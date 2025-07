STIRI Visa lansează ePOSibil, un program național pentru digitalizarea afacerilor și accelerarea plăților electronice Ionut Razvan Share







Visa lansează în România programul ePOSibil – o inițiativă dedicată digitalizării și extinderii acceptării plăților electronice în rândul afacerilor mici și mijlocii. Derulat pe o perioadă de trei ani, programul este implementat alături de băncile partenere, împreună cu IMM România, cât și cu furnizori din zona digitalizării afacerii – Gomag, ContentSpeed – și are ca obiectiv sprijinirea comercianților în adoptarea soluțiilor moderne de plată pentru a-și consolida și dezvolta activitatea. Lansarea unui program național pentru digitalizarea afacerilor și accelerarea plăților electronice este necesară în contextul în care infrastructura de terminale de plată rămâne insuficientă. Conform unui studiu realizat de firma de consultanță Kearney, România rămâne sub media europeană în ceea ce privește numărul terminalelor POS active – cu doar 22 la 1.000 de locuitori, comparativ cu 39 la nivelul Uniunii Europene[1]. Această realitate contrastează cu apetitul ridicat al românilor pentru metode moderne de plată. Doi din trei români preferă să plătească la POS în magazinele fizice, iar trei din patru aleg această metodă pentru cumpărăturile online[2]. 76% dintre cumpărători ar vrea să își poată alege metoda de plată, iar 24% renunță să mai cumpere din magazinele care nu acceptă plata cu cardul. Extinderea rețelei de plăți digitale răspunde, astfel, unei nevoi reale din piață și îi ajută pe comercianți să își dezvolte afacerea. Studiile Visa au arătat că 42% dintre antreprenorii români au înregistrat o creștere a vânzărilor cu 11% după introducerea plăţii cu cardul.[3] “Din peste 1 milion de companii din România care ar putea adopta plățile digitale, aproximativ 135.000 de comercianți mici și mijlocii, cu o cifră de afaceri cumulată de peste 175 de miliarde de lei anual, ar putea accepta plăți cu cardul imediat și se pot înscrie în programul ePOSibil[4]. Categoriile cu cea mai mare nevoie de implementare a plăților digitale includ magazinele alimentare mici, service-urile auto, frizeriile și saloanele de înfrumusețare, firmele de transport și restaurantele sau barurile – sectoare cu orientare către servicii, în care sub 33% din totalul companiilor acceptă plata cu cardul. Aceste date evidențiază un potențial semnificativ de extindere a plăților digitale în sectoare-cheie ale economiei, cu impact direct asupra reducerii economiei informale și creșterii incluziunii financiare.“, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România. Programul naţional ePOSibil lansat de Visa contribuie la accelerarea tranziției către plăți digitale în România, susţinând IMM-urile în adoptarea soluțiilor moderne de plată. Beneficiile oferite comercianților includ: terminal de plată fără costuri lunare de administrare pe o perioadă de 6 luni, o experiență de plată îmbunătățită și accesibilă pentru clienți, oferte speciale pentru digitalizarea și dezvoltarea afacerii de la parteneri – de la servicii de facturare, creare de site-uri web sau gestiune de stocuri, până la servicii de curierat, publicitate digitală sau integrarea pe platforme de e-commerce. În același timp, programul sprijină implementarea obligației legale ca firmele să dețină terminale POS și contribuie la reducerea economiei informale, care reprezintă aproape o treime din PIB-ul României. O creștere de 5% a plăților digitale în cinci ani consecutivi ar contribui la majorarea PIB-ului cu aproximativ 7 miliarde de lei și o colectare în plus la venituri fiscale cu aproape 2 miliarde de lei, arată un studiu Visa realizat anterior de Kearney[5], pe tema economiei informale. Astfel, ePOSibil joacă un rol important în creșterea transparenței circulației banilor prin digitalizarea plăților. “Într-o economie modernă, digitalizarea și plățile electronice nu mai reprezintă un factor de diferențiere, ci o componentă fundamentală a competitivității. Programul ePOSibil facilitează tranziția către un mediu de afaceri mai eficient și mai transparent, oferind IMM-urilor din România acces la infrastructura și suportul necesar pentru integrarea soluțiilor digitale esențiale. Considerăm că extinderea rețelei de plăți digitale va stimula creșterea vânzărilor, va facilita accesul la o bază mai largă de clienți și va reduce birocrația. Ne bucurăm să fim parte din acest demers care sprijină construirea unei economii moderne, conectate la tehnologie“, a declarat Florin Jianu, Președinte de onoare IMM România. Conform datelor obținute de Visa[6], regiunile cu cel mai mare potențial de extindere a plăților digitale sunt nord-estul țării, sudul Munteniei și sud-vestul Olteniei, unde rețeaua de POS-uri active numără între 8 și 20 de terminale la mia de locuitori, dar concentrarea de afaceri eligibile este ridicată. Visa identifică trei direcții principale de acţiune pentru creșterea plăților digitale în România: extinderea numărului de terminale POS (fizice și virtuale) în domenii unde infrastructura de terminale de plată rămâne insuficientă: potențialul de creștere a plăților digitale este estimat la peste 175 de miliarde de lei.

(fizice și virtuale) în domenii unde infrastructura de terminale de plată rămâne insuficientă: potențialul de creștere a plăților digitale este estimat la creșterea gradului de utilizare a cardurilor la terminalele de plată existente în piață, atât cele active, cât și cele inactive, ceea ce ar putea genera o creștere suplimentară a valorii tranzacțiilor de până la 205 miliarde de lei ;

ceea ce ar putea genera o creștere suplimentară a valorii tranzacțiilor de până la ; dezvoltarea plăților digitale în comerțul electronic tradiţional, dar şi în segmente mai noi precum plata online a utilităţilor sau a serviciilor de streaming, cu un potențial estimat de creștere de 60 de miliarde de lei până în 2030. În programul ePOSibil se pot înscrie toți comercianții din România care nu au acceptat plăți cu cardul în ultimele 12 luni, inclusiv magazinele online. Pentru detalii cu privire la program, aceştia se pot adresa băncii cu care colaborează sau pot accesa https://www.visa.ro/eposibil.html. Visa a implementat proiecte similare în alte 6 țări din Europa Centrală și de Est, contribuind la creșterea gradului de acceptare a plăților digitale, cu beneficii semnificative pentru afaceri, consumatori și economia națională. Programele fac parte din strategia globală Visa de sprijinire a IMM-urilor. În 2020, Visa și-a asumat angajamentul de a digitaliza 50 de milioane de IMM-uri la nivel global până la finalul lui 2023, țintă pe care a depășit-o semnificativ, ajungând să sprijine peste 67 de milioane de afaceri mici și mijlocii[7]. În România, Visa sprijină comercianții în digitalizarea și dezvoltarea afacerilor şi prin „MarileAfaceriMici”, o platformă integrată cu informații, soluții și beneficii exclusive pentru IMM-uri de la parteneri locali, care include şi oferte speciale din partea partenerilor programului ePOSibil.

