ASUS prezintă noile laptopuri TUF Gaming A14 și A16

ASUS a anunțat cu prilejul COMPUTEX 2024 două modele adăugate în seria de laptopuri TUF Gaming, construite cu noi carcase ultra-portabile și echipate cu procesoare ce urcă în gamă până la AMD Ryzen™ 9 AI HX 370, precum și cu GPU-uri dedicate pentru laptopuri de la NVIDIA®. Împreună cu un sistem de răcire îmbunătățit și cu opțiuni de upgrade, linia TUF Gaming ridică ștacheta laptopurilor pentru jocuri, axate pe valoare. Jocuri și productivitate îmbunătățite de AI

Viitorul PC-urilor are în prim plan inteligența artificială, iar performanța AI locală va deveni crucială pentru a evita timpii lungi de așteptare și costurile ridicate pentru procesarea în cloud. Atât TUF Gaming A14, cât și A16 sunt echipate cu procesoare până la AMD Ryzen™ 9 AI HX 370 de ultimă generație, cu 12 nuclee, 24 de fire de execuție și o unitate de procesare neurală (UPN) încorporată, capabilă de 50 TOPS de performanță AI. Pe lângă valorificarea capabilităților AMD Ryzen AI, utilizatorii pot aplica corecția privirii și pot folosi instrumentele Windows Copilot1, precum sumarizarea emailurilor, local, cu un consum redus de energie. De asemenea, ambele sisteme sunt dotate cu GPU-uri dedicate NVIDIA GeForce RTX pentru Laptop, care oferă performanțe excelente de inteligență artificială. Susținute de platforma NVIDIA RTX AI, acestea oferă capabilități și accelerări unice în peste 500 de jocuri și aplicații cu inteligență artificială – editare foto și video, generare de imagini, programare și multe altele. GPU-urile RTX sunt echipate cu hardware dedicat AI sub forma nucleelor Tensor, care utilizează software-ul TensorRT pentru a accelera și mai mult performanța. Acest pachet deblochează cea mai rapidă inteligență artificială și experiențe disponibile doar pe platformă. Funcțiile de gaming precum DLSS Super Resolution, Frame Generation și Ray Reconstruction vor rula, de asemenea, cu performanțe excelente, valorificând perfect ecranul cu rezoluție 2,5K la 165 Hz, compatibil cu NVIDIA G-SYNC®. Un format de 14 inchi

În premieră pentru gama TUF Gaming, ASUS oferă un format de 14 inchi. Construit pentru a fi ultra-portabil și ultra-puternic, noul TUF Gaming A14 cântărește doar 1,46 kg și are o grosime de numai 1,69 cm. În ciuda acestor dimensiuni, A14 suportă un GPU până la NVIDIA GeForce RTX™ 4060 pentru Laptop cu un TGP maxim de 100 W – mult mai mare comparativ cu mulți concurenți de-ai săi – pentru o experiență excepțională în jocuri. În plus, TUF Gaming A14 este dotat cu memorie LPDDR5 dual-channel, precum și cu două sloturi M.2 2280 pentru SSD-uri, astfel încât utilizatorii pot adăuga spațiu de stocare în cel de-al doilea slot sau pot face upgrade pentru cantități extreme de stocare pentru un laptop de 14 inchi. Această putere portabilă este acompaniată de alimentarea prin USB, laptopurile putând fi încărcate ușor în timpul deplasărilor grație compatibilității largi conferite de USB-C®. Carcasă reproiectată de 16 inchi cu flux de aer optimizat

