SMART HOME STIRI TECH & TRENDING HONOR și Qualcomm restaurează 115 ani din istoria clubului Manchester United cu funcția AI Photo Upscale disponibilă pe Magic7 Pro Ionut Razvan Share







Cu ocazia comemorării celor 115 ani de la primul meci jucat pe stadionul Old Trafford, HONOR utilizează noua funcție AI pentru a mări rezoluția fotografiilor din arhiva echipei. AI photo upscaling este disponibilă pe HONOR Magic7 Pro, alimentat de procesorul Snapdragon® 8 Elite6, iar cu ajutorul acesteia au fost readuse la viață unele dintre primele poze realizate pe supranumitul „Teatrul Viselor”, în conexiune cu sponsorizarea clubului de către Qualcomm Technologies, Inc. Old Trafford este martorul momentelor de neuitat din lumea fotbalului încă din 1910. Acum, tehnologia AI HONOR, alimentată de Snapdragon 8 Elite®, îmbunătățește claritatea și detaliile fotografiilor la standardele secolului XXI. Din 1919 în 2025 cu HONOR AI Upscale Noul HONOR Magic7 Pro, alimentat de Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform oferă o gamă generoasă de funcții de fotografiere cu AI, printre care AI Super Zoom, AI Enhanced Portrait și AI Motion Sensing Capture. Noua funcție proprie AI Upscale permite utilizatorilor să restaureze portrete vechi deteriorate sau decolorate prin eliminarea zgârieturilor, mărirea rezoluției și îmbunătățirea clarității, toate pentru a redescoperi amintiri de neprețuit. Peste 40 de fotografii din arhiva Old Trafford au fost deja restaurate, demonstrând astfel cum sponsorul Qualcomm Technologies creează experiențe unice pentru suporteri, alături de partenerii săi. „Restaurarea acestor fotografii reprezintă o contribuție inestimabilă pentru celebrarea istoriei Manchester United, oferind o imagine a primelor momente pe Old Trafford”, a declarat Jason Leach, istoricul clubului. „AI Upscale impresionează cu adevărat. Este ca și cum ne-am întoarce în trecut și am vedea aceste imagini cu o claritate uimitoare. Unele detalii pierdute odată cu trecerea timpului sunt mai vizibile acum, iar fanii se pot bucura de atmosfera de la primul meci din 1910. Este o modalitate fantastică de a celebra 115 ani de la deschiderea Teatrului Viselor”. „Old Trafford este un simbol al tradiției și excelenței, prin urmare ne bucurăm că tehnologia nostră AI, alimentată de Snapdragon® 8 Elite, joacă un rol în conservarea moștenirii prin sponsorizarea clubului de către Qualcomm Technologies” a adăugat Wei Luo, arhitect șef de imagine la HONOR. „AI Upscale nu se rezumă la îmbunătățirea fotografiilor, ci este o modalitate de a conecta oamenii prin intermediul momentelor magice din trecut. Credem că inteligența artificială poate fi un instrument puternic pentru conservarea patrimoniului cultural, iar acest tip de conținut exemplifică perfect acest potențial. Suntem entuziasmați că fanii vor vedea aceste imagini restaurate și că vor trăi într-un mod inedit experiența istorică a stadionului Old Trafford, grație Qualcomm Technologies.” „Este minunat să vezi cum istoria strălucită a echipei Machester United prinde viață” a declarat Judd Heape, vicepreședinte și manager de produs la Qualcomm Technologies, Inc. „AI Image Signal Processing permite utilizatorilor să surprindă și să păstreze cele mai memorabile momente prin intermediul funcțiilor fotografice cu AI. Colaborarea noastră cu HONOR și Manchester United demonstrează cum inteligența artificială generativă integrată permite sistemului de camere HONOR Magic7 Pro să ofere suporterilor din toată lumea fotografii portret ultra-clare”. Videoclipul despre proiectul de restaurare a fotografiilor poate fi urmărit aici. 6 Snapdragon este o marcă comercială sau o marcă înregistrată Qualcomm Incorporated. Snapdragon este un produs Qualcomm Technologies, Inc. și/sau al filialelor.

Tags: