Kingston extinde gama NV3 cu o versiune M.2 2230 pentru dispositive compacte

Kingston anunță extinderea gamei SSD NV3 prin introducerea noului format M.2 2230 (22×30 mm), ideal pentru dispozitive cu spațiu intern redus, precum laptopuri ultra-compacte sau console de gaming portabile¹. Noul Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230 oferă performanțe generoase într-un format redus, fiind disponibil în capacități de până la 2TB². Echipat cu un controler NVMe Gen 4×4, NV3 2230 atinge viteze de citire de până la 6.000 MB/s și scriere de până la 5.000 MB/s³, oferind un timp de răspuns excelent pentru o gamă largă de sarcini și aplicații. „Suntem încântați să extindem familia NV3 cu noul format 2230, care le oferă utilizatorilor mai multă flexibilitate și performanță, indiferent dacă folosesc dispozitivul pentru muncă sau divertisment”, a declarat Tony Hollingsbee, SSD Business Manager, Kingston EMEA. „NV3 în format 2230 este soluția ideală pentru cei care caută un upgrade rapid, eficient și fiabil.” Disponibil în variante de 500GB, 1TB și 2TB, noul NV3 asigură suficient spațiu de stocare pentru aplicații, jocuri, fișiere media și multe altele. În plus, vine cu un an de abonament gratuit la Acronis® True Image for Kingston, pentru backup și migrare de date, și este compatibil cu Kingston SSD Manager, utilitarul care permite monitorizarea performanțelor, actualizarea firmware-ului și ștergerea securizată a datelor. Funcții și specificații ale SSD-ului NV3 PCIe 4.0 NVMe 2230 SSD : Format: 2 2230

2 2230 Interfață: PCIe 4.0 x4 NVMe

PCIe 4.0 x4 NVMe Capacități 2 : 500GB, 1TB, 2TB

500GB, 1TB, 2TB Citire/scriere secvențială 3 : 500GB – 5000/3000MB/s 1TB – 6000/4000MB/s 2TB – 6000/5000MB/s

NAND: 3D

3D Anduranță (total octeți scriși) 4 : 500 GB – 160 TB 1 TB – 320 TB 2 TB – 640 TB

Temperatura de depozitare: -40°C~85°C

-40°C~85°C Temperatura de funcționare: 0 °C~70° C

0 °C~70° C Dimensiuni : 22 mm x 30 mm x 2,3 mm

: 22 mm x 30 mm x 2,3 mm Greutate : 500 GB – 2,6 g 1TB – 2 TB – 2,8 g

: Vibrații în afara funcționării : 20G (20-1000Hz)

: 20G (20-1000Hz) MTBF: 000.000 ore Garanție/asistență5: Garanție limitată de 5 ani cu asistență tehnică gratuită

