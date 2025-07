FEATURED OFERTE ORANGE STIRI Orange Weekends revine în 2025 cu o experiență interactivă pentru distracția întregii familii Ionut Razvan Share







Orange Weekends revine în 2025 cu un format nou, creat pentru a oferi o experiență interactivă pentru distracția întregii familii și o atmosferă de festival urban. Timp de cinci weekenduri, spațiile centrale din cinci orașe devin hub-uri de entertainment și tehnologie. Startul se dă pe 17 iulie la Piatra-Neamț, cu sprijinul Primăriei locale. În următoarele săptămâni, evenimentul ajunge în Cluj-Napoca, Iași, Sibiu și Timișoara. Un Orange Weekends mai interactiv, aceeași bucurie de a fi împreună În 2025, Orange Weekends se transformă într-un spațiu unde tehnologia și inovația se întâlnesc pentru a oferi mai multă distracție tuturor participanților indiferent de vârstă. Spațiile de gaming sunt acum mai mari și proiecțiile de film au fost reiventate pentru o oferi o experiență de vizionare mai captivantă. Întreaga atmosferă va fi animată de unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din zona de gaming — Tudor Buțan, care revine ca MC oficial, prezent în toate orașele. Serile de film vor avea un concept special: proiecțiile vor fi organizate într-un format 360 de grade. Un cub tip LED va avea 4 fațete de vizionare, astfel că publicul se va putea așeza oriunde în jurul instalației și va avea parte de o experiență de vizionare imersivă, din orice unghi. Tinerii pasionați de gaming se vor putea înscrie la competițiile EAFC25 din cadrul Orange Weekends 2025. Sunt organizate într-un format competitiv, dar prietenos, potrivit atât pentru gameri experimentați, cât și pentru cei care vor să-și încerce norocul pentru prima dată. Înscrierile se fac la fața locului, iar în fiecare zi, cei mai buni doi participanți pleacă acasă cu un smartphone. 5 orașe, 5 weekenduri, 1 experiență comună pentru comunitate:

• Piatra-Neamț, Curtea Domnească – 17–20 iulie

• Cluj-Napoca, Grădina Iulius Mall – 24–27 iulie

• Iași, Grădina Palas – 31 iulie – 3 august

• Sibiu, Piața Mică – 7–9 august

• Timișoara, Grădina Iulius Town – 14–17 august Fiecare locație va păstra același ritm: filme pentru copii dimineața, pe timpul zilei vor fi organizate sesiuni de gaming, iar seara cinema în aer liber. Găsiți programul actualizat pentru fiecare oraș, incluzând titlurile de film și orele de start, pe www.orange.ro/events/orange weekends. Bilete cu preț simbolic, impact real Orange Weekends rămâne un eveniment cu sens: cu doar 7 lei, un bilet la Orange Weekends înseamnă mai mult decât o seară de film sau gaming — e o investiție în educație. Prin intermediul Fundației Orange, toate încasările merg spre dotarea școlilor cu tehnologii și resurse adaptate elevilor cu deficiențe de vedere sau auz.

