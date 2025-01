FEATURED STIRI TECH & TRENDING BenQ prezintă soluțiile inovatoare de proiecție imersivă și soluțiile complete pentru corporații și educație la ISE 2025 Ionut Razvan Share







BenQ, lider global în soluții inteligente, își anunță participarea la salonul de tehnologie Integrated Systems Europe (ISE) din Barcelona, Spania. Compania va demonstra tehnologiile sale de proiecție imersivă bogate în caracteristici, precum și soluții educaționale și corporative la Standul 3T800, Sala 3, în perioada 4-7 februarie 2025. La ISE, BenQ va evidenția potențialul de transformare al celor mai avansate tehnologii ale sale într-o varietate de aplicații, acoperind artele și divertismentul, educația, viața corporatistă, sectorul de retail și timpul liber. Standul va fi împărțit în trei secțiuni, fiecare demonstrând creativ produsele în scenarii unice. Camera imersivă: Restabiliți legătura cu natura Inspirat de tema ISE din acest an, “Restaurarea conexiunii”, și reflectând asupra degradării continue a mediilor naturale alături de răspândirea tehnologiei digitale în societățile industrializate, BenQ va prezenta o cameră imersivă ieșită din comun, echipată cu patru proiectoare LU960ST2. Această demonstrație își propune să reamintească oamenilor, profund deconectați de lumea înconjurătoare, să “restabilească legătura cu natura”. Paradoxal, în calitate de brand de tehnologie, BenQ își asumă inițiativa de a îndemna subtil oamenii să acorde atenție mediului înconjurător și lumii naturale. Această experiență va fi adusă la viață prin culori vii, detalii clare și imagini perfect integrate pe mai multe proiectoare, oferind mulțimii un moment de reflecție conștientă. Angajamentul BenQ față de sustenabilitate este evidențiat prin construcția standului ecologic, aliniat filosofiei 3R (reducere, reutilizare, reciclare), în concordanță cu conceptul din spatele conținutului demonstrativ. În plus, scenariile imersive afișate într-o buclă infinită sau selectabile printr-o tabletă vor demonstra capabilitățile excepționale ale proiectorului LU960ST2 pentru jocuri și aplicații industriale. Proiectorul se remarcă prin calitatea extraordinară a imaginilor, detalii uimitoare și acuratețea culorilor din unghiuri largi de vizualizare. Domul plutitor: Un nou nivel de imersiune În centrul standului, BenQ va recrea natura folosind proiectorul de simulare LK835ST, lansat recent. Acest proiector de ultimă generație se mândrește cu caracteristici exclusive BenQ, inclusiv 4.000 ANSI lumeni, rezoluție 4K UHD și un raport de proiecție de 0,69, care minimizează pixelizarea și oferă imagini extrem de clare pentru spații complet imersive. Este echipat cu zoom și focalizare motorizate, precum și funcții avansate de reglare automata, cum ar fi ajustarea ecranului, trapezul 3D și umplerea automata a ecranului. Aceste capacități îl fac ideal pentru simulări imersive și aplicații care necesitată flexibilitate în instalare. Zona de soluții pentru corporații și educație O serie de soluții BenQ vor fi prezentate în zona de soluții corporate și educaționale din standul nostru, inclusiv: Primul ecran interactiv RP7504 certificat Google EDLA din industrie: de la dispozitivele individuale la ecosistemul cloud – această tablă protejează datele și previne breșele, oferind o infrastructură extrem de sigură. Dispunând de tehnologia ClasroomCare®, aceasta prioritizează sănătatea, incluzând soluții unice care elimină lumina albastră, minimizează răspândirea germenilor și îmbunătățesc calitatea aerului. Împreună cu caracteristicile intuitive și software-ul încorporat, RP7504 aduce o colaborare atractivă și productivă.

Cameră Inteligentă cu AI DV01K: cu funcții precum încadrarea automată, urmărirea vocii și anularea zgomotului, camera inteligentă BenQ îmbunătățește comunicarea și implicarea în orice mediu, menținând în același timp confidențialitatea și securitatea.

Sistemele de prezentare wireless Plug-and-play InstaShow VS10, VS20, WDC10 și WDC10C pentru colaborări hibride fără întreruperi: aceste soluții acceptă semnal multiplu și conținut HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Pentru utilizatorii care se concentrează exclusiv pe afișarea plug-and-play, InstaShow® nu necesită nicio aplicație, rețea sau configurare software, ceea ce le face ideale pentru colaborări sigure și fără întreruperi.. Aceste soluții sunt concepute pentru a moderniza sălile de clasă și a echipa mediile corporative pentru viitorul work-from-anywhere, aducând experiențe mai favorabile integrării între utilizatori. Organizațiile și instituțiile vor putea face o rundă de încercări la stand pentru a se familiariza cu dispozitivele, pentru a primi sfaturi de specialitate și pentru a evalua dacă au nevoie de un upgrade sau de o migrare către soluții BenQ în spațiile lor. Prezentarea următoarei generații de ecrane inteligente: Digital Signage SH04 și SL04 La ISE 2025, BenQ va prezenta primul sistem de afișaj digital din lume validat Pantone®, Pantone® SkinTone™ și certificat Google EDLA – seriile SH04 și SL04. Aceste ecrane inovatoare cu culori exacte sunt construite pentru a oferi conținut captivant, notificări utile și informații actualizate în campusuri, holuri ale instituțiilor, săli de întâlnire și coridoare de la locul de muncă, cu performanțe puternice și securitate sporită. Pentru creatorii, designerii și educatorii care solicită o acuratețe a culorilor de nivel superior, aceste modele asigură o precizie a culorilor fidelă vieții. Acestea oferă, de asemenea, opțiuni de afișare personalizate, cum ar fi moduri versatile precum modul M-Book, modul de codare și modul ePaper pentru a satisface nevoile diverse ale profesioniștilor moderni.

