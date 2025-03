AI. NEWS FEATURED SMARTPHONES STIRI HONOR anunță o nouă strategie: devine o companie dedicată dezvoltării de ecosisteme AI integrate pe dispozitiv Ionut Razvan Share







HONOR, brandul global de tehnologie, a anunțat HONOR ALPHA PLAN, o nouă strategie corporativă menită să transforme compania dintr-un producător de smartphone-uri, într-un lider global în dezvoltarea unui ecosistem inteligent bazat pe AI. Această viziune, structurată în trei etape, trasează direcțiile strategice pe care HONOR le va urma pentru construirea unei lumi inteligente. Totodată, brandul invită întreaga industrie să colaboreze pentru a crea un ecosistem deschis, bazat pe inovație, cu scopul de a maximiza potențialul uman și de a aduce beneficii întregii societăți. „Revoluția AI va schimba fundamental industria dispozitivelor, având un impact fără precedent asupra productivității, societății și chiar culturii noastre” – a declarat James Li, CEO HONOR. „Lansez un apel către noi toți să ne unim forțele pentru a răspunde provocărilor și a valorifica oportunitățile generate de tehnologia AI. Pentru a realiza acest lucru, industria trebuie să devină cu adevărat deschisă, astfel încât să putem îmbrățișa pe deplin acest viitor al AI. Haideți să o facem împreună!” Denumirea HONOR ALPHA PLAN a fost aleasă pentru semnificația sa unică. „Alpha”, prima literă a alfabetului grecesc, reflectă angajamentul HONOR pentru inovație și excelență tehnologică. În plus, cuvântul chinezesc pentru „oameni” (人) poate fi recunoscut în punctul de conexiune al liniuței din litera minusculă “α”, subliniind viziunea HONOR de a pune omul în centrul inovației. Această întâlnire dintre est și vest reflectă perfect perspectiva globală HONOR și ambiția sa de a genera plus-valoare pentru utilizatorii din întreaga lume. HONOR ALPHA PLAN cuprinde trei etape: Prima etapă începe cu dezvoltarea unui smartphone inteligent. HONOR va colabora cu partenerii săi pentru a deschide granițele tehnologiei și a co-crea o nouă paradigmă pentru dispozitivele AI în era AI agentic. În etapa următoare, HONOR va deschide granițele industriei și va co-crea o nouă paradigmă pentru ecosistemul AI în era AI fizic. În final, în era AGI (inteligența artificială generală), HONOR va deschide granițele potențialului uman și va co-crea o nouă paradigmă pentru civilizație. Smartphone-ul inteligent planificat, care stă la baza primei etape, va încorpora tehnologia AI centrată pe utilizator, creat pentru a maximiza potențialul uman, incluzând tehnologia AI de ultimă generație prezentată de HONOR în cadrul keynote-ului. Tehnologie AI de ultimă generație pentru era AI Agentic Primul agent personal pe smartphone bazat pe GUI (interfața grafică), dezvoltat de HONOR, redefinește confortul zilnic prin tehnologie inteligentă. În parteneriat cu Google Cloud și Qualcomm Technologies, brandul a demonstrat modul în care un agent AI poate rezerva o masă printr-un serviciu terț, analizând programările din calendar și traficul în timp real. În viitorul apropiat, HONOR își propune să aducă aceste experiențe inovatoare pe piețele internaționale. HONOR revoluționează fotografia mobilă cu AIMAGE, noul brand dedicat tehnologiei sale de imagistică. AiMAGE este alimentat de AI Kernel, prima soluție din industrie care susține modelele AI dispozitiv-cloud. Pe dispozitiv, modelul local folosește 1,3 miliarde de parametri pentru a îmbunătăți claritatea imaginii cu 50%. Varianta din cloud beneficiază de o capacitate mai mare de resurse de calcul, rulând un model de 12,4 miliarde de parametri pentru a îmbunătăți semnificativ calitatea imaginilor telefoto. Prin parteneriate strategice, inclusiv cu Google Cloud, brandul își propune să îmbunătățească versatilitatea și performanța camerei de pe smartphone-uri, integrând funcții AI tot mai intuitive. Noua funcție AI Upscale pentru restaurarea portretelor vechi va fi disponibilă treptat pe seria HONOR Magic7[1], începând din luna martie. HONOR a lansat prima tehnologie din lume de partajare a fișierelor la nivelul întregului ecosistem, oferind utilizatorilor viteze ultra-rapide pentru transferuri către unul sau mai multe dispozitive, indiferent dacă sunt iOS sau Android. Pe lângă această inovație, HONOR a anunțat că detectarea AI Deepfake va fi integrată în curând în cele mai recente smartphone-uri flagship și pliabile, aducând această tehnologie