Seria realme GT7 primește interfața realme UI 7.0

realme anunță lansarea actualizării realme UI 7.0, construită pe baza Android 16, pentru seria GT 7, marcând un nou pas înainte în direcția unei experiențe de utilizare mai inteligente și mai fluide. Interfața aduce îmbunătățiri semnificative, axate pe inteligență artificială, securitate și optimizare a resurselor. Primul dispozitiv care va primi actualizarea este realme GT 7 Pro, flagship-ul lansat în noiembrie 2024, echipat cu platforma Snapdragon 8 Elite. Ulterior, actualizarea va fi disponibilă și pentru modelele GT 7 și GT 7T, propulsate de chipseturile Dimensity 9400e și Dimensity 8400-Max, precum și pentru modelele din seria anterioară, GT 6 și GT 6T, deja populare pentru raportul foarte bun între preț și performanță. Deocamdată, realme nu a publicat un calendar oficial de distribuire a actualizărilor, iar lista completă a dispozitivelor compatibile urmează să fie confirmată. Noua interfață realme UI 7.0 promite o integrare profundă cu Android 16 și introduce funcții AI avansate pentru personalizarea experienței, optimizarea consumului de energie și sporirea securității. În plus, utilizatorii se pot aștepta la controale de confidențialitate mai rafinate, gestionare inteligentă a bateriei și noi mecanisme de protecție împotriva aplicațiilor malițioase. realme continuă astfel direcția inovatoare începută cu realme UI 6.0, aducând îmbunătățiri concrete într-un ecosistem software tot mai matur și mai centrat pe utilizator.

