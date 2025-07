FEATURED STIRI IKEA deschide un nou capitol în dezvoltarea tehnologiei smart pentru acasă Ionut Razvan Share







IKEA va lansa peste 20 de noi produse inteligente pentru casă, toate concepute astfel încât să poată funcționa cu Matter, standardul universal pentru locuințele inteligente, începând cu ianuarie 2026. Este cea mai amplă inițiativă IKEA în direcția transformării tehnologiei pentru locuințe inteligente

într-o soluție ușor de utilizat și accesibilă pentru cât mai mulți oameni. După ani în care a explorat și a aprofundat modul în care produsele inteligente pot îmbunătăți viața de acasă, IKEA lansează cea mai intuitivă gamă de produse de până acum, concepută în funcție de nevoile reale ale oamenilor, rutina zilnică a acestora și obiceiurile mereu în schimbare în propriile locuințe. Obiectivul principal este acela de a crea produse care se adaptează utilizatorilor și provocărilor zilnice ale acestora, făcând în același timp locuințele mai confortabile și mai bine echipate pentru tot ce înseamnă viața de zi cu zi. Matter oferă compatibilitate extinsă și permite dispozitivelor smart dezvoltate de diferiți producători să funcționeze împreună, oferind o mai mare flexibilitate între platforme și ecosisteme. Pentru a conecta și controla produsele compatibile cu Matter, este necesar un hub pentru locuințe inteligente, precum DIRIGERA. „Până acum, tehnologia smart pentru locuințe nu era suficient de ușor de utilizat pentru majoritatea oamenilor și nici suficient de accesibilă pentru ca mulți să o ia în considerare. Integrarea Matter în produsele noastre reprezintă un pas important în această direcție, oferind compatibilitate între branduri și facilitând accesul pentru utilizatori. Ne propunem să facem locuințele inteligente ușor de utilizat, ușor de înțeles și accesibile pentru cât mai mulți oameni”, declară David Granath, Range Manager, IKEA of Sweden. Noile produse sunt concepute sub forma unor soluții de înaltă calitate, bine integrate, la prețuri care fac tehnologia inteligentă mai accesibilă, capabile să funcționeze în orice sistem de locuință inteligentă. O altă noutate este faptul că DIRIGERA, sistemul IKEA Home Smart, deține certificare Matter. Acesta poate gestiona multiple dispozitive compatibile cu protocolul Matter, inclusiv de la alte branduri, și conectează produsele inteligente IKEA existente cu platformele care utilizează standardul Matter. Astfel, sistemul IKEA Home Smart devine mult mai deschis și mai flexibil. O direcție nouă în materie de sunet Pe lângă lansarea de noi produse inteligente planificată pentru 2026, IKEA face un pas important și în ceea ce privește calitatea sunetului, asumându-și ambiția de a oferi sistemelor audio aceeași atenție și personalitate ca și produselor de mobilier. Aparatele electronice de uz casnic sunt adesea apreciate doar pentru funcționalitatea lor și pot părea adesea nepotrivite într-un design de interior. În cursul acestui an, compania va lansa două noi boxe Bluetooth și o nouă colaborare în materie de design, demersuri ce reflectă ambiția IKEA de a integra sistemele audio în locuință într-un mod cât mai plăcut, astfel încât oamenii să fie dornici să le și expună, nu doar să aprecieze calitatea excelentă a sunetului. Având aspectul unui radio vechi, noua boxă Bluetooth NATTBAD a fost lansată chiar în luna iulie a acestui an, inclusiv în România, și este disponibilă în culorile galben, roz și negru, oferind o soluție veselă și accesibilă pentru redarea sunetului acasă. De asemenea, în octombrie, IKEA va lansa BLOMPRAKT, o nouă boxă cu lumină încorporată, o soluție practică, cu dublă funcționalitate, care oferă sunet de înaltă calitate. Boxele Bluetooth sunt concepute astfel încât să poată fi puse în funcțiune rapid, sunt ușor de configurat și compatibile Spotify Tap, fără a necesita cunoștințe tehnice aprofundate. IKEA se bazează pe experiența dobândită în domeniul dezvoltării sistemelor audio pentru a crea produse care se integrează ușor în casă – asigurând în același timp un preț accesibil. Noile soluții pun astfel accentul pe simplitate și accesibilitate. „Am învățat foarte multe despre ce înseamnă crearea sistemelor audio de calitate, ușor de utilizat. Înțelegem faptul că oamenii doresc să integreze sunetul în mod natural, completând armonios atmosfera de acasă. Aceste cunoștințe ne ghidează în continuare și ne ajută să aducem împreună designul interior și sunetul de calitate. Scopul nostru este să facem sunetul accesibil, funcțional și plăcut, fără a complica lucrurile. Acestea sunt obiectivele care ne diferențiază și pe care vom continua să le îmbunătățim în timp, oferind noi soluții pentru a integra sistemele audio în orice tip de locuință”, spune David Granath. Tot în ianuarie 2026 va fi lansată și o colaborare cu designerul suedez Tekla Severin, cunoscută sub numele de „Teklan”. Tekla Severin este renumită pentru utilizarea expresivă a culorilor, iar parteneriatul explorează modul în care produsele electronice pot fi integrate mai bine în design-ul de interior al locuinței, îmbinând tehnologia cu stilul personal într-un mod care conferă mai multă personalitate produselor electronice de uz casnic. Atât noua gamă de produse inteligente pentru casă, cât și boxele Bluetooth vor fi disponibile și pe piața din România.

