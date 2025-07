AI. NEWS STIRI Schneider Electric lansează noi soluții pentru centrele de date Ionut Razvan Share







Schneider Electric a anunțat lansarea unor noi soluții pentru centrele de date, special concepute pentru a răspunde cerințelor intense ale arhitecturilor de tip AI cluster de nouă generație. Extinzând portofoliul său EcoStruxure™ Data Center Solutions, Schneider Electric a introdus o soluție modulară prefabricată EcoStruxure Pod Data Center care integrează infrastructura pentru răcire cu lichid, magistrale electrice de mare putere și rack-uri de înaltă densitate NetShelter. În plus, EcoStruxure Rack Solutions include configurații detaliate de rack-uri și structuri concepute pentru a accelera implementările de centre de date destinate HPC (High Performance Computing) și aplicațiilor AI. Noile EcoStruxure Pod Data Center și EcoStruxure Rack Solutions sunt disponibile la nivel global. Organizațiile care implementează clustere AI și se confruntă cu densități extreme de putere la nivel de rack, care sunt estimate să atingă și să depășească în curând 1 MW. Noua gamă de soluții a Schneider Electric aduce clienților soluții integrate, validate prin date și ușor de scalat, menite să abordeze noile provocări în proiectarea pod-urilor și rack-urilor, distribuția de energie și managementul termic. „Soluțiile inovatoare ale Schneider Electric oferă infrastructura fiabilă și scalabilă de care clienții noștri au nevoie pentru a-și accelera inițiativele AI,” a declarat Vladimir Troy, vicepreședinte pentru ingineria centrelor de date, operațiuni, software și servicii cloud la NVIDIA. „Împreună, răspundem cerințelor în creștere rapidă ale fabricilor AI — de la rack-uri de kilowați la megawați — și oferim soluții pregătite pentru viitor, care maximizează scalabilitatea, densitatea și eficiența.” Noile soluții și suita de design-uri de referință pentru centre de date pun la dispoziția operatorilor și partenerilor Schneider Electric infrastructura și informațiile necesare pentru a implementa clustere AI performante, mai rapid și mai sigur, abordând totodată obstacolele comune în adoptare, precum alimentarea și răcirea fiabile pentru sarcini AI, complexitatea și riscul implementării, viteza de lansare pe piață și reziliența lanțului de aprovizionare și, ipsa de competențe în gestionarea infrastructurii avansate Aceste soluții extinse din gama EcoStruxure completează linia robustă a Schneider Electric de soluții de infrastructură AI complet integrate — care includ hardware avansat, software inteligent, servicii precum EcoCare™ și EcoConsult for Data Centers, precum și parteneriate strategice cu jucători IT de top. Schneider Electric este partenerul preferat pentru construirea de centre de date eficiente, reziliente, scalabile și optimizate pentru AI.

Tags: