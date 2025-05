FEATURED STIRI Avertizare privind prezența în spațiul autohton online a unei rețele de site-uri de tip Doppelganger Ionut Razvan Share







Ca urmare a sesizărilor primite și a investigației derulate în cooperare de către mai multe instituții ale statului cu atribuții în domeniu, ANCOM este mandatată să comunice următoarele: A fost identificată o rețea de site-uri clonate, care imită întocmai imaginea paginilor oficiale de internet ale unor instituții publice, televiziuni și agenții de presă importante (Guvernul României, Ministerul Sănătății, TVR 1, DIGI24, Hotnews, Adevărul, Libertatea), utilizată pentru promovarea de conținut înșelător, pe teme sociale, politice, economice sau de sănătate în scopul inducerii în eroare a populației și influențării în mod negativ a percepției acesteia. Campania informațională este una complexă, derulată sub limita de detecție a anomaliilor și vizează utilizarea unor tactici specifice, precum exploatarea algoritmilor social media, utilizarea de conținut generat de AI, constituirea unor narative subliminale, utilizarea de reclame adaptate specificului audiențelor vulnerabile, precum și activități trans-sectoriale de activare a unor reacții în societate. Aceeași infrastructură informațională este utilizată pentru realizarea unor activități de micro profilare care să permită definirea unor audiențe vulnerabile la narativele de dezinformare și calibrarea mesajelor în funcție de nișe emoționale. Aceste acțiuni de influențare nu vizează promovarea unor entități specifice, ci amplificarea la nivelul mentalului colectiv a unor nemulțumiri sociale, economice și politice cu scopul polarizării societății și scăderii încrederii populației în autoritățile publice, limitând în acest mod capacitatea de reacție a statului, respectiv influențarea deciziilor la nivel național. Astfel, a fost observată apariția unor rețele de pagini și conturi neautentice pe o platformă de socializare cu un nivel coordonat al postărilor și conținutului acestora pentru a determina o interacțiune foarte ridicată în mod artificial. Aceste pagini distribuie în mod sistematic conținut generat de AI (atât imagini, cât și scris) în special subiecte cu impact emoțional pentru a genera reacții și din partea unor utilizatori reali. În cadrul acestui ecosistem au fost identificate link-uri care redirecționează utilizatorii către paginile clonate menționate anterior, prin intermediul unor reclame malițioase, utilizate drept “trambuline”, prezente pe site-uri autohtone, în special de tip clickbait (ex: cezicelumea.ro, surse.eu stiricalitative.ro, dromania.ro, redactia.ro, viralnews.ro, lendermagazin.ro etc.). Reclamele malițioase se prezintă sub forma unor titluri false de știri, spațiile publicitare în care acestea sunt postate fiind contractate de companiile de publicitate care utilizează tehnologia “native ads” – Adskeeper, Geozo, Adnow și MGID, semnalate anterior în spațiul public pentru legături directe cu Federația Rusă. Spre exemplu, compania Adnow este subiectul unor investigații extinse în alte state membre, dar și în România pentru implicarea în operațiuni informaționale în favoarea serviciilor de informații ale Federației Ruse. Suplimentar, pe site-urile clonate se regăsesc reclame atât în limba română, cât și într-o altă limbă străină care promovează conținut înșelător similar, plătite prin intermediul unor pagini/conturi de socializare fictive. Întreaga infrastructură este susținută prin intermediul paginilor în cauză care distribuie elemente de conținut generate de inteligența artificială menționate mai sus. Facem precizarea că autoritățile publice responsabile acționează în mod coordonat pentru contracararea acestor acțiuni malițioase de influențare și limitarea efectelor acestora asupra populației, în parteneriat cu furnizorii de servicii de internet și platforma de socializare în cauză. Investigațiile și verificările sunt în desfășurare, urmărindu-se stabilirea și indisponibilizarea întregii infrastructuri digitale care susține ecosistemul prezentat, respectiv identificarea și tragerea la răspundere a entităților implicate. Pentru a evita inducerea în eroare prin intermediul mecanismului expus, este recomandat ca paginile oficiale de internet ale instituțiilor publice sau entităților mass-media în cauză să fie accesate în mod direct. Alăturat, regăsiți o reprezentare grafică a rețelei Doppleganger și mecanismului de valorificare a acesteia în acțiunile de influențare.

Tags: