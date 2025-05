ENTERTAINMENT STIRI ASUS și AMD prezintă gama completă a seriei Expert P în cadrul conferinței AMD de la Computex 2025 Ionut Razvan Share







ASUS și AMD au anunțat lansarea în comun, la Computex 2025, a noilor PC-uri Copilot+ din seria ASUS Expert P, inovând în domeniul PC-urilor comerciale cu inteligență artificială (AI PC). Fiind echipată cu cele mai noi procesoare AI din seria 300 AMD Ryzen™, gama include laptopul ExpertBook P3 (PM3), desktop-urile ExpertCenter P700 (PM700MK, PM700SK), PC-urile All-in-One ExpertCenter P600 (PM640, PM670) și mini PC-ul ExpertCenter PN54. Destinate mediului de afaceri, dispozitivele de ultimă generație sunt proiectate pentru a oferi performanțe AI extrem de rapide, productivitate fără întreruperi și securitate sporită pentru profesioniști – toate acestea cu un design sustenabil și durabil. „Parteneriatul nostru cu ASUS a fost un succes extraordinar – inițial în segmentele consumer și gaming – și suntem încântați să dezvoltăm această dinamică pe măsură ce ne extindem în spațiul comercial”, a declarat Jack Huynh, SVP și GM al grupului de calcul și grafică la AMD. „Introducerea acestei linii comerciale, echipată cu procesoare AMD Ryzen AI, marchează un moment crucial în operarea PC avansată. Noua soluție puternică este concepută pentru a răspunde cerințelor în creștere ale volumelor de lucru AI, oferind companiilor viteză, eficiență și scalabilitate excepțională pentru aplicații și inovații bazate pe AI, disponibile pe plan global.” „Suntem mândri să dezvoltăm colaborarea cu AMD pe măsură ce intrăm într-o nouă eră a calculatoarelor bazate pe AI. Noi, cei de la ASUS, credem că AI-ul va transforma fundamental PC-ul – de la arhitectura sistemului la aplicațiile din lumea reală”, a declarat S.Y. Hsu, Co-CEO ASUS. „Prin adăugarea seriei Expert – construită de la zero pentru a revoluționa performanța și eficiența pentru locul de muncă modern – la portofoliul nostru extins de PC-uri cu AI, precum și prin angajamentul pentru inovație, ne propunem să furnizăm experiențe AI de ultimă generație care să le ofere putere sporită utilizatorilor din întreaga lume.” Seria ASUS ExpertBook P3

În prima linie se află seria ExpertBook P3, disponibilă în variante de 14 inchi (PM3406) și 16 inchi (PM3606). Dispozitivele ExpertBook P3 sunt echipate cu procesoare AMD Ryzen™ AI PRO 7 de până la 45W TDP și oferă până la 66 TOPS de performanță AI totală a sistemului. Laptopul este prevăzut cu o baterie de mare capacitate, de 70 Wh, pentru productivitate în mișcare pe tot parcursul zilei. De asemenea, dispune de tehnologia termică ExpertCool, care îl menține rece indiferent dacă este deschis sau închis, de un șasiu complet metalic și o gamă completă de porturi I/O poziționate pentru confort și libertatea de mișcare a mouse-ului. Procesoarele AMD Ryzen PRO le oferă utilizatorilor business 18 luni de stabilitate software planificată, 24 de luni de disponibilitate planificată și un proces riguros de validare a platformei pentru a asigura calitatea pe termen lung. Seria ASUS ExpertCenter P600

Seria ExpertCenter P600 oferă primul PC Copilot+ All-in-One de la ASUS, care este disponibil atât cu ecran de 24 de inchi (PM640), cât și de 27 de inchi (PM670). Proiectat pentru confidențialitate și performanță, P600 oferă până la 50 TOPS (tera operațiuni pe secundă) pentru unitatea de procesare neurală (NPU) dedicată creării de conținut în timp real și include o cameră retractabilă, un ecran tactil FHD cu vizibilitate extinsă și durabilitate de nivel profesional. Microsoft Copilot este integrat pentru o colaborare fără probleme. Seria ASUS ExpertCenter P700

În mod similar, seria ExpertCenter P700 debutează ca primul desktop PC Copilot+ de la ASUS, oferit în opțiuni mini tower (PM700MK) și small-form factor (PM700SK). Cu o putere de calcul AI a NPU de până la 50 TOPS, o carcasă cu acces fără unelte și durabilitate MIL-STD-810H, sistemul este pregătit să facă față cerințelor exigente din mediul de afaceri. ASUS ExpertCenter PN54 Mini PC

Seria P este completată de Mini PC-ul ExpertCenter PN54, care aduce capabilitățile Copilot+ într-un format de dimensiunea palmei, făcându-l soluția ideală pentru spațiile limitate, cum ar fi chioșcurile, configurațiile retail și stațiile de lucru minimaliste. În ciuda designului compact, PN54 oferă performanțe robuste și accelerare AI, permițând fluxuri de lucru mai inteligente și multitasking fără întreruperi în orice mediu. Instrumente AI cuprinzătoare și securitate de nivel enterprise

Toate modelele ASUS ExpertBook și ExpertCenter din seria P sunt echipate cu ASUS AI ExpertMeet și ASUS ExpertGuardian – instrumente puternice care sunt disponibile în prezent pentru a îmbunătăți colaborarea și a asigura o protecție de nivel enterprise. AI ExpertMeet este asistentul exclusiv ASUS integrat pe dispozitiv, care îmbunătățește experiențele ședințelor virtuale cu ajutorul traducerii, transcrierii și a generării minutei cu ajutorul AI. Grație inteligenței integrate în dispozitiv, toate datele confidențiale rămân pe PC, eliminând problemele legate de confidențialitate. ExpertGuardian oferă protecție completă, de la hardware și software la firmware. Echipamentele din seria P sunt, de asemenea, proiectate cu un BIOS de nivel comercial, conform NIST SP 800-155, cu TPM 2.0 încorporat și cu cinci ani de suport ASUS pentru BIOS și actualizări ale driverelor, oferind securitate stratificată, de la software la firmware și la hardware. ASUS oferă, de asemenea, suport complet și valoare adăugată pentru întreprinderi de toate dimensiunile, pentru a maximiza eficiența și a minimiza cheltuielile generale de administrarea infrastructurii IT. Flexibilitatea ASUS, experiența de nivel mondial și suportul prompt le permit utilizatorilor să se concentreze pe creșterea afacerii lor.

