Comisia Europeană facilitează accesul cercetătorilor la date în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale

Astăzi, printr-o inițiativă în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), Comisia Europeană vine în sprijinul cercetătorilor agreați pentru ca aceștia să acceseze datele interne ale platformelor online și motoarelor de căutare foarte mari (VLOP și VLOSE). Aceste noi norme vor facilita cercetarea independentă a riscurilor sistemice din cadrul Uniunii Europene și a măsurilor de atenuare a acestora. Printr-un act delegat, Comisia clarifică modul în care VLOP și VLOSE ar trebui să pună date la dispoziția cercetătorilor agreați și detaliază condițiile juridice și tehnice pentru accesul la date. Actul delegat instituie, de asemenea, un nou portal online de acces la date DSA, unde cercetătorii pot găsi informații și pot comunica cu reprezentanții VLOP, VLOSE și ai coordonatorilor pentru servicii digitale (DSC). Cercetătorii trebuie să obțină statutul de cercetători agreați de la coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a VLOP sau VLOSE la datele căruia intenționează să aibă acces. Pe 27 iunie, Comitetul european pentru servicii digitale a reafirmat intenția ca DSC-urile să coopereze în continuare pentru a implementa uniform procedurile de acordare a statutului de cercetător agreat și de asigurare a accesului la date. Parlamentul European și Consiliul au la dispoziție trei luni pentru a examina actul delegat, care va intra în vigoare la sfârșitul acestei perioade, odată cu publicarea în Jurnalul Oficial. Primii cercetători își vor putea depune solicitarea de a accesa datele interne ale VLOP și VLOSE după publicarea acestuia în Jurnal. Această reglementare completează obligația prevăzută deja în Regulamentul privind serviciile digitale, respectiv aceea ca VLOP și VLOSE să ofere cercetătorilor acces la datele accesibile publicului în interfețele lor online. Informații suplimentare pot fi accesate aici. De asemenea, ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale în România, a creat pe pagina de internet a instituției o secțiune dedicată accesului cercetătorilor la datele VLOPSEs, aici.

