BenQ prezintă primele monitoare 5K și 4K la 144Hz din seria PD

BenQ a lansat două noi modele din seria PD Designer, special concepute pentru a răspunde cerințelor exigente ale artiștilor 3D, animatorilor VFX și creatorilor de jocuri. Noile PD2730S de 27” cu rezoluție 5K și PD3226G de 32” cu rezoluție 4K și 144Hz oferă o precizie de top a culorilor, redare excepțională a tonurilor întunecate și soluții avansate de gestionare a culorilor, optimizând fluxul de lucru pentru proiectarea scenelor detaliate. “Noile modele din seria PD sunt create pentru a simplifica procesul de creație vizuală, oferind culori întotdeauna precise și consistente”, a declarat Peter Huang, președintele BenQ Corporation. “Prin eliminarea problemelor legate de inconsistența culorilor, redarea umbrelor și eficiența fluxului de lucru, aceste monitoare revoluționare oferă o acuratețe și performanță de neegalat în randarea 3D, producția VFX și designul de jocuri, aducând la viață viziunea creatorilor.” PD2730S – Claritate absolută și detalii rafinate pentru artiști 3D Conceput ca un monitor 5K de referință pentru acuratețea culorilor, PD2730S oferă o densitate de 218 PPI și un contrast ridicat de 2000:1, asigurând o claritate incredibilă și detalii perfect definite pentru un flux de lucru precis la nivel de pixel. Tehnologia exclusivă de reproducere a tonurilor întunecate implementată pe PD2730S și PD3226G garantează o claritate remarcabilă, cu umbre bogat nuanțate, oferind o profunzime vizuală și un realism de neegalat în designul de jocuri și efecte vizuale. PD3226G – Primul monitor 4K 144Hz dedicat designerilor În timp ce monitoarele profesionale sacrifică adesea rata de refresh pentru fidelitatea culorilor, PD3226G integrează o rată de 144Hz cu tehnologie VRR (Variable Refresh Rate), oferind claritate excepțională a mișcării fără a compromite acuratețea culorilor. Fiind primul monitor 4K 144Hz din lume dedicat preciziei culorilor, PD3226G reprezintă o adevărată revoluție pentru designerii și studiourile de jocuri, permițând redarea instantanee a fiecărui desen pe tabletă, derulare fluentă, animații line și o fidelitate cromatică impecabilă. Seria PD beneficiază de tehnologia BenQ AQCOLOR, care asigură precizie a culorilor direct din fabrică și soluții avansate de gestionare a profilurilor cromatice, fiind adaptată cerințelor profesioniștilor din domeniul creativ. Compatibilitate extinsă pentru utilizatorii de Mac și productivitate îmbunătățită Pe lângă performanțele excepționale ale afișajului, PD2730S și PD3226G sunt echipate cu funcții avansate compatibile Mac, menite să optimizeze productivitatea și să eficientizeze fluxurile de lucru creative. BenQ asigură integrare perfectă și operare intuitivă pe dispozitivele Mac, iar conectivitatea Thunderbolt 4 permite transfer de date, imagini și video la viteze ultra-rapide de 40 Gbps, suportând un ecran 8K sau două ecrane 5K simultan. Utilizatorii seriei PD pot extinde spațiul de lucru utilizând două monitoare 4K sau 5K la 60Hz prin Daisy Chaining, pentru multitasking, redare precisă și productivitate maximă. De asemenea, monitoarele sunt dotate cu switch KVM integrat, permițând controlul facil a două sisteme pentru comutarea între fluxuri de lucru dedicate PC-ului și Mac-ului sau pentru gestionarea sarcinilor intensive pe GPU și CPU. În plus, BenQ Display Pilot 2 oferă personalizare avansată a interfeței, cu instrumente inteligente precum ICCsync și Desktop Partition, optimizând procesele și flexibilitatea fluxului de lucru. Soluția supremă pentru artiști 3D Seria de monitoare BenQ PD Designer redefinește precizia culorilor și gestionarea cromatică, asigurând consistență pe termen lung în fluxurile de lucru creative. De la prima schiță până la livrarea finală, aceste monitoare permit designerilor să atingă precizie vizuală absolută, menținând fidelitatea culorilor și eficientizând procesele de creație, stabilind un nou standard pentru profesioniștii din domeniu.