TUF Gaming A16 continuă să întruchipeze ideea de putere și durabilitate a liniei TUF Gaming, dar, în ciuda capacităților sale, are o grosime de doar 1,79 cm, ceea ce îi permite să fie purtat oriunde. Procesorul său până la AMD Ryzen™ 9 AI HX 370, cu UPN de 50 TOPS, ajută la operarea mai eficientă a funcțiilor bazate pe inteligență artificială, cum ar fi Copilot, menținând durata lungă de viață a bateriei. Pentru sarcinile care necesită și mai multă putere, cum ar fi jocurile și crearea de conținut, A16 vine cu un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pentru laptop. Pe lângă performanțele excelente în jocuri, acest GPU oferă performanță AI până la 321 TOPS, ceea ce este incredibil pentru Stable Diffusion și alte sarcini AI avansate. În pofida carcasei mai subțiri, TUF Gaming A16 beneficiază și de o răcire îmbunătățită, grație unui nou radiator cu lățime completă și a fantelor de evacuare care se întind pe toată partea din spate a laptopului. Două ventilatoare Arc Flow din a doua generație mențin componentele interne cruciale la un nivel termic mai scăzut, reducând totodată temperatura de suprafață a laptopului cu 7°C. Cu această combinație formidabilă de hardware, TUF Gaming A16 este capabil de performanțe AI combinate de 402 TOPS, ceea ce îl face unul dintre cele mai puternice laptopuri cu AI disponibile în prezent. Specificațiile2 generale

ASUS TUF Gaming A14 Procesor Până la AMD Ryzen™ 9 AI HX 370

(12 nuclee, 24 fire de execuție și UPN cu 50 TOPS performanță AI) Grafică Până la un GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop

Max TGP 100 W (cu Dynamic Boost) Sistem de operare Până la Windows 11 Pro Ecran 14 inchi 2.5K (WQXGA, 2560×1600), 165Hz, nivel IPS, anti-reflexie,

16:10, sRGB100%, 400 de niți, 3 ms (suport overdrive), 1000:1

Suportă DDS & G-SYNC™ Memorie Până la 32 GB LPDDR5X 7500 MHz (memorie integrată) Stocare Până la 2 TB M.2 2280 PCIe® 4.0 SSD Tastatură Retro-iluminare albă cu taste de tip chiclet Audio Dolby Atmos®

Hi-Res Audio

Two-Way AI Noise Cancelation WiFi / Bluetooth WiFi 6E

Bluetooth® v5.3 Porturi I/O 1 x USB4® (suportă DisplayPort™ / Power Delivery)

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C®

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 x HDMI® 2.1

1 x Micro SD Card Reader (UHS II)

1 x jack audio combo Baterie 73 Wh Dimensiuni 31,11 x 22,75 x 1,69~1,99 cm Greutate 1,46 kg ASUS TUF Gaming A16 Procesor Până la AMD Ryzen™ 9 AI HX 370

(12 nuclee, 24 fire de execuție și UPN cu 50 TOPS performanță AI) Grafică Până la un GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop

Max TGP 140 W (cu Dynamic Boost) Sistem de operare Windows 11 Pro Ecran Până la 16 inchi 2.5K (WQXGA, 2560×1600), 165 Hz, nivel IPS, anti-reflexie,

16:10, sRGB100%, 400 de niți, 3 ms (suport overdrive), 1000:1

Suportă DDS & G-SYNC™ Memorie Până la 32 GB LPDDR5X 7500 MHz (memorie integrată) Stocare Până la 2 TB M.2 2280 PCIe® 4.0 SSD Tastatură Taste chiclet retro-iluminate pe 1 zonă; tastatură de dimensiuni complete, taste direcționale și numpad Audio Boxe stereo

Dolby Atmos®

Hi-Res Audio

Two-Way AI Noise Cancelation WiFi / Bluetooth WiFi 6E

Bluetooth® v5.3 Porturi I/O 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C® (suportă DisplayPort™ / Power Delivery)

1 x USB4® (suportă DisplayPort™)

2 x Type-A USB 3.2 Gen2

1 x HDMI® 2.1

1 x RJ45 LAN (1G)

1 x jack audio Baterie 90 Wh Dimensiuni 35,4 x 26,99 x 1,79~2,58 cm Greutate 2,2 kg

