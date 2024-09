ENTERTAINMENT STIRI BenQ lansează monitoarele din seria MA Ionut Razvan Share







BenQ anunță lansarea monitoarelor MA320U și MA270U din seriei MA, primele din industrie special concepute pentru utilizatorii de MacBook. Cu un stil elegant care completează perfect designul MacBook-urilor, seria BenQ MA stabilește un nou standard pentru monitoarele externe compatibile cu MacOS, oferind o consistență impecabilă a culorilor și o integrare perfectă cu dispozitivele Mac. Depășind discrepanțele de culoare dintre ecranele MacBook și monitoarele externe, experții BenQ Color Lab, recunoscuți pentru expertiza lor în domeniul culorilor, aplică tehnologia meticuloasă de ajustare a culorilor pentru Mac pe monitoarele din seria MA. Aceasta asigură o consistență ridicată a culorilor și oferă o experiență vizuală unificată atât pe ecranele MacBook, cât și pe cele ale seriei MA. Monitoarele din seria MA oferă o integrare perfectă cu MacBook-urile, sincronizând luminozitatea și volumul cu comenzile de la MacBook și oferind setări simplificate prin intermediul software-ului BenQ Display Pilot 2. Monitoarele din seria MA oferă rezoluție 4K și diagonal de 27” și 32”, oferind un spațiu de lucru generos, cu ajustări flexibile de înălțime și unghi pentru confort vizual și productivitate optime. Echipate cu două porturi USB-C, două porturi HDMI și conectivitate printr-un singur cablu cu livrare de energie prin USB-C, monitoarele din seria MA asigură chiar și încărcarea permanentă a dispozitivelor Mac.

