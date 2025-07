STIRI Packeta România lansează un instrument operațional strategic pentru extinderea internațională a magazinelor online Ionut Razvan Share







Packeta România lansează „Cross border guide for success” – un instrument operațional cu valoare practică și aplicabilă pentru magazinele online care urmăresc extinderea vânzărilor în afara țării. Ghidul sintetizează direcțiile-cheie pe care sellerii români să le urmeze pentru a activa pe piețele internaționale și reunește expertiza Packeta România în logistică, marketplace-uri și localizare comercială, oferind o viziune unitară asupra expansiunii transfrontaliere. Inițiativa Packeta este parte dintr-o strategie amplă de sprijinire a comerțului românesc, într-un moment în care accesul la piețele europene este mai facil ca oricând, iar comportamentul de consum transfrontalier este în creștere. Ghidul se adresează tuturor magazinelor online care vor să treacă de la intenție la acțiune în ceea ce privește vânzările internaționale. De ce este momentul potrivit pentru extindere Creșterea naturală a pieței locale, accelerarea digitalizării și integrarea deplină a României în spațiul Schengen au creat premisele ideale pentru dezvoltarea cross-border. Mai mult, comportamentul consumatorilor europeni s-a schimbat: sunt mai deschiși să comande din alte țări, atâta timp cât livrarea este rapidă, comunicarea clară, iar produsul are un raport bun calitate-preț. În acest context, magazinele online din România beneficiază de un avantaj competitiv real – apropierea geografică, flexibilitatea și adaptabilitatea rapidă. Packeta contribuie activ la această transformare, oferind magazinelor românești acces la una dintre cele mai largi rețele de livrare din Europa: peste 16.600 de puncte pick-up în rețeaua Packeta în Cehia, Slovacia, Ungaria și România;

completate de peste 187.000 de puncte pick-up partenere în restul Europei.

în restul Europei. Această infrastructură este completată de integrare tehnică rapidă – plug-in-uri gratuite pentru WooCommerce, PrestaShop, Magento sau OpenCart – și de consultanță operațională oferită sellerilor: traducere, localizare, adaptare la cerințele legale și soluții de retur. Cum funcționează extinderea: recomandări incluse în ghid Unul dintre cele mai importante mesaje transmise de Packeta România, prin ghid, este că extinderea cross-border nu trebuie să fie un proces complicat. Cu o infrastructură deja funcțională, magazinele pot începe să vândă internațional în câteva zile, cu un minim efort de adaptare. Packeta România oferă, prin acest ghid, o abordare structurată, centrată pe câteva direcții clare: Alegerea piețelor potrivite Packeta România recomandă abordarea piețelor apropiate logistic și cultural, în care există deja cerere pentru produse din România și unde Packeta are o infrastructură matură. Ungaria este una dintre cele mai accesibile opțiuni – atât prin proximitate, cât și prin prezența marketplace-urilor. Cehia și Slovacia sunt piețe stabile, cu clienți care preferă livrarea în puncte pick-up și care sunt obișnuiți cu comenzi din afara țării. Polonia este o piață în expansiune, în care clienții reacționează bine la prețuri competitive, iar Germania, deși sofisticată, oferă volume mari și putere de cumpărare, pentru branduri care pot livra repede și corect. Integrarea rapidă în ecosistemul logistic Packeta Packeta oferă integrări gratuite pentru cele mai utilizate platforme de eCommerce, iar livrările internaționale pot începe imediat după configurare. Nu există obligații contractuale restrictive sau comenzi minime, iar livrarea se face cu tracking complet și timpi competitivi. Sellerii au acces direct la punctele pick-up și lockere din rețea și pot optimiza ușor costurile de livrare, adaptate fiecărei piețe. Optimizarea vânzărilor pe marketplace-uri externe Packeta România susține și vânzările prin marketplace-uri – o direcție cu potențial mare, mai ales în piețe precum Ungaria, Bulgaria sau Polonia. Prin intermediul ghidului, Packeta România explică modul în care magazinele își pot extinde prezența pe platforme locale relevante. Adaptarea la fiecare marketplace presupune: listarea produselor cu descrieri clare și traduceri profesionale, adaptate limbii și culturii locale;

prezentarea prețurilor finale, cu toate taxele incluse, aspect esențial în Polonia;

configurarea timpilor de livrare și a costurilor de transport, în conformitate cu cerințele platformelor locale;

stabilirea unor politici de retur simple și transparente, cerute în special de consumatorii din Germania și Slovacia;

utilizarea de imagini de produs de calitate superioară și a unor descrieri detaliate pentru a crește rata de conversie. Packeta România sprijină magazinele online prin consultanță operațională, astfel încât acestea să respecte regulile fiecărei platforme și să își optimizeze șansele de succes în piețele externe. Localizarea corectă a conținutului și a ofertelor Traducerea automată nu este suficientă. Packeta România oferă consultanță pentru localizarea completă a descrierilor de produse, ajustarea prețurilor și afișarea costurilor de livrare în moneda locală. Se acordă atenție și particularităților de comunicare – în Polonia se pune accent pe preț total, în Germania pe fiabilitate și descriere detaliată, în Slovacia pe simplitatea returului. Suport postvânzare și procese de retur Un alt punct forte al rețelei Packeta este posibilitatea de gestionare simplificată a retururilor, prin punctele pick-up locale. Clienții internaționali pot returna produse fără documente complicate, ceea ce crește încrederea și influențează pozitiv ratingurile comerciale. În plus, Packeta oferă opțiuni de traducere a notificărilor de livrare și sprijin în comunicarea cu clientul final, prin canale adaptate pieței-țintă. „Cross-border-ul a devenit una dintre cele mai valoroase direcții strategice pentru magazinele din România. Nu mai vorbim despre o promisiune a viitorului, ci despre o realitate deja accesibilă, care aduce rezultate. Acest ghid este răspunsul nostru la o nevoie reală din piață: magazinele vor să vândă internațional, dar au nevoie de claritate, structură și parteneri de încredere. Noi punem la dispoziție infrastructura, instrumentele și expertiza, iar ghidul arată, pas cu pas, cum poate fi activată această oportunitate – simplu, rapid, eficient”, spune Alexandr Jeleascov, Managing Director Packeta România. Ghidul este disponibil în format digital, și poate fi solicitat direct de la Packeta România. Conținutul său va fi actualizat periodic, în funcție de modificările legislative, comportamentele de consum și noile parteneriate logistice din ecosistemul Packeta. Pentru o sinteză vizuală a celor mai importanți pași recomandați în extinderea internațională, Packeta România oferă și un infografic dedicat, util pentru retailerii care își doresc o imagine de ansamblu rapidă.

