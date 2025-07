STIRI TECH & TRENDING Synology a lansat RackStation RS2825RP+ Ionut Razvan Share







Synology a anunțat lansarea RackStation RS2825RP+, un sistem de stocare performant, cu format 3U și 16 bay-uri, conceput pentru a răspunde nevoilor tot mai mari de gestionare a datelor din cadrul întreprinderilor mici și mijlocii. Având surse de alimentare redundante, posibilități de extindere și funcții integrate de protecție a datelor, RS2825RP+ este ideal pentru stocarea centralizată a fișierelor, realizarea copiilor de siguranță pentru calculatoare și servere, supraveghere video și alte activități esențiale pentru buna funcționare a unei afaceri. „RS2825RP+ este conceput pentru a oferi performanță, extindere facilă și rezistență operațională, fără a face compromisuri în privința costurilor”, a declarat Peggy Weng, Product Manager Synology. „Este o soluție adaptabilă care ajută organizațiile să rămână eficiente, protejate și permanent conectate.” Performanță solidă pentru nevoile afacerii RS2825RP+ oferă viteze de citire/scriere secvențială de până la 3.519/1.790 MB/s, ceea ce permite partajarea rapidă a fișierelor, sincronizarea eficientă și realizarea de backup-uri în mediile de afaceri. Sistemul poate fi extins până la o capacitate brută de 560 TB cu ajutorul unității Synology RX1225RP, fiind astfel potrivit pentru aplicații care implică volume mari de date și cerințe în continuă creștere. RS2825RP+ este proiectat pentru a funcționa optim împreună cu hard disk-urile Synology, într-un ecosistem în care compatibilitatea este atent verificată. Sistemul respectă o listă de unități testate riguros, cu peste 7.000 de ore de validare. Pentru o integrare fără probleme și o funcționare de durată, instalarea DSM pe RS2825RP+ necesită utilizarea unor HDD-uri compatibile*. Proiectat pentru extindere și funcționare continuă Stocare extensibilă: sistemul vine cu 16 bay-uri, dar poate fi extins până la 28 cu o unitate de expansiune compatibilă. Acceptă HDD-uri SATA de 3,5” și SSD-uri SATA de 2,5”, oferind astfel opțiuni flexibile pentru diverse scenarii.

echipat cu un port 10GbE și două porturi LAN Gigabit, sistemul permite extinderea conexiunilor la 1/10/25GbE prin slotul PCIe 3.0. Operare neîntreruptă: sistemul include unități hot-swap, extindere de volum online și surse de alimentare redundante pentru a menține funcționarea constantă. Pentru o disponibilitate și mai ridicată, este posibilă configurarea unui cluster de tip High Availability. Funcționalitate adaptată mediului de afaceri Rulând DiskStation Manager (DSM), RS2825RP+ oferă un set variat de funcții pentru administrarea datelor: Synology Drive transformă serverul într-un cloud privat, cu acces multi-platformă și sincronizare între locații pentru echipele care lucrează la distanță.

transformă serverul într-un cloud privat, cu acces multi-platformă și sincronizare între locații pentru echipele care lucrează la distanță. Active Backup Suite asigură protecție completă pentru dispozitive Windows, Linux, macOS, mașini virtuale și conturi din cloud, cu opțiuni flexibile pentru backup la distanță.

asigură protecție completă pentru dispozitive Windows, Linux, macOS, mașini virtuale și conturi din cloud, cu opțiuni flexibile pentru backup la distanță. Surveillance Station oferă o platformă scalabilă de monitorizare video, cu analiză inteligentă în timp real pentru protejarea resurselor fizice.

