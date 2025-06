Xiaomi YU7, lansat la prețuri ce pornesc de la 30.000 de euro

Xiaomi a anunțat începerea vânzărilor oficiale pentru primul său SUV, Xiaomi YU7, cu un preț de pornire de puțin peste 30.000 de euro. Xiaomi YU7 este poziționat ca un SUV de lux de înaltă performanță care își propune să redefinească luxul prin design avansat, tehnologie, experiență premium de conducere și siguranță, ce îl face să fie un SUV avansat care iese din tipare.

Xiaomi YU7 este disponibil în trei versiuni – Standard, Pro și Max:

Xiaomi YU7 Standard – versiune cu tracțiune integrală ultra-lungă, la prețul de 253.500 RMB (30.150 euro)

Xiaomi YU7 Pro – versiunea AWD cu autonomie ultra-lungă, la prețul de 279.900 RMB (33.300 euro)

Xiaomi YU7 Max – versiunea AWD ultra-lungă de înaltă performanță, la prețul de 329,900 RMB (aproximativ 40.000 euro)

Design avansat: extraordinar atât la interior, cât și la exterior, construit pentru a dura

Pentru a fi „răspunsul potrivit pentru noua eră a SUV-urilor”, designul trebuie să depășească banalul și să transmită eleganță și rafinament. Xiaomi EV rămâne fidel principiului unui design care rezistă în timp – iar Xiaomi YU7 este expresia perfectă a acestei viziuni. Fiecare detaliu, atât la exterior, cât și la interior, este gândit pentru a oferi o experiență sofisticată, specifică unui SUV avansat, care iese din tipare.

Proporții elegante, stil fără limite

La exterior, un raport de 3:1 între ampatament și caroserie, un raport de 2,1:1 între roți și înălțime și un raport de 1,25:1 între lățime și înălțime formează baza exteriorului său atrăgător din punct de vedere vizual. Aceste proporții atent echilibrate oferă modelului Xiaomi YU7 poziția joasă clasică a SUV-urilor de înaltă performanță. Raportul ultra-elegant 1:3 între cap și corp prelungește partea frontală, creând o capotă lungă și sculptată, care a fost un semn distinctiv al luxului auto rafinat timp de peste un secol, și oferă o zonă de deformare generoasă pentru o siguranță sporită. Spațiul său de absorbție a impactului frontal ajunge la 659 mm, ridicând siguranța la un standard superior. Cu un design lat al caroseriei și un profil posterior musculos, Xiaomi YU7 transmite un caracter sportiv distinct. În comparație cu SUV-urile tradiționale, aceste elemente oferă modelului Xiaomi YU7 un sentiment de proporție, poziție și contururi care depășesc cu mult clasa sa, făcând o impresie memorabilă la prima vedere.

Încă de la lansarea Xiaomi SU7, măiestria culorilor Xiaomi EV a câștigat aprecieri pe scară largă. Bazându-se pe acest succes, Xiaomi YU7 oferă acum cea mai diversă gamă de culori din clasa sa – un total de nouă finisaje vibrante, fiecare cu propriul său caracter distinct și atracție vizuală. Patru culori au fost deja dezvăluite – Basalt Gray, Lava Orange, Titanium Silver și Emerald Green – iar de data aceasta, cinci noi opțiuni se adaugă la varietate: Pearl White, Ocean Blue, DuskPurple, Shadow Teal și Dawn Pink. Împreună, acestea oferă o paletă care variază de la sportiv la elegant și luxos. Pearl White are o strălucire perlată subtilă, albăstruie, care conferă o calitate pură și rafinată atunci când prinde lumina soarelui. Celelalte culori încorporează aluminiu și pudră perlată, creând o strălucire metalică fină atunci când lumina joacă pe suprafețele lor. Prin ajustarea dimensiunii și a aranjamentului acestor particule metalice se obține un efect vizual bogat și variat.

Când vine vorba de opțiunile de roți și anvelope, Xiaomi YU7 oferă o selecție mai largă concepută pentru a satisface diverse nevoi, oferind trei dimensiuni, două finisaje și șase modele. Pentru cei care prioritizează performanțele pe distanțe lungi, jantele standard Diamond-Cut de 19 inchi, cuplate cu anvelope cu rază lungă de acțiune, oferă o valoare excelentă, permițând versiunii Max să atingă o rază CLTC de 760 km. Pentru șoferii care preferă călătorii mai silențioase, jantele de 20 de inchi sunt echipate cu anvelope cu rază lungă de acțiune, care absorb sunetul, pentru a reduce zgomotul rutier.

Pentru șoferii cu cerințe de manevrabilitate mai avansate, jantele de 21 inch au o configurație eșalonată, cu anvelope mai înguste în față și anvelope mai late în spate, și sunt disponibile în trei modele. Printre acestea, roțile Phantom sunt echipate cu anvelope Michelin Primacy 5 Energy, exclusiv Xiaomi, care utilizează o structură optimizată a carcasei și un compus al benzii de rulare pentru a reduce rezistența la rulare și a îmbunătăți aderența, permițând versiunii Max să atingă o autonomie CLTC de până la 750 km. Pentru cei care urmăresc o experiență de condus mai sportivă și mai premium, jantele Floral (forjate) de 21 inch și Petal (forjate) de 21 inch sunt asociate cu anvelope Michelin Pilot Sport EV cu izolare fonică încorporată, oferind o autonomie CLTC de până la 670 km pe versiunea Max.

