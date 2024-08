ENTERTAINMENT BenQ a lansat un proiector laser portabil şi versatil Ionut Razvan Share







BenQ, companie recunoscută internațional pentru inovațiile aduse în domeniul soluțiilor vizuale și al dispozitivelor digitale pentru lifestyle, anunţă proiectorul laser GV50. Acesta oferă unghiuri de proiecție extrem de flexibile și o optimizare audiovizuală special concepută să asigure o experiență de vizionare deosebit de plăcută în momentele de relaxare. „Pentru pasionații de divertisment digital de astăzi, GV50 aduce flexibilitatea unică de a transmite conținut de înaltă calitate în spații confortabile și personalizate, oferind astfel momente de relaxare perfecte”, a declarat Peter YF Huang, președintele BenQ Corporation. „Chiar și cei care folosesc un proiector pentru prima dată pot înlocui cu ușurință televizoarele tradiționale și se pot bucura de seri de film relaxante înainte de culcare.” Noul GV50 păstrează flexibilitatea serie GV de a realiza proiecție verticală de 135°, alături de îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește luminozitatea și sursa de lumină. Echipat cu un design mecanic flexibil și funcție de corecție automată a ecranului, GV50 a fost creat special pentru a permite vizionarea conținutului preferat direct din pat, oferind un confort inegalabil. GV50 se evidențiază prin caracteristicile sale orientate spre utilizator, care oferă experiențe de vizionare confortabile în dormitoarele mici, fără a compromite spațiul sau a complica utilizarea. El oferă unghiuri de proiecție de 135° pe verticală și 360° pe orizontală, precum și capacitatea de proiecție pe tavan cu două trepte de înclinare. Toate acestea, combinate cu un zoom digital, rotație a imaginii la 360° și deplasarea digitală a obiectivului H/V, asigură o experiență de vizionare optimă din orice poziție. În plus, modul de sunet Ceiling Cinema direcționează sunetul în jos, adaptându-se perfect înălțimii patului. Conceput pentru a proiecta imagini Full HD 1080p cu diagonala de 120”, BenQ GV50 vine echipat cu un mod Night Shift care reduce oboseala ochilor. GV50 oferă o calitate audiovizuală de top în segmentul său portabil, respectând standarde superioare de servicii și excelență în reproducerea culorilor, datorită tehnologiilor BenQ CinematicColor / CinematicSound, a spectrului de culoare Rec. 709, a suportului HDR/HLG și a unei luminozități de 500 ANSI lumeni. GV50 este ideal pentru divertisment, integrând Google TV și Netflix, cu un input lag de 22.4ms, adecvat chiar și pentru rularea jocurilor video. În plus, GV50 dispune de un port USB-C care funcționează atât în mod DisplayPort cât și pentru alimentarea dispozitivelor mobile, inclusiv Nintendo Switch. Bateria integrată oferă 150 de minute de redare video sau 280 de minute de redare audio prin Bluetooth.