pe piețele internaționale. Co-crearea unui ecosistem deschis alături de parteneri din întreaga lume „Pe măsură ce intrăm în era AI fizic, trebuie să deschidem granițele industriei și să co-creăm un nou paradigmă pentru ecosistemul AI”, – a spus Li. Pentru a atinge a doua etapă a planului strategic, HONOR îndeamnă industria să deschidă capabilitățile AI pentru o gamă mai largă de dispozitive, facilitând o colaborare fluidă, în timp ce HONOR co-creează un ecosistem bazat pe împărtășirea valorii alături de parteneri globali. Ca dovadă a angajamentului său, HONOR a anunțat că va investi peste 10 miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru a sprijini această inițiativă. „În final, vom deschide granițele potențialului uman și vom co-crea o nouă paradigmă pentru civilizație în era AGI. Veți fi martori la coexistența dintre viața pe bază de carbon și inteligența pe bază de siliciu. De aceea, toți trebuie să lucrăm împreună pentru a maximiza potențialul uman și a îmbrățișa o lume inteligentă,” – a spus Li, invitându-i pe toți să se alăture HONOR pentru a realiza a treia și ultima etapă a planului. Reprezentanții Google Cloud, Qualcomm Technologies Inc., CKH Group, Orange, Telefónica și Vodafone s-au alăturat lui Li pe scenă pentru a marca, printr-o ceremonie simbolică, angajamentul comun față de dezvoltarea ecosistemului AI. Ceremonia a simbolizat colaborarea dintre partenerii din industrie pentru a co-dezvolta ecosistemul de dispozitive AI care va deservi fiecare utilizator din întreaga lume. „HONOR a prezentat o viziune ambițioasă pentru un viitor în care AI va susține fiecare aspect al experienței utilizatorilor cu dispozitivele lor. Suntem entuziasmați să colaborăm cu HONOR pentru a integra tehnologia noastră și a alimenta următoarea generație de dispozitive AI.” – a declarat Alex Katouzian, Group General Manager, Mobile, Compute & XR (MCX), Qualcomm Technologies, Inc. „Colaborarea este cheia unui ecosistem AI deschis. Suntem încântați să colaborăm cu HONOR și alți parteneri din industrie pentru a accelera inovația în domeniul AI. Lucrăm împreună pentru a integra modelele AI Gemini de la Google în soluțiile HONOR și pentru a crea noi posibilități pentru consumatorii din întreaga lume, care nu existau până acum, în timp ce protejăm securitatea datelor și confidențialitatea utilizatorilor.” – a declarat Matt Waldbusser, Managing Director, Global Solutions and Consumer AI, Google Cloud. Pentru a sublinia angajamentul unei abordări centrate pe utilizator, HONOR a anunțat că va oferi șapte ani de actualizări pentru sistemul de operare Android și de securitate pentru seria HONOR Magic, începând de pe piața UE. De asemenea, HONOR își intensifică inițiativele sustenabile, angajându-se să atingă neutralitatea operațională a emisiilor de carbon până în 2040, cu cinci ani mai devreme decât obiectivul inițial. Totodată, compania a anunțat un plan ambițios de a extinde această inițiativă pentru întregul său lanț de aprovizionare și portofoliu de produse, vizând neutralitatea carbonului până în 2050. Prezentarea produselor noi La MWC Barcelona 2025, HONOR a prezentat numeroase produse noi pentru a oferi mai multe opțiuni utilizatorilor de pe piețele internaționale. Cu un design subțire și elegant, inspirat din frunza de viță de vie, și un corp ușor, AI PC HONOR MagicBook Pro 14 integrează HONOR Turbo X pentru a oferi performanțe puternice și o autonomie a bateriei care stabilește noi recorduri. HONOR Pad V9 redefinește experiența de muncă și de învățare cu funcții avansate bazate pe inteligență artificială. Dispozitivul impresionează prin designul ultra-subțire, ecranul HONOR Eye Comfort Display de 2,8K și una dintre cele mai performante baterii din domeniu. Îmbinând designul premium cu tehnologia inteligentă, HONOR Watch 5 Ultra oferă o autonomie a bateriei de până la 15 zile[2], fiind partenerul ideal pentru utilizatorii activi care doresc să își monitorizeze eficient progresul în fitness. HONOR lansează și HONOR Earbuds Open, căști ergonomice care oferă un sunet puternic și clar, integrând funcții precum traducerea bazată pe inteligență artificială, interpretarea în timp real și multe altele. [1] Magic7 Lite nu este inclus. Disponibilitatea acestei funcții poate varia în funcție de regiune și canal. [2] Datele provin de la laboratoarele HONOR, în condițiile utilizării telefonului HONOR. Rezultatele pot varia în funcție de mediu, obiceiurile de utilizare și alți factori.