Un interior de lux în care designul întâlnește funcționalitatea

Dincolo de exterior, Xiaomi YU7 oferă o gamă diversă de opțiuni interioare. Patru opțiuni de culoare interioară – deja dezvăluit Pine Gray, Coral Orange, Twilight Blue și nou introdus Ash Gray & Iris Purple Dual-Tone – se coordonează cu cele nouă culori vibrante ale caroseriei, permițând totul, de la un aspect îndrăzneț „violet pe violet” la nenumărate alte combinații.

În plus față de farmecul său vizual, cabina oferă o atingere cu adevărat luxoasă. Fiecare suprafață de contact ridicat din întreaga cabină este moale la atingere, cu un total de 17 m² de materiale certificate conform standardelor internaționale OEKO-TEX® clasa 1 – suficient de sigure pentru contactul direct cu pielea bebelușilor, astfel încât părinții să aibă o liniște deplină. În același timp, scaunele sunt tapițate cu piele Nappa, care este moale, dar oferă susținere, oferind confort de lungă durată chiar și în timpul călătoriilor lungi.

În ceea ce privește scaunele, Xiaomi YU7 oferă opțional scaune frontale duble cu gravitație zero care se înclină prin apăsarea unui buton și dispun de o funcție de masaj în 10 puncte, permițând șoferului să se odihnească fără a fi nevoie să schimbe locurile. În același timp, scaunul cu gravitație zero al șoferului încorporează un sistem de confort cu 12 straturi, cu un design ergonomic care leagănă corpul pentru o susținere optimă, conturându-se perfect după curbele naturale ale coloanei vertebrale. Scaunele din spate dispun de reclinabile de lux la 135°, încălzite și reglabile între o poziție verticală de 100° și o poziție lounge de 135°. Tetierele din spate modernizate sunt mai groase și mai late, oferind un suport lateral mai bun pentru o călătorie și mai confortabilă.

Chiar și cu profilul său coborât și sportiv, Xiaomi YU7 oferă încă un spațiu spațios și confortabil în cabină. Proiectată folosind un model antropometric de 188 cm, cabina oferă spații generoase, cu un spațiu de 100 mm în față pentru cap, 77 mm în spate pentru cap și 73 mm în spate pentru picioare. De asemenea, scaunele din spate se pliază la atingerea unui buton, transformându-se instantaneu într-un pat de 1,8 m. Când vine vorba de depozitare, Xiaomi YU7 oferă 36 de compartimente în întreaga cabină. Portbagajul din față oferă 141 L de spațiu, care se potrivește confortabil cu o valiză de 24 inch. Portbagajul din spate are o capacitate de până la 687 L și se potrivește cu ușurință cu trei valize de 24 inch, trei valize de 20 inch și două genți de călătorie mari, ceea ce face ușor pentru o familie de patru persoane să împacheteze pentru o călătorie. Rabatați scaunele din spate, iar capacitatea portbagajului se extinde la 1.758 L, oferind suficient spațiu pentru un set complet de echipamente de camping.

Luxul înseamnă și „atenție la fiecare detaliu”. Sub panoul consolei centrale, plăcuțele duble de încărcare wireless de 80 W au un design cu ventilație ascunsă care menține încărcarea rapidă a telefoanelor fără supraîncălzire. Oglinzile parasolare de pe partea șoferului și a pasagerului din față oferă trei niveluri de luminozitate și control al temperaturii culorii pentru o vizibilitate mai clară. Oglinda retrovizoare interioară are o funcție antiorbire, iar oglinzile exterioare vin standard cu monitorizare a unghiului mort pentru o siguranță sporită în timpul condusului. La versiunile Max, oglinzile exterioare dispun și de un strat antiorbire pentru a reduce și mai mult strălucirea farurilor pe timp de noapte. Un frigider inteligent de bord de 4,6 L încape în șase cutii standard și poate răci sau încălzi băuturi în funcție de necesități. Sistemul audio premium cu 25 de difuzoare acceptă Dolby Atmos și integrează algoritmul audio nou dezvoltat de Xiaomi pentru a se asigura că fiecare scaun se bucură de o experiență de ascultare excepțională. Aerul condiționat al cabinei are un design blând, axat pe sănătate, fără flux de aer direct, oferind o experiență mai confortabilă. Acesta include o gură de aerisire frontală cu o lățime de 357 mm și guri de aerisire triple pentru scaunele din spate, care creează un flux de aer moale, înconjurător.

