FEATURED STIRI TECH & TRENDING Acer adaugă șase noi PC-uri Copilot+ la seria Aspire AI Ionut Razvan Share







Acer a adăugat șase noi PC-uri Copilot+ seriei sale de laptopuri Aspire AI, de 14 și 16 inci și cu diferite opțiuni de configurare. Noile modele au incluse aplicațiile proprietare Acer – AcerSense, Acer LiveArt 2.0, Acer PurifiedView 2.0 și Acer PurifiedVoice 2.0 care facilitează gestionarea setărilor, trecerea prin fișiere, crearea de conținut și îmbunătățirea calității videoconferințelor. Aspire 16 AI și Aspire 14 AI au cu balamale care permit să fie deschise la 180° sau să fie poziționate în diferite moduri, ajustând unghiurile de vizualizare. Seria Aspire vine cu ecrane de 14 sau 16 inci de până la 120 Hz, cu raport de aspect 16:10, fiind disponibile și modele cu ecran tactil. Fiecare dispozitiv este echipat cu până la 32 GB memorie LPDDR5X, 1 TB stocare PCIe Gen4 și oferă conectivitate cu la Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.4. În plus, acestea sunt cu o pereche de porturi USB Type-C și USB Type-A, HDMI 2.1 și sloturi pentru carduri MicroSD. Aspire 14 AI și 16 AI cu procesoare Intel Core Ultra (Seria 2) Laptopurile Aspire 14 AI (A14-53M/A14-53MT) și Aspire 16 AI (A16-52M/A16-52MT) sunt echipate cu procesoare până la Intel Core Ultra 7 258V. Acestea au afișaje cu rezoluție până la OLED WUXGA+, luminozitate maximă de până la 500 nits, suport 100% pentru gama de culori DCI-P3 și certificare VESA DisplayHDR TrueBlack 500 pentru a oferi imagini impecabile și contrast cromatic strălucitor. Modelele Aspire 14 AI și 16 AI cu procesoare AMD Ryzen AI seria 300 Noile modele sunt echipate cu procesoare AMD Ryzen AI 7 350 cu arhitectura avansată a procesorului “Zen 5” și conexiuni Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3. De asemenea, dispun de ecrane cu rezoluție până la OLED, certificate VESA DisplayHDR™ TrueBlack 500. Aspire 14 AI și Aspire 16 AI cu procesoare Snapdragon X Acestea sunt alimentate de platforma Snapdragon X cu procesor Qualcomm Oryon integrat, GPU Qualcomm Adreno, NPU Qualcomm Hexagon și Windows on Snapdragon. Ele dispun de ecrane WUXGA cu opțiuni touchscreen și oferă un confort sporit cu funcții de securitate biometrice; cameră QHD IR cu obturator de confidențialitate, porturi USB4 Type-C și conectivitate Wi-Fi 7 rapidă. Prețuri și disponibilitate Aspire 14 AI (A14-11M) cu procesoare Snapdragon X va fi disponibil în EMEA din iunie, începând de la 899 EUR. Aspire 14 AI (A14-53M) cu procesoare Intel Core va fi disponibil în EMEA din iulie, începând de la 999 EUR. Aspire 14 AI (A14-61M) cu procesoare AMD Ryzen AI seria 300 va fi disponibil în EMEA din iulie, începând de la 999 EUR. Aspire 16 AI (A16-11M) cu procesoare Snapdragon X va fi disponibil în EMEA din iulie, începând de la 999 EUR. Aspire 16 AI (A16-52M) cu procesoare Intel Core va fi disponibil în EMEA din august, începând de la 1.099 EUR. Aspire 16 AI (A16-61M) cu procesoare AMD Ryzen AI seria 300 va fi disponibil în EMEA din august, începând de la 1.099 EUR.

Tags:

Previous Article Server Axis optimizat cu AI pentru îmbunătățirea supravegherii video, chiar și în scenarii aglomerate