Atenție la roaming în avion sau pe mare!

ANCOM atrage atenția utilizatorilor care călătoresc cu avionul sau pe nave maritime cu privire la riscurile conectării la rețele non-terestre prin satelit, care nu sunt reglementate. Aceste servicii sunt, de regulă, costisitoare. Rețelele non-terestre nu sunt incluse în tarifele UE de roaming Chiar dacă utilizatorul se află în Spațiul Economic European, normele UE privind Roam like at home nu se aplică în cazul conectării la rețelele mobile non-terestre prin satelit. De obicei, atunci când utilizatorul se află pe o navă care navighează în ape deschise sau când călătorește cu avionul, există și riscul de conectare accidentală la o rețea non-­terestră. Aceste rețele nu sunt reglementate și pot genera costuri foarte mari, chiar și pentru o utilizare scurtă. Dacă terminalul rămâne conectat la o rețea mobilă terestră (de exemplu pe râuri, fluvii, lacuri sau de-a lungul coastei), utilizatorul beneficiază în continuare de Roam like at home. De reținut! Rețelele non-terestre (prin satelit, la bordul avioanelor sau navelor) nu sunt acoperite de sistemul de tarifare Roam like at home.

de sistemul de tarifare Roam like at home. Aceste servicii sunt costisitoare și pot fi activate fără intervenția utilizatorului , dacă telefonul este setat să se conecteze automat la rețelele disponibile. Utilizatorul trebuie să verifice întotdeauna rețeaua la care este conectat și să ia măsuri preventive pentru a evita surprizele neplăcute.

și pot fi activate , dacă telefonul este setat să se conecteze automat la rețelele disponibile. Utilizatorul trebuie să verifice întotdeauna rețeaua la care este conectat și să ia măsuri preventive pentru a evita surprizele neplăcute. Furnizorul este obligat să trimită un SMS de avertizare când utilizatorul se conectează la o astfel de rețea, cu detalii despre tarife.

când utilizatorul se conectează la o astfel de rețea, cu detalii despre tarife. La atingerea pragurilor financiare în valoare de 50 de euro (fără TVA) și 100 de euro (fără TVA) pentru serviciile de date utilizate în roaming, chiar și prin conectarea la o rețea mobilă non-terestră prin satelit, furnizorul trebuie să notifice utilizatorul și să îi ceară acordul pentru continuarea furnizării serviciilor. Cum se protejează utilizatorul? Activarea modului avion în timpul zborului sau pe mare;

în timpul zborului sau pe mare; Dezactivarea roamingul de date din setările telefonului;

din setările telefonului; Dezactivarea serviciului de roaming prin satelit dacă furnizorul oferă această opțiune;

dacă furnizorul oferă această opțiune; Atenție sporită mesajelor de avertizare primite de la operator. Ce, cum și unde reclamiUtilizatorii care au o nemulțumire în legătură cu serviciul de roaming trebuie să se adreseze în primul rând furnizorului. În cazul în care furnizorul nu a rezolvat problema sesizată, utilizatorii se pot adresa ANCOM, urmând pașii descriși aici.

