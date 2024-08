Games STIRI TECH ASUS Republic of Gamers a prezentat un nou portofoliu de produse cu prilejul Gamescom 2024 Ionut Razvan Share







În cadrul evenimentului „Ahead of the Game” organizat în cadrul Gamescom 2024, ASUS Republic of Gamers (ROG) a lansat un line-up impresionant de produse de gaming de ultimă generație din portofoliile ASUS și ROG, inclusiv plăci de bază AMD X870E / X870 Cross-Series Advanced AI PC-ready, un cooler AIO actualizat, echipamente noi pentru jocuri, două monitoare de gaming QHD OLED de 26,5 inchi, mai multe soluții de rețea WiFi 7 și două surse de alimentare premium. Toate aceste produse sunt concepute pentru a oferi gamerilor un avantaj competitiv în ceea ce privește performanța. Plăcile de bază Advanced AI PC-ready ROG, Strix, ASUS ProArt, ASUS Prime și ASUS TUF Gaming X870E / X870 dezlănțuie puterea procesoarelor Ryzen™ seria 9000

Cooler-ul ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme AIO cu ecran LCD de 3,5 inchi (640×480) oferă performanțe sporite de răcire, un zgomot redus și opțiuni de personalizare

Noi periferice pentru jocuri competitive: tastatura analogică ROG Falchion Ace HFX 65%, mouse-ul ROG Harpe Ace Mini și căștile ROG Pelta

Noi monitoare OLED pentru jocuri: ROG Swift OLED PG27AQDP de 26,5 inchi, primul monitor 1440P 480Hz din lume, și ROG Strix OLED XG27ACDNG de 26,5 inchi la 360Hz

Rețelistică WiFi 7 ultra-rapidă cu routerul pentru jocuri ROG Rapture GT-BE19000; adaptorul USB ROG USB-BE92 și routerul ASUS RT-BE86U

Sursele premium ROG Thor 1200W Platinum III și ROG Strix 1000W Platinum oferă putere stabilă și eficientă chiar și pentru cele mai solicitante sarcini de lucru

