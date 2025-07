FEATURED MOBILE NETWORKS ORANGE Orange Romania oferă tarife de roaming avantajoase în afara UE Ionut Razvan Share







Orange lansează o nouă ofertă de roaming pentru destinațiile din afara Uniunii Europene. De acum, abonații vor avea mai mult confort și predictibilitate în utilizarea serviciilor mobile în vacanță. Oferta se adaptează la cerințele utilizatorilor de roaming ai Orange Romania și aduce reduceri de 25% la tarifele pentru internet mobil, precum și dublarea beneficiilor de date în opțiunile cu valabilitate de 15 zile. Clienţii Orange Romania care călătoresc în afara UE vor beneficia de tarife mai avantajoase pentru apeluri, internet şi SMS-uri. Astfel, la prima sesiune de internet în roaming în afara Spațiului Economic European (SEE), se va activa automat un pachet care conține 2 GB de trafic, cu valabilitate de 24 de ore. Pentru acest pachet, tariful a fost redus de la 4 la 3 EUR. În același timp, la primul apel efectuat sau primit ori la primul SMS trimis, utilizatorii beneficiază automat de un pachet cu număr dublu de minute sau SMS-uri – 20 incluse, față de 10 anterior, la un preț începând de la 2 EUR. Clienții care petrec mai multe zile în afara țărilor din SEE pot accesa opțiunea valabilă timp de 15 zile, cu beneficii extinse. Oferta include o promoție specială prin care resursele de internet sunt dublate: utilizatorii primesc 20 GB de internet mobil și 30 de minute sau SMS-uri incluse, la același tarif de 20 EUR. Această opțiune este concepută pentru a răspunde nevoilor de conectivitate pe termen mai lung, fără costuri suplimentare. Noua opțiune de roaming este valabilă în toate țările din zona 0, o nouă zonă de tarifare care include principalele destinații de călătorie ale utilizatorilor de servicii Orange Romania. Din zona 0 fac parte țări precum Turcia, Marea Britanie, SUA, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Republica Moldova, Serbia și alte 18 destinații de vacanță. Prin introducerea noii oferte, Orange Romania își dorește să ofere clienților mai multă libertate și flexibilitate în utilizarea serviciilor mobile, astfel încât să poată căuta rapid recomandări locale, să rămână activi pe rețelele sociale și să împărtășească momentele din vacanță cu cei dragi, fără grija costurilor suplimentare. Conectivitatea devine, astfel, un element firesc și relaxant al oricărei călătorii. Mai multe pe orange.ro/roaming.

