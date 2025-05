STIRI TECH & TRENDING BenQ este recunoscută pentru excelența în design la iF DESIGN AWARD 2025 Ionut Razvan Share







BenQ, lider global în tehnologia de afișare, își consolidează reputația în materie de design odată cu obținerea premiului iF DESIGN AWARD 2025, pentru trei dintre seriile sale de monitoare profesionale: seria MA, gândită special pentru utilizatorii de Mac; seria PD, cu precizie cromatică ridicată și software dedicat creativilor; și seria RD, dedicată programatorilor, cu claritate excepțională și funcții de protecție a ochilor. Premiul evidențiază angajamentul BenQ pentru un design inovator, durabil și centrat pe experiența utilizatorului. Organizat la Hamburg și ajuns la cea de-a 70-a ediție, iF DESIGN AWARD 2025 a atras peste 11.000 de înscrieri din 66 de țări, confirmându-și statutul de unul dintre cele mai prestigioase concursuri de design din lume. Juriul internațional, format din 131 de membri din 23 de țări, a evaluat produsele pe baza unor criterii clare: idee, formă, funcționalitate, originalitate și sustenabilitate. Soluțiile BenQ s-au remarcat și au fost premiate pentru respectarea acestor standarde. Seria MA – monitoare pentru utilizatorii de MacBook Monitoarele 4K de 27” și 32” din seria MA au fost premiate la categoriile Product și Computer pentru designul lor rafinat. Acestea se adresează celor care folosesc MacBook Pro, MacBook Air sau Mac Mini și au nevoie de un monitor extern pentru lucru. Cu un finisaj elegant, inspirat de stilul MacBook, seria MA oferă acoperire de până la 97% din gama de culori Apple P3, compatibilitate completă cu cipurile M1/M2/M3/M4, și setări optimizate pentru macOS prin aplicația BenQ Display Pilot 2. Configurarea este simplă, cu o singură atingere, iar conexiunea USB-C de 90W asigură alimentare rapidă. Totul este gândit pentru o estetică coerentă și o experiență vizuală de top. Seria PD – monitoare pentru profesioniștii în design Cea mai nouă gamă BenQ dedicată artiștilor 3D și designerilor grafici, seria PD, a fost premiată în aceeași categorie. Dotată cu calibratorul de culoare Display ColorTalk – și el câștigător iF –, seria oferă acoperire de 95% din gama P3 și potrivire precisă a culorilor între monitor și MacBook. Suportul ergonomic, conectivitatea optimizată pentru PC și Mac și controllerul wireless Hotkey Puck oferă control rapid asupra luminozității, contrastului, volumului și modurilor de culoare, facilitând un flux de lucru eficient și personalizat. Seria RD – monitoare pentru programatori Seria RD este prima din lume creată special pentru programatori și dezvoltatori, fiind recunoscută pentru designul său elegant și funcțional. Ecranul 4K redă textul cu o claritate remarcabilă, iar modurile dedicate codării contribuie la o experiență de lucru optimă. Panoul Nano Matte reduce reflexiile, iar iluminarea de fundal MoonHalo, protecția Night Hours și tehnologia Brightness Intelligence Gen2 (care ajustează automat luminozitatea în funcție de ambient) asigură confort vizual chiar și în sesiunile de lucru nocturne. Alte inovații BenQ premiate În total, BenQ a obținut nouă premii iF DESIGN AWARD în 2025, în categoriile: Product, Computer, Product Interfaces, TV/Video, Digital Media Interfaces, Gaming/VR/AR, Lightning: Software-ul Colour Calibrator pentru proiectoare home cinema

· Proiectorul home cinema 4K W2720i

· Aplicația Display ColorTalk

· Monitoarele de gaming din seria XL

· Monitoarele din seria PD pentru creativi

· Monitoarele din seria MA pentru utilizatori de Mac

· Monitoarele din seria RD pentru programatori

· Lampa pentru monitor ScreenBar Halo 2

· Lampa de podea MindDuo Max Aceste premii reflectă angajamentul continuu al BenQ față de inovație și orientarea către utilizatori, atât din perspectiva designului, cât și a funcționalității. Cu designul în centrul viziunii sale, BenQ își propune să răspundă din ce în ce mai bine stilului de viață și nevoilor în continuă schimbare ale utilizatorilor. Aflați mai multe despre monitoarele BenQ aici.

Tags: