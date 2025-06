AI. NEWS FEATURED STIRI Raport PwC: GenAI va afecta aproape un sfert dintre locurile de muncă existente și 44% dintre competențele angajaților Ionut Razvan Share







Inteligența artificială generativă (GenAI) ar putea schimba semnificativ modul de lucru în următorii cinci ani, urmând să afecteze aproape un sfert dintre locurile de muncă existente, 44% dintre competențele angajaților și până la 40% din totalul orelor lucrate la nivel global, reiese din cel mai recent raport al Forumului Economic Mondial (WEF) realizat în colaborare cu PwC. ”Aceste schimbări vor însemna eforturi și investiții pentru calificarea masivă a forței de muncă, redefinirea unor industrii, de la servicii financiare și tehnologie, la educație și sănătate. Multe sarcini de lucru pot fi automatizate de către Gen AI, însă foarte puține locuri de muncă ar putea fi complet înlocuite, arată analizele efectuate până în prezent. Prin urmare, modul de lcuru se va modifica, angajații vor avea nevoie de competente noi și, similar, cu perioadele de transformare industrială anterioare, este de așteptat ca utlizarea GenAI să conducă la crearea de noi locuri de muncă, atât direct, cât și indirect, prin efectul de propagare la nivelul întregii economii”, a declarat Daniel Anghel, Country Managing Partner, PwC România. Unul dintre cele mai mari beneficii văzute în prezent la GenAI este creșterea productivității, iar cel mai recent sondaj PwC CEO Survey arată că majoritatea directorilor executivi, atât de la nivel global, cât și din România au înregistrat o eficientizare a utilizării timpului angajaților datorită implementării acestei tehnologii. Totuși, utilizarea GenAI este încă limitată: 51% dintre angajații români afirmă că au folosit GenAI la locul de muncă cel puțin o dată în ultimele 12 luni și doar 5% o folosesc zilnic, potrivit sondajului PwC Workforce Hopes & Fears. Aceste statistici subliniază faptul că, în ciuda adoptării rapide a tehnologiilor, integrarea acestora în viața cotidiană a angajaților este încă o provocare. Majoritatea directorilor generali anticipează că, în următorii trei ani, Inteligența Artificială (inclusiv cea generativă) va fi integrată sistematic în compania lor, mai ales în ceea ce privește platformele tehnologice și procesele de afaceri și fluxurile de lucru operaționale. Mai puțini plănuiesc să folosească AI pentru a dezvolta noi produse și servicii sau pentru a remodela strategia de bază a afacerii. Circa două treimi dintre directorii generali din România declară că organizațiile lor sunt vulnerabile la disponibilitatea limitată a resurselor umane cu competențe esențiale. Totuși, majoritatea angajaților români (87%) care au răspuns la sondajul PwC Workforce Hopes & Fears arată că sunt pregătiți să se adapteze la noi moduri de lucru și văd potențialul de a utiliza GenAI pentru a-și crește eficiența. Peste 70% dintre respondenții consideră că GenAI va crea oportunități salariaților să învețe noi abilități, să fie mai creativi la locul de muncă și să își îmbunătățească calitatea muncii. Totuși, peste o treime manifestă teamă pentru siguranța locului de muncă. ”Multe țări se confruntă cu o scădere a ofertei de forță de muncă, ceea ce poate stimula cererea de noi tehnologii, precum GenAI, în vederea îmbunătățirii eficienței. Provocarea pentru companii va fi să găsească pârghiile pentru a combina pregătirea la nivel operațional generată de AI cu gestionarea eficientă a temerilor angajaților. Mai ales în condițiile în care raportul nostru CEO Survey arată că 43% dintre directorii generali din România se așteaptă ca investițiile în GenAI să îmbunătățească rentabilitatea organizațiilor lor în următorul an, ceea ce sugerează o încredere crescută în potențialul economic al GenAI”, mai spune Daniel Anghel.

Tags: