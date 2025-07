ENTERTAINMENT STIRI Sony lansează un nou microfon shotgun compact, proiectat pentru a oferi rezoluție înaltă și performanțe acustice de excepție Ionut Razvan Share







ECM-778 . Proiectat special pentru producții în care calitatea sunetului este esențială – precum filme, seriale și documentare – acest model de top, mono, cu rezoluție înaltă, oferă înregistrări audio de înaltă fidelitate și cu un caracter captivant. Microfonul permite opțiuni flexibile de montare, putând fi utilizat atât pe un boom, cât și direct pe camere compatibile. Sony lansează noul microfon direcțional. De asemenea, Sony extinde gama se de carduri de memorie și lansează noi carduri CFexpress Type A dedicate camerelor din seriile Cinema Line și Alpha cu obiective interschimbabile: modelele CEA-G1920T (1920 GB) și CEA-G960T (960 GB), alături de cititorul de carduri MRW-G3 CFexpress Type A. Noile produse compatibile cu standardul CFexpress 4 ating viteze de citire de peste 1800 MB/s – de peste două ori mai rapide decât modelele [1] precedente – și oferă o capacitate de stocare de până la 1920 GB [2] . Noul microfon ECM-778 ECM-778 este echipat cu o capsulă nou dezvoltată, un tub acustic din alamă și o placă de circuit electronic concepută special pentru o calitate superioară a sunetului. Împreună, aceste elemente asigură înregistrări audio de înaltă calitate, cu frecvențe înalte clare, precum și frecvențe medii și joase stabile. În ciuda dimensiunilor compacte, cu o lungime de 176 mm și o greutate de doar 102g, microfonul ECM-778 oferă o directivitate frontală excelentă, asigurând astfel o flexibilitate sporită utilizatorului în timpul înregistrărilor în spații restrânse. [3] Microfonul direcțional poate fi montat pe diverse echipamente, precum boom-uri, folosind suportul pentru microfon și adaptorul de stativ incluse în pachet. De asemenea, acesta poate fi conectat și la dispozitive externe de intrare audio, echipamente de înregistrare și camere video echipate cu terminale XLR, inclusiv modelele Cinema Line și camere¹ cu obiective interschimbabile Alpha mirrorless, oferind astfel compatibilitate și flexibilitate în diferite medii de producție video și înregistrare audio. Noile carduri CFexpress Type A CEA-G1920T și CEA-G960T, alături de cititorul de carduri MRW-G3 Cardurile CFexpress Type A CEA-G1920T și CEA-G960T, alături de cititorul de carduri MRW-G3, suportă înregistrări video de durată extinsă, fotografiere continuă la viteză mare și transfer rapid de date. Cardurile respectă standardul VPG (Video Performance Guarantee) 400, asigurând o înregistrare video stabilă la 400 MB/s. Cititorul MRW-G3, compatibil cu standardul CFexpress 4, permite transferuri rapide de date către calculatoare, sporind astfel eficiența fluxului de lucru. Sony continua să extindă gama sa de accesorii pentru producție video, susținând astfel creatorii profesioniști și pasionații aflați al început de drum în activitățile lor de producție și în creșterea eficienței fluxului de lucru. Caracteristici principale ale microfonului direcțional ECM-778 Captare clară și precisă a sunetului Frecvențe înalte clare și gama medie-joasă stabilă Capsula de microfon nou dezvoltată, tubul acustic din alamă prelucrat cu precizie și placa de circuit electronic lucrează împreună pentru a reda frecvențe înalte în mod clar, fără rezonanțe nedorite, și frecvențe medii și joase stabile. Cu suport pentru înregistrare în rezoluție înaltă, care captează frecvențe dincolo de limita de 20 kHz, permite realizarea unor înregistrări clare și cu un spațiu sonor amplu, pentru voci, sunete ambientale, natură, instrumente muzicale și multe altele. Directivitate precisă pentru captarea sunetului din direcția dorită

Designul precis al tubului acustic, bazat pe efectele de interferență a undelor sonore, atenuează constant sunetul provenit din lateral și din spate pe întreaga gamă de frecvențe. Astfel, se obține o directivitate clară frontală, care surprinde clar sunetul dorit și reduce eficient zgomotul ambiental.

