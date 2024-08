Games ASUS RoG a prezentat trei monitoare la Gamescom Ionut Razvan Share







ROG Swift OLED PG27AQDP este primul monitor 1440p de 480Hz din lume și dispune de un panou WOLED de 26,5 inchi tratat anti-reflexii. ROG Strix OLED XG27ACDNG de 26,5 inchi oferă o rată de refresh impresionantă de 360Hz, având panou QHD QD-OLED cu strat anti-reflexii. Ambele monitoare dispun de tehnologiile ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) și OLED Anti-Flicker. ROG este singurul brand de monitoare de gaming care oferă monitoare QD-OLED și WOLED pentru a răspunde diferitelor cerințe. Fiecare model redă efecte vizuale de neegalat la rate de reîmprospătare fără precedent, redefinind performanța în jocuri. De asemenea, a fost lansat ROG Swift 360Hz PG27AQNR, cu un ecran IPS QHD Ultrafast și G-SYNC® Pulsar care îl fac o alegere superioară pentru esports și jocuri competitive. ROG Swift OLED PG27AQDP este primul monitor de gaming OLED 1440p de 26,5 inchi de 480Hz, cu un nou aranjament al sub-pixelilor și cu ROG AI Assistant ROG Strix OLED XG27ACDNG de 360Hz cu diagonală de 26,5 inchi este un monitor de gaming OLED cu un radiator îmbunătățit și design compact

Ambele modele OLED au setări HDR ajustabile, OLED Care+, ASUS DisplayWidget Center, pentru performanță vizuală optimizată și setări personalizate

ROG Swift 360Hz PG27AQNR este un monitor de gaming de 27 de inchi cu un panou IPS QHD Ultrafast de 360Hz și dispune de G-SYNC® Pulsar pentru imagini super fluide ASUS Republic of Gamers (ROG) a anunțat monitoarele de gaming ROG Swift OLED PG27AQDP, ROG Strix OLED XG27ACDNG și ROG Swift 360Hz PG27AQNR în cadrul Gamescom 2024.

