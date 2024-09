STIRI Youni lansează centrul de pregătire online Youni Center și o platformă de teste Ionut Razvan Share







Youni lansează pe 19 septembrie un centru de pregătire și testare online pentru elevi, sub umbrela Youni Center. Disponibil la adresa https://centru. younichoice.com/, aceasta include totodată prima platformă online din România care oferă pregătire completă pentru examenul SAT, dar și pentru alte examene necesare admiterii la universitățile din afara țării cum ar fi Internațional Baccalaureate, SAT, IELTS, TOEFL etc, funcțională începând cu 1 octombrie. Centrul este coordonat de Elena Nicolae (ICHB), profesor care a pregătit zeci de olimpici internaționali la matematică. Centrul se adresează însă unui segment de elevi mult mai mare decât al celor ajunși deja la liceu. Toți elevii de gimnaziu, începând chiar cu clasa a IV-a, au acces la sesiuni de pregătire atât pentru a avea performante mai bune la școală, cât și pentru a se pregăti pentru olimpiade școlare sau evaluări naționale. Momentan, Youni Center oferă sesiuni de pregătire pentru matematică și engleză urmând a-și extinde portofoliul în perioada următoare. “În anul școlar 2023-2024, am sprijinit zeci de elevi în pregătirea lor pentru evaluări și olimpiade, dar și pentru examenele internaționale și, în urma feedback-ului excepțional primit de la aceștia și de la părinții lor, am decis să formalizăm acest mod de pregătire și astfel am creat Youni Center. În anul școlar care tocmai se deschide ne-am propus să ajutăm cel puțin 300 de elevi să se pregătească pentru a-și îndeplini obiectivele la nível educațional”, a declarat Elena Nicolae, profesor coordonator al centrului Youni. Lecțiile sunt organizate în platformă pe capitole de învățare, în format video, astfel încât elevii le pot urmări oricând, în funcție de timpul lor. După vizionarea acestora, elevii pot completa fișe și efectua teste specifice fiecărui capitol studiat sau examen vizat. În funcție de evaluările obținute, aceștia pot lucra fișe suplimentare pentru a-și îmbunătăți abilitățile unde este necesar. După vizionarea lecțiilor și testarea cunoștințelor, elevii pot programa întâlniri online live cu profesori sau asistenți educaționali. Echipa actuală include șapte profesori de top din țară, specializați în matematică și engleză. Centrul online de pregătire urmează să extindă oferta și la alte materii. Platforma oferă un program demo gratuit pentru examenele SAT, IB și IELTS. În octombrie, Youni va lansa și platforma proprie pentru zona de SAT IB A-level, care se adaptează pe nivelul fiecărui elev. “Această secțiune va reuni materiale video cu toată materia predată de cei mai buni profesori din țară. Prețul mediu al accesului la aceste resurse va fi de aproximativ 20 de lei pe material. Practic, aducem meditațiile cu cei mai buni profesori din țară la cel mai mic preț disponibil”, a mai adăugat Elena Nicolae. Costul mediu pentru o sesiune de pregătire destinată claselor IV-VIII este de aproximativ 100 de lei. Centrul de pregătire oferă, de asemenea, reduceri pentru olimpici și pachete gratuite pentru copiii cu posibilități materiale limitate, dar care demonstrează performanțe bune la teste.

