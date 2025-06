STIRI ANCOM: peste 700 de controale și amenzi de aproape 1,6 milioane de lei pentru comercializarea de echipamente radio și aparate neconforme produse în țările asiatice Ionut Razvan Share







ANCOM a derulat o amplă campanie de control desfășurată la nivel național ce a vizat, în principal, magazinele mici care comercializează preponderent echipamente radio și aparate produse în țările asiatice, urmărindu-se identificarea și eliminarea echipamentelor neconforme de pe piață, precum și intrarea în legalitate a comercianților care nu respectă cerințele legale. În perioada 19 martie – 11 aprilie 2025, ANCOM a efectuat 720 de controale, aplicând 511 amenzi contravenționale, în cuantum total de 1.598.500 lei. Prin această campanie, ANCOM a acționat pentru prevenirea riscurilor generate de utilizarea echipamentelor neconforme, asigurarea unui nivel ridicat de protecție a utilizatorilor finali, inclusiv în ceea ce privește sănătatea, siguranța publică și alinierea activităților comerciale la normele tehnice și legislative în vigoare. Rezultatele campaniei Controalele au vizat respectarea cerințelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și în Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică. În cadrul acțiunilor desfășurate în toate județele din România, ANCOM a efectuat 720 de controale, în urma cărora: au fost întocmite 683 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;

au fost aplicate 658 de avertismente;

au fost aplicate 511 amenzi contravenționale, în cuantum total de 1.598.500 lei. Printre echipamentele neconforme identificate de echipele ANCOM au fost: boxe wireless cu receptor radio, căști wireless, modulatoare FM, sonerii wireless, radioreceptoare, kit-uri tastatură și mouse wireless. Campania de control s-a axat pe verificarea respectării de către distribuitori a obligațiilor legale, în special în ceea ce privește faptul că, înainte de punerea pe piață, echipamentele radio poartă marcajul CE, sunt însoțite de Declarația UE de conformitate și de Manualul de utilizare în limba română (documentație prevăzută de HG nr. 740/2016) și că producătorii și importatorii respectivelor echipamente au respectat obligațiile legale. Independent de sancțiunile aplicate, cu ocazia acțiunilor de control desfășurate, personalul de control de specialitate al ANCOM a efectuat și o campanie de conștientizare, informând persoanele controlate cu privire la dispozițiile legale aplicabile echipamentelor radio și aparatelor, campania având ca scop prevenirea săvârșirii pe viitor a unor fapte contravenționale similare. Echipamentele neconforme cauzează interferențe Un indicator cheie al conformității unui produs/echipament cu legislația Uniunii Europene este marcajul . Un echipament comercializat sau pus în funcțiune pe teritoriul Uniunii Europene – deci inclusiv pe piața din România – fără marcaj este considerat din start ca fiind neconform. De asemenea, un echipament radio este considerat neconform atunci când nu îndeplinește cerințe esențiale, cum ar fi: protecția sănătății și siguranței utilizatorului și a oricărei alte persoane;

protecția privind compatibilitatea electromagnetică, respectiv capacitatea echipamentelor de a funcționa fără a produce perturbații pentru alte echipamente care funcționează în apropiere;

utilizarea eficientă a spectrului radio, pentru a se evita interferentele prejudiciabile, respectiv interferențe care afectează, obstrucționează sau întrerup în mod grav si repetat un serviciu de radiocomunicații. Informații detaliate privind echipamentele neconforme, obligațiile producătorilor, importatorilor și distribuitorilor, legislația relevantă, dar și materiale informative pot fi consultate aici. Exemple de echipamente pe care este obligatoriu să se regăsească marcajul : echipamente radio: telefoane mobile, desktop PC, tablete, laptopuri, telecomenzi radio, routere, jucării teleghidate prin radio, drone, console și controllere pentru jocuri video etc.

echipamente non-radio: corpuri de iluminat, întrerupătoare automate, echipamente electrocasnice, telecomenzi cu infraroșu etc. Sfat pentru utilizatori: Pentru a achiziționa numai echipamente care sunt conforme, verificați existența marcajului pe aparatul dorit, apelați la operatori economici de încredere și citiți toate avertismentele și instrucțiunile înainte de utilizare.

Tags:

Previous Article ZOWIE inaugurează primul laborator european de științe sportive