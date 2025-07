STIRI Jocurile preferate de Gen Z, folosite drept momeală în peste 19 milioane de tentative de atacuri cibernetice Ionut Razvan Share







Între 1 aprilie 2024 și 31 martie 2025, Kaspersky a detectat peste 19 milioane de tentative de descărcare a unor fișiere malițioase sau nedorite, deghizate în jocuri populare în rândul generației Gen Z. Cu titluri precum GTA, Minecraft și Call of Duty printre cele mai exploatate, este clar că infractorii cibernetici urmăresc îndeaproape tendințele din gaming pentru a ajunge la țintele lor. Pentru a-i ajuta pe jucători să rămână în siguranță, Kaspersky a lansat „Case 404” — un joc interactiv de securitate cibernetică ce îi învață pe cei din Gen Z cum să recunoască amenințările și să își protejeze lumile digitale în timp ce fac ceea ce iubesc: să se joace. Gen Z se joacă mai mult decât orice altă generație — și nu doar mai mult, ci și diferit. Ei îi depășesc pe Milleniali și Gen X în cheltuielile legate de jocuri și, în loc să rămână la câteva titluri preferate, cei din Gen Z sar rapid de la un joc la altul, urmărind trendurile virale și noile experiențe. Însă spontaneitatea și deschiderea îi fac, de asemenea, vulnerabili, infractorii cibernetici exploatând obiceiurile și încrederea acestor jucători pe diverse platforme. De exemplu, pe parcursul perioadei analizate, peste 400.000 de utilizatori din întreaga lume au fost afectați. Tentative de atac asupra utilizatorilor prin fișiere malițioase sau nedorite, deghizate în jocurile preferate ale Gen Z, pe parcursul perioadei raportate Ca parte a noului raport, experții Kaspersky au realizat o analiză detaliată folosind 20 dintre cele mai populare titluri de jocuri în rândul Gen Z — de la GTA, NBA și FIFA la The Sims și Genshin Impact — ca termeni de căutare. Studiul a acoperit perioada din Q2 2024 până în Q1 2025, luna martie 2025 remarcându-se drept luna de vârf, cu 1.842.370 de tentative de atacuri înregistrate. Numele jocului Numărul de tentative de atac Grand Theft Auto 4,456,499 Minecraft 4,112,493 Call of Duty 2,635,330 The Sims 2,416,443 Roblox 1,548,929 FIFA 909,174 Among Us 766,055 Assassin’s Creed 584,873 CS: Go 379,768 Red Dead Redemption 349,821 Top 10 jocuri exploatate, populare în rândul Gen Z, în funcție de numărul tentativelor de atac din perioada raportată Deși GTA V a fost lansat în urmă cu mai bine de un deceniu, franciza Grand Theft Auto rămâne una dintre cele mai exploatate, datorită posibilităților de open-world modding și comunității online foarte active. În total, Kaspersky a detectat 4.456.499 de tentative de atac implicând fișiere deghizate ca și cum ar fi conținut legitim, legat de franciza GTA. Odată cu lansarea mult așteptată a GTA VI în 2026, experții prezic un potențial nou val de atacuri, infractorii cibernetici putând exploata entuziasmul prin distribuirea de instalatoare false, oferte de acces anticipat sau invitații beta. Minecraft s-a clasat pe locul al doilea, cu 4.112.493 de tentative de atac, datorită ecosistemului său vast de modding și popularității de durată în rândul jucătorilor Gen Z. Call of Duty și The Sims au urmat cu 2.635.330 și, respectiv, 2.416.443 de tentative de atac. Cererea pentru cheat-uri și versiuni crack-uite în jurul lansărilor competitive CoD, cum ar fi Modern Warfare III, alimentează activitatea malițioasă, în timp ce fanii The Sims, care caută conținut personalizat sau pachete de expansiune nelansate, pot descărca din greșeală fișiere dăunătoare prezentate ca moduri sau acces anticipat. Ca urmare a acestor atacuri, dispozitivele utilizatorilor pot fi infectate cu diverse tipuri de programe malițioase sau nedorite — de la downloadere care pot instala programe suplimentare periculoase, până la troieni care fură parole, monitorizează activitatea, oferă atacatorilor acces de la distanță sau instalează ransomware. Scopurile acestor atacuri variază, însă un motiv frecvent este furtul conturilor de gaming, care ulterior sunt vândute pe dark web sau pe forumuri închise. Experții Kaspersky GReAT au analizat, de asemenea, piețele din darknet și platformele închise pentru anunțuri care vând conturi de jocuri compromise și skin-uri. Cercetarea arată un număr tot mai mare de astfel de oferte care apar nu doar pe darknet, ci și pe forumuri închise obișnuite și pe canale Telegram — făcând aceste bunuri ilicite mai vizibile și mai accesibile ca niciodată. O postare de pe un forum închis care promovează un magazin digital ce vinde acces la conturi Minecraft și servicii de streaming, lăudându-se cu peste 500 de vânzări Aceasta arată că furtul conturilor de gaming și al obiectelor digitale nu mai este limitat la cercuri restrânse de criminalitate cibernetică — ci începe să se răspândească în spații online mai deschise. Bariera de intrare pentru vânzarea sau cumpărarea conturilor furate s-a redus semnificativ. Ceea ce odinioară era o practică tehnică, subterană, a devenit o piață — rapidă, accesibilă și globală. Acum este nevoie doar de câteva click-uri pentru a te alătura unui canal privat de Telegram și a accesa sute de anunțuri care oferă skin-uri rare, conturi de rang înalt și acces la obiecte premium din jocuri. Iar pentru gameri, asta înseamnă că riscul de a-și pierde un cont sau de a-l vedea revândut nu mai este un incident rar — ci o amenințare generalizată. Pentru a combate acest fenomen, Kaspersky a lansat un joc online interactiv, „Case 404”, creat special pentru gamerii din Gen Z. În această aventură cibernetică de tip detectiv, jucătorii investighează cazuri fictive inspirate din amenințări digitale reale, învățând cum să identifice escrocherii, tentative de phishing și metode de preluare a conturilor întâlnite frecvent în lumea gaming-ului. Cu „Case 404”, Kaspersky nu doar crește nivelul de conștientizare, ci le oferă jucătorilor mentalitatea și abilitățile necesare pentru a rămâne în siguranță în timp ce se joacă. Cei care finalizează jocul primesc și o reducere la Kaspersky Premium, obținând astfel instrumente fiabile pentru a-și proteja activitatea de gaming și viața digitală. Pentru a se juca în siguranță, Kaspersky le recomandă celor din Gen Z următoarele: Să joace „Case 404”, jocul online interactiv creat de Kaspersky special pentru Gen Z, pentru a învăța cum să rămână protejați într-o lume online tot mai vulnerabilă.

