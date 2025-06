AI. NEWS STIRI PwC: Inteligența artificială este asociată cu o creștere de patru ori a productivității și salarii cu până la 56% mai mari, în timp ce numărul locurilor de muncă crește chiar și în rolurile cel mai ușor de automatizat Ionut Razvan Share







Inteligența artificială sprijină angajații să devină mai productivi, mai valoroși și mai bine plătiți, iar numărul de locuri de muncă este în creștere inclusiv pentru rolurile considerate cele mai expuse automatizării, reiese din raportul PwC 2025 Global AI Jobs Barometer. Raportul se bazează pe analiza a aproape un miliard de anunțuri de angajare de pe șase continente. De la apariția GenAI în 2022, creșterea productivității aproape s-a cvadruplat în industriile cele mai expuse la AI, de exemplu, servicii financiare, producția de software, crescând de la 7% în perioada 2018–2022 la 27% în perioada 2018–2024. În schimb, rata de creștere a productivității în industriile cele mai puțin expuse la AI, de exemplu, minerit, ospitalitate, a scăzut de la 10% la 9% în aceeași perioadă. Datele din 2024 arată că industriile cele mai expuse AI înregistrează acum o creștere de trei ori mai mare a veniturilor per angajat față de cele mai puțin expuse. ”Impactul AI este deja vizibil în productivitate, venituri și dinamica pieței muncii. Agenții AI și noile aplicații emergente eficientizează operațiunile și deschid oportunități de a regândi modul în care organizațiile inovează și obțin rezultate durabile. AI nu mai este o simplă opțiune tehnologică, ci trebuie considerată parte a strategiei de creștere. Astfel, companiile care adoptă rapid AI și își pregătesc angajații să lucreze eficient cu aceste tehnologii vor avea un avantaj competitiv evident”, a declarat Gabriel Voicilă, Partener Tehnologie, PwC România. Numărul de locuri de muncă crește în aproape toate tipurile de ocupații expuse AI, chiar și în cele extrem de automatizabile Contrar unor așteptări, datele din raport nu arată o scădere a locurilor de muncă sau a salariilor cauzată de AI. ”Observăm că cererea pentru locuri de muncă expuse AI este în creștere și generează o transformare rapidă a competențelor cerute de angajatori. Concluziile raportului nostru arată că potențialul uman rămâne esențial în era AI. Cu sprijinul potrivit, angajații pot prelua roluri mai complexe și mai valoroase, însă adevărata provocare va fi capacitatea lor de a ține pasul cu tehnologia, o cursă în care este necesară învățarea continuă”, spune Gabriel Voicilă. Deși ocupațiile cu expunere redusă la AI au înregistrat o creștere puternică a numărului de locuri de muncă (65%) în perioada 2019–2024, creșterea a rămas solidă și în ocupațiile mai expuse (38%). În cadrul acestora, locurile de muncă pot fi împărțite în „automatizate” (i.e., conțin sarcini ce pot fi realizate de AI) și „asistate” (i.e., în care AI sprijină angajatul să-și facă treaba mai bine). În ambele categorii, între 2019–2024, numărul locurilor de muncă a crescut în fiecare industrie analizată, deși locurile de muncă asistate cresc în general mai rapid. Salariile cresc de două ori mai rapid în industriile expuse AI Locurile de muncă care necesită competențe în AI oferă, de asemenea, un plus la salariu (comparativ cu roluri similare care nu necesită astfel de competențe) în fiecare industrie analizată, care poate ajunge la 56%, în creștere de la 25% anul trecut. Aceste locuri de muncă continuă să crească mai repede decât media tuturor joburilor, cu 7,5% față de anul trecut, chiar și în contextul în care numărul total al anunțurilor de angajare a scăzut cu 11,3%. Revoluția competențelor accelerează. AI generează schimbări profunde în abilitățile necesare angajaților Deși imaginea privind productivitatea, salariile și locurile de muncă este în general pozitivă, cercetarea evidențiază necesitatea ca angajații și companiile să se adapteze la un ritm mult mai rapid de schimbare. Competențele căutate de angajatori se modifică cu 66% mai rapid în ocupațiile cel mai expuse la AI, în creștere față de 25% anul trecut. Cererea angajatorilor pentru diplome universitare este în scădere în toate ocupațiile, dar mai accelerat în cele expuse AI. Procentul joburilor asistate de AI care necesită o diplomă a scăzut cu 7 puncte procentuale între 2019 și 2024 (de la 66% la 59%), iar pentru joburile automatizate, cu 9 puncte procentuale (de la 53% la 44%). Constatările arată că impactul AI asupra femeilor și bărbaților poate fi inegal. În fiecare țară analizată, mai multe femei decât bărbați ocupă roluri expuse AI, ceea ce sugerează o presiune mai mare asupra femeilor de a-și adapta competențele. AI, o urgență strategică pentru afaceri Pentru ca afacerile să-și accelereze creșterea și să valorifice oportunitatea oferită de AI, trebuie să adopte o strategie AI. Raportul include cinci acțiuni esențiale pentru companii: Folosiți AI pentru transformarea întregii organizații. Tratați AI ca pe o strategie de creștere, nu doar de eficiență. Prioritizați agenții AI. Oferiți angajaților abilitățile necesare pentru a valorifica puterea AI. Deblocați potențialul transformator al AI construind încredere. Despre PwC 2025 AI Jobs Barometer PwC 2025 AI Jobs Barometer a analizat aproape un miliard de anunțuri de locuri de muncă și mii de rapoarte financiare globale pentru a dezvălui impactul AI asupra locurilor de muncă, salariilor, abilităților și productivității. Barometrul oferă date recente privind expunerea joburilor la AI, clasificându-le în funcție de cât pot fi automatizate sau asistate. Puteți accesa tot raportul aici: www.pwc.com/aijobsbarometer

Tags:

Previous Article Scalarea este simplă. Ethernet o face mai inteligentă