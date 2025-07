STIRI Românii care vizitează Riviera Franceză pot plăti vacanța integral cu monede digitale Ionut Razvan Share







Peste 3 milioane de hoteluri, zboruri și activități se pot rezerva astăzi cu cripto , doar pe Travala, o platformă pentru rezervări de călătorie care colaborează cu Binance Pay. Cu sute de milioane de oameni la nivel global care adoptă active digitale pentru plăți și stocarea valorii, crește și numărul călătoriilor plătite cu monede digitale. Doar în 2024, valoarea rezervărilor cu cripto pe Travala a fost de peste 80 de milioane de dolari, adică un avans de aproape 80% față de 2023, când valoarea a fost de 45 de milioane de dolari. Pentru industria turismului, clienții care preferă cripto sunt un segment de piață valoros, cunoscuți pentru că au cheltuieli mai mari pentru fiecare călătorie, optează mai des pentru cazări de lux și își prelungesc șederile comparativ cu utilizatorii tradiționali de fiat. Datele din spatele acestei tendințe: Valoare de 3 ori mai mare: Clienții care folosesc cripto sunt mult mai valoroși pentru platformele de călătorie care acceptă atât fiat, cât și active digitale, pentru că rezervă mai des și stau mai mult. Cele mai importante locații: Dubai, Bangkok și Londra sunt în fruntea listei pentru călătoriile alimentate de cripto. Iar Emiratele Arabe Unite, Statele Unite și Thailanda conduc în topul locațiilor la cheltuielile totale. 560 de milioane: Numărul estimat de deținători de cripto la nivel global la începutul anului 2025, conform Triple-A. De ce funcționează călătoriile cu plata în cripto? Atracția călătoriilor alimentate de cripto este clară: plăți instantanee, fără dureri de cap legate de monedă, rata de schimb valutar sau comisioane și, cel mai important, posibilitatea de a călători ușor, atât fizic, cât și financiar. Totul se poate rezerva cu active digitale, de la bilete de avion la tururi locale, adesea în locuri unde băncile tradiționale sunt greoaie sau inaccesibile. Românii care vor să călătorească în Franța pot să plătească exclusiv prin cripto, folosind Binance Pay Românii care utilizează Binance pot folosi monede stabile și alte criptomonede pentru a merge pe Riviera Franceză, datorită unui parteneriat între Binance Pay și fintech-ul francez Lyzi (peste 80 de comercianți din Cannes, Nisa, Antibes și Monaco acceptă criptomonede ca metodă de plată, fără comisioane de gaz). De la hoteluri de cinci stele și închirieri de iahturi, la galerii de artă și braserii de pe plajă, regiunea a devenit un teren de testare pentru adoptarea digitală în lumea reală, cu susținerea puternică a autorităților locale. Concluzii: Astăzi, călătoritul cu plăți în cripto este pentru oricine are un smartphone în mână. Inclusiv pentru tine dacă vrei să scapi de ratele de schimb valutar sau comisioane pentru fiecare tranzacție. Motto-ul turiștilor cripto: Fără comisioane. Fără bătăi de cap. Doar vacanță. Pe fondul acestei tendințe, se remodelează turismul global: turiștii cripto au o putere de cumpărare mai mare, preferă șederile mai lungi comparativ cu utilizatorii de monede convenționale și constribuie la adoptarea mai susținută a criptomonedelor la nivel global.