Să descarce jocuri, moduri și unelte doar din surse oficiale. Evită torrentele, site-urile terțe sau link-urile distribuite pe forumuri și în chat-uri — chiar dacă promit skin-uri rare sau bonusuri gratuite.

Să fie sceptici în privința concursurilor și giveaway-urilor. Dacă un site sau un mesaj oferă ceva prea bun ca să fie adevărat (monedă virtuală gratuită sau echipament legendar), cel mai probabil este o capcană — mai ales dacă îți cere datele de autentificare.

Să folosească parole puternice și unice pentru fiecare cont de gaming și e-mail. Un manager de parole te poate ajuta să le generezi și să le stochezi în siguranță.

Să activeze autentificarea în doi pași (2FA) ori de câte ori este posibil — în special pe platforme precum Steam, Epic Games și Discord.

Să verifice cu atenție URL-urile. Site-urile de phishing arată aproape identic cu cele reale, dar folosesc greșeli minore de ortografie sau subdomenii false.

Să nu împărtășească conturi sau date de autentificare, nici măcar cu prietenii. Accesul partajat duce adesea la expunere neintenționată sau furt.

Să folosească o soluție de securitate fiabilă, precum Kaspersky Premium, pentru a detecta fișierele malițioase care pot compromite datele personale.

Să asigure o navigare sigură și mesagerie protejată cu Kaspersky VPN, care ascunde adresa IP și previne eventuale scurgeri de date.

Tags: