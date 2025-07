FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI Tarifele mai accesibile de roaming între România și Republica Moldova au generat un trafic record de 1 milion GB în 2024 Ionut Razvan Share







Tarifele mai accesibile de roaming între România și Republica Moldova au generat un trafic record de 1 milion GB în 2024. ANCOM și ANRCETI publică raportul comun privind evoluțiile roamingului bilateral între România și Republica Moldova în 2024. Raportul evidențiază progresele semnificative realizate în cei trei ani de aplicare a Acordului privind reducerea tarifelor de roaming și apeluri internaționale între cele două state. Încheiat în 2022, Acordul a generat beneficii concrete pentru cetățenii ambelor state, prin reducerea substanțială a costurilor roamingului. Aplicarea Acordului continuă până la includerea Republicii Moldova în spațiul „roaming ca acasă” al Uniunii Europene, așteptată la 1 ianuarie 2026. Raportul integral privind evoluția serviciilor de roaming între România și Moldova în anul 2024 este disponibil aici și aici. Creștere continuă a roamingului de internet și date Evoluția roamingului bilateral în 2024 are la bază toate sursele de creștere consacrate în anii precedenți: consum mai intensiv de servicii, mai mulți utilizatori în roaming și durată mai lungă a roamingului. Consumul de internet în roaming bilateral a avut o creștere remarcabilă în 2024, atingând pragul de 1 milion de GB. 75% din această creștere se datorează intensificării consumului de date, 14% a fost generată de creșterea numărului de utilizatori în roaming, iar restul se datorează prelungirii prezenței în roaming. În 2024, costul mediu al unei zile de roaming bilateral a rămas același ca în 2023, în condițiile unei creșteri semnificative (+42%) a traficului zilnic de internet. Astfel, o zi de internet în roaming în statul vecin a însemnat, în medie, un trafic de 175 MB pentru utilizatorii din Republica Moldova aflați în roaming în România și 63 MB pentru utilizatorii din România aflați în roaming în Republica Moldova. Serviciile de telefonie în roaming, în creștere Traficul de telefonie în roaming pe bază de numerotație telefonică a înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative în special în rândul utilizatorilor din Republica Moldova aflați în roaming în România. Aceștia au generat cu aproximativ 30% mai multe minute de apeluri efectuate și respectiv primite, față de anul precedent. În cazul utilizatorilor din România aflați în roaming în Republica Moldova, traficul de voce a crescut cu 6% pentru apelurile efectuate și cu 8% pentru apelurile primite.

