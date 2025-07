ENTERTAINMENT STIRI Telerenta lansează primul program Rabla pentru închirieri de electronice Ionut Razvan Share







Telerenta lansează programul Rabla pentru închirierea de echipamente electronice, o premieră pe piața din România, combinând în acest demers economia circulară cu accesibilitatea tehnologică. Prin acest program, utilizatorii pot preda echipamente electronice vechi – funcționale sau nu – și primesc, în schimb, un voucher de 150 de lei în contul de client, pe care îl pot folosi pentru închirierea unui produs nou de pe platformă. Este pentru prima dată când un astfel de mecanism nu încurajează achiziția, ci oferă o alternativă modernă – închirierea – ca formă de acces la tehnologie. Soluția propusă de Telerenta răspunde astfel unei duble nevoi: reducerea risipei de echipamente și optimizarea costurilor pentru utilizator. De asemenea, oferă o alternativă realistă la modelul tradițional de consum – mai flexibilă din punct de vedere financiar și mai sustenabilă pe termen lung. Potrivit datelor Eurostat și Ministerului Mediului, România generează anual peste 120.000 de tone de deșeuri electronice, însă reciclează sub 30% din această cantitate – cu mult sub media europeană, de circa 46%. În paralel, studiile Forumului Economic Mondial și McKinsey arată că extinderea duratei de utilizare a echipamentelor electronice – inclusiv prin închiriere – poate reduce cu până la 30% amprenta de carbon asociată fiecărui utilizator individual. Impact economic direct În acest context, Telerenta propune o soluție cu dublu beneficiu: acces rapid și fără investiții inițiale la tehnologie nouă, dar și un stimulent economic pentru o formă responsabilă de predare a echipamentelor uzate. „Într-o perioadă în care tot mai mulți utilizatori caută soluții financiare flexibile, fără a face compromisuri legate de tehnologie, închirierea devine o opțiune logică. Prin programul Rabla, oferim clienților posibilitatea de a transforma un dispozitiv vechi – chiar și defect – într-un avantaj concret. Este o formă de consum inteligent, în care accesul, nu posesia, devine cheia eficienței. În același timp, susținem colectarea responsabilă și reciclarea prin partenerii noștri autorizați. Ne așteptăm ca mii de utilizatori să beneficieze de această oportunitate în primul an de funcționare a programului”, spune Andrei Stoica, Business Developer la Telerenta. Cum funcționează Pentru a beneficia de voucher, clienții aleg un produs pentru care chiria lunară este de cel puțin 100 de lei, bifează opțiunea RABLA înainte de finalizarea comenzii, iar la livrare predau curierului un echipament vechi – ambalat corespunzător. Cele mai frecvent predate dispozitive sunt telefoanele, laptopurile și tabletele, însă pot fi preluate și alte echipamente electronice ușoare, care pot fi transportate în siguranță. După validarea predării, voucherul este încărcat în contul de client și poate fi folosit începând cu a treia lună de închiriere. Creditul are valabilitate de 12 luni. Disponibil și pentru companii Programul se adresează și segmentului corporate. În funcție de volumul echipamentelor predate, Telerenta poate construi oferte personalizate, adaptate nevoilor companiilor care urmăresc modernizarea parcului tehnologic într-un mod eficient și sustenabil. Toate echipamentele colectate sunt predate către parteneri autorizați pentru reciclare, în parteneriat cu ECOTIC, în conformitate cu legislația în vigoare. Telerenta estimează că, în primul an de desfășurare, programul va duce la colectarea a mii de dispozitive, contribuind la reducerea risipei electronice și la consolidarea închirierii ca soluție alternativă viabilă pe piața locală.

