Soluția Omada SDN (Software Defined Networking) oferă management centralizat via cloud, scalabilitate și performanță, fiind ideală pentru integratorii de soluții și rețelele din HoReCa, retail, educație sau birouri corporate. Routere VPN cu funcții avansate ER7412-M2 și ER706WP-4G , adaptate nevoilor diferitelor locații. Fundația oricărei rețele este routerul, iar Omada oferă mai multe modele versatile, precumși, adaptate nevoilor diferitelor locații. ER7412-M2 este un router VPN Multi-WAN și include 2 porturi 2.5G pe lângă cele 8 porturi Gigabit și sloturile SFP, totul pentru a susține conexiuni performante pentru rețea, fiind ideal pentru rețelele business mici și mijlocii. Cât despre ER706WP-4G, acesta oferă conectivitate 4G LTE, ideală pentru locații izolate sau temporare. Ambele modele includ funcții avansate de securitate (Firewall, VPN) și sunt integrate în Omada SDN. Access Point-uri Wi-Fi 7 și Wi-Fi 6 pentru diverse scenarii Access Point-urile sunt cheia rețelelor wireless performante. Omada dispune de o gamă largă de AP-uri Wi-Fi 7 și Wi-Fi 6, precum EAP723, EAP725-Wall și EAP653 UR, concepute pentru a susține conexiuni performante sau pentru a oferi o acoperire extinsă și capacitatea de a conecta simultan un număr ridicat de dispozitive la rețea. EAP723 este un AP Wi-Fi 7 BE3600 cu design slim și cu port 2.5G PoE In, conceput pentru a facilita tranziția rețelelor la generația Wi-Fi 7 și pentru a le oferi acces la tehnologii precum 4K-QAM sau Multi-RU, care ajută la transmisia mult mai eficientă a datelor și reducerea latenței, prin comparație cu generațiile anterioare. În aceeași rețea se poate integra și modelul EAP725-Wall , un Access Point Wi-Fi 7 conceput pentru montarea în doză electrică, ideal pentru camerele de hotel și nu numai. este un AP Wi-Fi 7 BE3600 cu design slim și cu port 2.5G PoE In, conceput pentru a facilita tranziția rețelelor la generația Wi-Fi 7 și pentru a le oferi acces la tehnologii precum 4K-QAM sau Multi-RU, care ajută la transmisia mult mai eficientă a datelor și reducerea latenței, prin comparație cu generațiile anterioare. În aceeași rețea se poate integra și modelulun Access Point Wi-Fi 7 conceput pentru montarea în doză electrică, ideal pentru camerele de hotel și nu numai. Pentru scenariile în care este nevoie de o capacitate mai mare de acoperire, EAP653 UR este soluția ideală, în calitate de AP Ultra-Range cu tehnologie Wi-Fi 6 AX3000. Acesta poate acoperi până la 185 mp*, oferind conectivitate pe o suprafață mai mare față de un AP obișnuit. Switch pentru rețele versatile SG2210XMP-M2 se pretează pentru a forma o rețea alături de AP-urile menționate mai devreme. O altă parte importantă din alcătuirea unei soluții de rețea o reprezintă alegerea switch-urilor potrivite. Din portofoliul Omada, modelulse pretează pentru a forma o rețea alături de AP-urile menționate mai devreme. SG2210XMP-M2 este un Switch Smart cu 8 porturi 2.5GBASE-T PoE+, cu un PoE Budget total de 160W, cu până la 30W per port. Este ideal pentru a forma o rețea alături de EAP723 sau EAP653 UR, oferindu-le performanțe ridicate și alimentare simultană prin portul Ethernet. Pe lângă acestea, switch-ul dispune și de 2 sloturi 10G SFP+, suport pentru Management Standalone, Static Routing și oferă un design fanless pentru o operare silențioasă. Controlere Hardware OC400 , pentru administrarea facilă a tuturor echipamentelor Omada dintr-o singură interfață, fie local, fie prin cloud. Portofoliul Omada oferă și o selecție de Controlere Hardware precum modelul, pentru administrarea facilă a tuturor echipamentelor Omada dintr-o singură interfață, fie local, fie prin cloud. OC400 poate gestiona până la 1000 de Access Point-uri Omada, 200 de switch-uri Omada și 100 de routere Omada, totul dintr-o interfață ușor de folosit. Acesta dispune și de 4 porturi RJ45 Gigabit, 2 sloturi 10G SFP+ și 2 porturi USB 3.0, alături de o sursă de alimentare redundantă. Alegând soluția completă Omada se poate beneficia de o infrastructură unificată, scalabilă și ușor de administrat. Fie că vorbim de rețele wireless cu tehnologii avansate, pentru interior sau exterior, securitate avansată sau management centralizat, Omada este partenerul ideal pentru rețelele performante ale afacerilor din România.

