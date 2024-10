ENTERTAINMENT STIRI BenQ Home Cinema W2720i, proiector cu tehnologie bazată pe inteligență artificială Ionut Razvan Share







BenQ anunță lansarea modelului W2720i, un proiector home cinema de ultimă generație cu inteligență artificială. Acest proiector inovator este conceput pentru a transforma locuințele moderne în adevărate săli de cinema, oferind o experiență de vizionare captivantă și rafinată, ce redefinește standardele pentru iubitorii de home cinema. Configurare intuitivă și optimizare automată cu AI Cinema Mode Noul AI Cinema Mode al proiectorului BenQ W2720i este conceput pentru a oferi o configurare simplă și o calitate a imaginii remarcabilă, ideală pentru utilizatorii începători în lumea proiectoarelor home theatre. Acesta ajustează luminozitatea în timp real în funcție de mediul ambiant și optimizează imaginea în funcție de conținut, asigurând o experiență personalizată. Tehnologia inteligentă oferă filme la calitatea intenționată de regizor, fără a necesita cunoștințe avansate de calibrare a culorilor. Acuratețe superioară a culorilor cu CinematicColor™ La baza proiectorului W2720i se află tehnologia CinematicColor™ de la BenQ, care garantează o acuratețe impresionantă a culorilo. Susținută de o echipă de experți certificați de THX și ISF, această tehnologie respectă standardele cinematografice comerciale, precum DCI-P3. Fiecare unitate vine cu un raport de calibrare din fabrică, demonstrând o temperatură a culorii D65 și un Delta E<3 pentru culori vii și fidele viziunii regizorului. Alături de CinematicColor™, tehnologia HDR-PRO de la BenQ integrează funcții avansate de îmbunătățire a contrastului și suport pentru HDR10+, oferind o calitate vizuală de excepție. Home Cinema de top cu sursă de lumină LED ecologică Proiectorul W2720i utilizează o sursă de lumină LED ecologică, reflectând tendințele în creștere și importanța iluminării în stare solidă (SSI) în sistemele home cinema. Această tehnologie oferă beneficii notabile față de proiectoarele tradiționale cu lămpi, inclusiv o acuratețe îmbunătățită a culorilor, durată de viață extinsă și operare silențioasă. Cu o durată de funcționare de până la 30.000 de ore, W2720i reduce semnificativ necesitatea înlocuirii lămpilor, asigurând costuri de întreținere scăzute și o calitate vizuală constantă. Flexibilitate completă pentru divertismentul la domiciliu Conceput pentru a îmbunătăți experiența de divertisment acasă, W2720i oferă flexibilitate în configurare, proiectând un ecran de 120” de la o distanță de doar 2,7 metri. Funcțiile sale includ zoom 1.3x, Auto Screen Fit, ajustare a colțurilor în 8 puncte și Vertical Lens Shift, oferind o adaptabilitate excelentă. Cu Android TV încorporat și suport pentru servicii de streaming 4K precum Netflix și Disney+, proiectorul vine echipat cu trei porturi HDMI 2.1, SPDIF și eARC pentru sunet Dolby Atmos pe 7.1 canale. BenQ rămâne dedicat inovației în segmentul home theatre, concentrându-se pe integrarea celor mai noi tehnologii pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului și a menține standardele de excelență în soluțiile vizuale.

