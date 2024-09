STIRI HONOR câștigă 39 de premii media la IFA 2024 Ionut Razvan Share







HONOR și-a confirmat poziția de lider tehnologic cu mai multe produse inovatoare, câștigând 39 de premii „Best of IFA”. HONOR Magic V3 redefinește standardele pentru smartphone-urile pliabile, având un design ultra-subțire de 9,2 mm. HONOR MagicBook Art 14 dispune de o cameră detașabilă unică, oferind un echilibru perfect între experiența vizuală și intimitatea în laptopurile ultra-subțiri. HONOR MagicPad2 impresionează cu un ecran OLED de 12,3 inchi, sistem audio spațial și tehnologie de protecție a ochilor. Aceste dispozitive evidențiază angajamentul HONOR față de designul de ultimă oră și tehnologia centrată pe utilizator indiferent de categoria produselor. Prima apariție a HONOR Magic V3 pe scena globală la IFA 2024 a stârnit laude din partea celor mai importanți specialiști de tech din lume. TechRadar a acordat dispozitivului premiul „Best of IFA 2024”, notând: „E incredibil să îl ții în mână și să simți cât de subțire este”. Acest sentiment a fost împărtășit de Trusted Reviews, pentru care „este printre cele mai subțiri dispozitive pliabile ținute vreodată în mână și se simte fantastic“. Aprecierile au continuat cu Android Authority, care a remarcat potențialul Magic V3 de a remodela piața dispozitivelor pliabile: „HONOR Magic V3 este cel mai subțire dispozitiv pliabil din lume”. Toate aceste ecouri în presa de specialitate subliniază succesul HONOR în fruntea tehnologiei pliabile de ultimă generație, stabilind noi repere pentru design și funcționalitate. HONOR MagicBook Art 14 a captat, de asemenea, atenția presei de specialitate la IFA 2024. XDA Developers a evidențiat echilibrul perfect între calitatea afișajului și camera inovatoare detașabilă, notând: „Ingeniozitatea simplă a acestei idei este exact genul de idee pe care îmi place să o văd încercată de branduri”. MagicBook Art 14 a fost plasat printre liderii de piață și de către Yanko Design: „HONOR tocmai ce a depășit Macbook-ul în cel mai bun mod posibil”. HONOR MagicPad2 a câștigat respectul celor mai notabile publicații de tech pentru capacitățile sale audiovizuale excepționale și tehnologia avansată de protecție a ochilor. Concentrându-se asupra productivității și performanței vizuale, Android Headlines a apreciat că „noul HONOR MagicPad2 este cea mai puternică tabletă Android de pe piață”. Les Numeriques a fost impresionat de experiența imersivă a tabletei, afirmând că este „o tabletă high-end cu AI centrată pe stimularea productivității“.

Tags: