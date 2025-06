FEATURED MOBILE NETWORKS STIRI ANCOM: Impact mai redus al incidentelor de securitate din rețelele de comunicații, în 2024 Ionut Razvan Share







ANCOM a publicat Raportul privind incidentele care au afectat securitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice în anul 2024. Deși numărul total al incidentelor a crescut la 861 în 2024, datele arată o diminuare a impactului asupra utilizatorilor și o reducere a duratelor de remediere, indicând o mai bună gestionare operațională a incidentelor. Conexiuni afectate Ca și în anii anteriori, serviciile mobile – voce, internet și transmisii de date – au fost cele mai frecvent afectate, pe fondul gradului ridicat de utilizare și al dependenței acestora de infrastructuri interconectate. Peste 9,8 milioane de conexiuni au fost afectate în cazul serviciilor de internet mobil și date, iar în cazul telefoniei mobile și SMS, aproximativ 6,8 milioane de conexiuni. Serviciile fixe au înregistrat o variație semnificativă în medii de afectare, generate în principal de incidente punctuale de amploare. Cauzele incidentelor Cauzele externe (lucrări neautorizate, întreruperi de energie, tăieri de fibră optică, probleme în rețele partenere) au fost din nou principala sursă de incidente, cu 798 de cazuri (comparativ cu 421 în 2023). De asemenea, deficiențele de alimentare cu energie electrică au stat la baza a peste 55% din numărul total de 861 de incidente. Totodată, incidentele cauzate de fenomene naturale au scăzut semnificativ (de la 45 în 2023 la 15 în 2024), iar eroarea de sistem a produs 40 de incidente. Durata și amploarea incidentelor Un aspect pozitiv important constatat în 2024 este reducerea duratei medii de remediere a incidentelor, în special în cazul incidentelor cauzate de fenomene naturale sau probleme de alimentare cu energie electrică. În paralel, indicatorul ore-utilizator pierdute – care reflectă gradul real de disconfort resimțit de utilizatori – a fost cu peste 65% mai mic decât în anul precedent (154 milioane ore față de 512 milioane ore în 2023). Media de utilizatori afectați per incident a scăzut de asemenea față de anul anterior. Distribuția geografică și gestionarea infrastructurii Incidentele au avut o distribuție geografică diversificată, fiind raportate în toate județele, cu un număr mai mare de incidente în zone unde rețelele de comunicații depind de infrastructuri expuse (lucrări publice, fenomene meteo, rețele electrice). Mai mult, au fost identificate 10 incidente cu impact național, remedierea acestora realizându-se într-un timp mai scurt față de situații similare din anii anteriori. Județele Buzău, Constanța și Ilfov au fost cele mai afectate de astfel de incidente. Măsuri structurale și perspective ANCOM continuă implementarea unor măsuri structurale care să contribuie la creșterea rezilienței rețelelor de comunicații, cum este cazul prevederilor Deciziei nr. 70/2024 privind cerințele de backup electric. Aceste măsuri vor sprijini în mod direct reducerea riscurilor generate de întreruperile de energie și vor îmbunătăți capacitatea de reacție în fața unor situații de criză.

