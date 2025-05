AI. NEWS FEATURED STIRI TECH & TRENDING Axis Communications dezvăluie noi perspective ale industriei de supraveghere video privind inteligența artificială Ionut Razvan Share







Axis Communications, liderul global în domeniul supravegherii video, a publicat cel mai recent raport, „Stadiul AI în supravegherea video”, care explorează perspectivele industriei privind utilizarea AI în domeniul securității, protecției și nu numai. Raportul dezvăluie cele mai importante informații critice despre tehnologiile AI, integrarea acestora, precum și oportunitățile și provocările în ceea ce privește securitatea, siguranța, business intelligence și eficiența operațională. Implementarea AI a crescut în ultimii doi ani, în special din cauza cerințelor crescute ale clienților, a cunoștințelor îmbunătățite despre scenariile de utilizare, dar și a apariției de noi scenarii. Mats Thulin, Director AI & Analytics Solutions, Axis Communications, a declarat: „ AI rămâne una dintre cele mai puternice și transformatoare tehnologii din industria supravegherii video. Această nouă cercetare dezvăluie că, deși există oportunități semnificative pentru ca AI să îmbunătățească siguranța și securitatea, eficiența operațională și business intelligence, trebuie să existe un accent pe implementarea etică și integrările semnificative care generează valoare„. În urma interviurilor de cercetare calitativă cu experți în AI din rețeaua globală de parteneri Axis, în acest nou raport s-au evidențiat mai multe informații tematice despre tehnologiile AI. Tranziția către cloud și edge AI continuă să avanseze Rezultatele cercetărilor subliniază faptul că trecerea de la sistemele server locale la arhitecturi hibride continuă în ritm rapid. Această dezvoltare este determinată de nevoia de scalabilitate mai mare, procesare mai rapidă și utilizare îmbunătățită a lățimii de bandă. Modelul hibrid, care combină capacitățile de procesare imediată ale edge AI din camere cu scalabilitatea și stocarea pe termen lung a datelor în cloud, devine abordarea preferată de mulți. Acest echilibru permite organizațiilor să valorifice punctele forte ale ambelor tehnologii. Integrarea diverselor surse de date Respondenții la studiu au fost de acord că integrarea datelor senzoriale suplimentare, cum ar fi factorii de mediu audio și contextuali, pentru a completa datele video, va îmbunătăți conștientizarea situației, va oferi informații mai profunde și mai utilizabile și va oferi o perspectivă mai cuprinzătoare asupra evenimentelor. În cele din urmă, acest lucru va revoluționa siguranța și securitatea, sporind în același timp capacitățile de business intelligence. Combinarea mai multor fluxuri de date permite o detectare și o predicție mai exactă a potențialelor amenințări. De exemplu, în scenarii de urgență, asocierea datelor vizuale cu analiza audio poate permite echipelor de securitate să răspundă mai rapid și mai precis. Recunoașterea facială devine tot mai răspândită Cercetarea a evidențiat, de asemenea, că recunoașterea facială pare să fi fost adoptată pe scară mai largă în multe țări, susținută de introducerea unor noi reglementări care să ajute la clarificarea modului în care această tehnologie poate fi aplicată etic și să ofere un cadru pentru utilizarea sa responsabilă. Experții intervievați au prezis că recunoașterea facială va continua să câștige noi adepți la nivel global, dar mai întâi trebuie să existe alinierea cu reglementările privind confidențialitatea și transparența cu privire la modul în care funcționează tehnologia. Considerentele etice legate de utilizarea recunoașterii faciale rămân un aspect important, în special în regiunile cu legi puternice privind confidențialitatea.