Calitate constantă a sunetului, indiferent de distanța de înregistrare Combinația dintre capsula de microfon, capabilă să capteze sunete fine și vibrații de înaltă frecvență, și tubul acustic din alamă prelucrat cu precizie asigură o calitate constantă a sunetului în diverse medii de înregistrare – fie că microfonul este montat pe un boom, direct pe cameră sau utilizat în configurații de studio, la distanțe variate față de subiect. Design al circuitului optimizat pentru calitate audio și reducerea zgomotului Pentru a obține o calitate clară a sunetului, în circuitul de semnal sunt utilizați condensatori film și rezistori cu film metalic. Condensatorii solizi din aluminiu cu polimer conductiv, folosiți în circuitul de alimentare, oferă un echilibru între dimensiuni compacte și capacitate ridicată, asigurând o alimentare stabilă. În plus, carcasa exterioară din aluminiu prelucrat reduce vibrațiile externe și zgomotul electric, permițând astfel înregistrări audio de înaltă precizie. Portabilitate superioară, datorită designului compact și ușor Microfonul are un design compact, cu o lungime de doar 176 mm, obținut datorită dimensiunilor reduse ale tubului acustic și a plăcii electronice, menține în același timp o calitate ridicată a sunetului. Construcția sa este optimizată pentru montarea pe un boom, oferind o mobilitate excelentă, ceea ce îl face ideal pentru captarea unui sunet clar în spații înguste sau dificile. Folosit ca microfon pe boom, oferă manevrabilitate deosebită chiar și în spații înguste, permițând plasarea mai aproape de subiecți pentru o captare mai clară a sunetului. Montat deasupra camerei, designul său compact minimizează riscul de a apărea în cadru. Cu o greutate de doar 102g, datorită carcasei din aluminiu prelucrat și designului compact, microfonul oferă o manevrabilitate sporită atunci când este montat pe un boom și rămâne ușor de utilizat chiar și în sesiuni de înregistrare prelungite. Atunci când este montat pe camere echipate cu terminale XLR, microfonul reduce sarcina asupra operatorului, îmbunătățind mobilitatea pe platou și adaptându-se ușor la diverse situații de înregistrare. Fiabilitate și versatilitate pentru diverse medii de lucru Comutator low-cut pentru reducerea zgomotului de bas nedorit. Comutatorul low-cut integrat reduce în mod eficient zgomotul provocat de vânt și vibrațiile atunci când este activat, asigurând astfel înregistrări audio clare și ușor de înțeles. Sunt incluse două tipuri de paravânt. Paravântul din spumă este ușor și simplu de utilizat, fiind potrivit pentru utilizare în interior sau în medii cu vânt redus. În schimb, paravântul cu blană sintetică oferă o protecție superioară împotriva vântului, fiind ideal pentru utilizare în aer liber sau în condiții de vânt puternic. Alegerea paravântului adecvat pentru fiecare mediu asigură înregistrări audio clare. Rezistență și fiabilitate Microfonul are o carcasă robustă din aluminiu prelucrat mecanic. Conceput pentru medii profesionale de utilizare, microfonul oferă fiabilitate și performanță constantă indiferent de condițiile de înregistrare. Parteneriat cu ingineri din industria cinematografiei În dezvoltarea modelului ECM-778, Sony a colaborat încă din faza de proiectare cu ingineri de sunet specializați în producția de film, integrând feedback-ul profesional prin teste de produs și discuții directe. Kenichi Fujimoto, inginer de sunet și laureat al Premiului Academiei Japoneze de Film pentru cea mai bună înregistrare a sunetului (2012, 2015) a declarat: „Noi, inginerii de sunet, ne formăm preferințele sonore de-a lungul anilor, înregistrând și ascultând nenumărate proiecte cu o gamă variată de microfoane, încă din perioada în care eram asistenți. Când preluăm rolul principal, alegem microfonul care se potrivește perfect stilului nostru format în timp. În acest moment, acesta este cea mai bună opțiune disponibilă. În producția de film, microfonul shotgun pentru dialog este cel mai important instrument — el reprezintă axa în jurul căreia gravitează totul. Modelul ECM-778 este acea nouă axă. Oferă un echilibru excepțional între lungime și greutate, claritatea și nucleul său solid redau o presiune sonoră palpabilă și adaugă acel <<ceva>> ce a lipsit întotdeauna la celelalte microfoane. Pe scurt, este un microfon care îți permite să creezi un sunet cu adevărat cinematografic.” Caracteristici principale ale cardurilor CFexpress Tip A CEA-G1920T, CEA-G960T și ale cititorului de carduri MRW-G3 Carduri CFexpress Tip A (Seria CEA-G) CEA-G1920T, CEA-G960T Compatibile cu standardul CFexpress 4, noile carduri oferă viteze maxime de citire de 1800 MB/s și viteze maxime de scriere de 1700 MB/s.

Disponibile în variante de mare capacitate, de 1920 GB și 960 GB, conforme cu standardul VPG400 necesar pentru înregistrări video profesionale.

Specificație TOUGH, cu o rezistență la cădere de aproximativ de 5 ori [4] Cititor de carduri CFexpress Tip A MRW-G3 Transfer rapid de date, compatibil cu CFexpress 4 și USB 40 Gbps, reducând semnificativ timpii de import pe calculator.

Compatibil cu computere, smartphone-uri și tablete, permițând astfel editarea și încărcarea datelor de pe diverse dispozitive și din diferite locații. De asemenea, dispune de un sistem de disipare a căldurii pentru a face față creșterii temperaturii în timpul transferului fișierelor mari, ceea ce asigură fiabilitate și durabilitate ridicate.