Îmbunătățiri complet noi în izolarea fonică și protecția solară

Xiaomi YU7 vine standard cu sticlă dublu laminată în toate finisajele – pentru parbriz, toate cele patru uși și geamurile sfertului din spate. Întregul vehicul are peste 200 de îmbunătățiri pentru controlul zgomotului și mai mult de 120 de materiale acustice pentru a bloca zgomotul din orice unghi. Etanșeitatea sa, lider în industrie, reduce semnificativ zgomotul exterior, depășind chiar și modelele de mașini de lux de nivelul unui milion. Versiunea Max face un pas mai departe cu o cabină ultra-silențioasă – toate versiunile vin standard cu geam dublu stratificat pentru toate cele patru uși, reducând vântul și alte zgomote de înaltă frecvență cu 2-3 dB, împreună cu un plafon panoramic tratat acustic și peste 30 de zone de izolare îmbunătățite pentru un interior liniștit.

Xiaomi EVs au fost mult timp un favorit în rândul șoferilor de sex feminin pentru protecția lor excepțională împotriva soarelui, iar Xiaomi YU7 continuă această tradiție cu protecție UV de nivel SFP100 și PA++++. Parbrizul are o acoperire triplă de argint, în timp ce toate cele patru ferestre vin standard cu sticlă de protecție solară dublu laminată, iar acoperișul panoramic este dublu acoperit cu argint pentru o protecție superioară împotriva căldurii și a UV. Versiunea Max este îmbunătățită cu un acoperiș solar panoramic EC cu funcție de atenuare inteligentă – care poate fi comutat prin simpla apăsare a unui buton pentru a umbri treptat habitaclul, oferind o izolare termică și o performanță de blocare a soarelui chiar mai bune decât parasolarele fizice întâlnite în alte vehicule.

Conducere și manipulare avansate: performanțe de vârf, autonomie extinsă și confort premium

Cel mai rapid SUV Sub-800,000 RMB (95.000 euro): accelerație 0-100 km / h, de neegalat de orice sistem de propulsie

În calitate de SUV de lux de înaltă performanță, Xiaomi YU7 duce la următorul nivel “trei tehnologii electrice de bază” (motor electric, baterie de putere, unitate de control a motorului) dezvoltate de sine. Întreaga gamă este echipată cu Xiaomi HyperEngine V6s Plus îmbunătățit, sporindu-și turațiile maxime la 22.000 rpm, cuplul maxim la 528 N-m și puterea maximă la 288 kW. Xiaomi YU7 Max ajunge până la o putere maximă de 690 CP, o viteză maximă de 253 km/h și o accelerație 0-100 km/h în doar 3,23 s (2,98 s excluzând rostogolirea unui picior), făcându-l cel mai rapid SUV cu accelerație 0-100 km/h sub 800.000 RMB (95.000 euro).

835 km! Cel mai lung SUV mare complet electric

Gama este o măsură reală a capacității unui SUV electric – și unul dintre cele mai importante și costisitoare aspecte ale oricărui EV. Versiunile Standard, Pro și Max ale Xiaomi YU7 oferă toate o gamă extinsă impresionantă. Versiunea Standard entry-level se mândrește cu o gamă CLTC de 835 km – cea mai bună din clasa SUV-urilor EV medii spre mari. Versiunile AWD ajung, de asemenea, la o autonomie CLTC de până la 770 km, depășind EV-urile cu tracțiune integrală din clasa sa, permițând două săptămâni întregi de navetism urban sau până la 1 000 km de călătorie pe distanțe lungi cu o singură încărcare.

Performanța impresionantă pe distanțe lungi a lui Xiaomi YU7 este posibilă datorită platformei sale avansate de propulsie electrică. În toate versiunile, Xiaomi YU7 este echipat cu o platformă de carbură de siliciu 800V. Suportând o încărcare ultra-rapidă de până la 5,2C, aceasta atinge o încărcare de 10-80% în doar 12 minute și poate încărca până la 620 km în 15 minute.

Fiecare versiune vine standard cu Xiaomi Smart Chassis, cu previzualizare a drumului și suspensie adaptivă. Atunci când este detectată o denivelare de viteză, sistemul ajustează automat rigiditatea suspensiei față și spate pentru a netezi călătoria. La intrarea în parcările subterane, șasiul, echipat cu arcuri pneumatice, își poate regla înălțimea pentru a reduce riscul de zgâriere. Arcurile pneumatice închise cu două camere oferă o gamă de reglare a înălțimii de 40%, dispunând de amortizoare reglabile continuu pentru tranziții continue între o senzație mai sportivă și una mai amortizată. Pe drumurile accidentate, controlul continuu al amortizoarelor Xiaomi YU7 netezește vibrațiile, minimizând ruliul caroseriei în viraje pentru o senzație echilibrată și stabilă.

În cele din urmă, pentru cei predispuși la rău de mișcare, Xiaomi a colaborat cu Spitalul Huashan și Spitalul Beijing Tongren pentru a co-dezvolta un mod de ameliorare a răului de mișcare. După ce a studiat ritmul cardiac, mișcarea ochilor, conductanța pielii și alte răspunsuri, șasiul lui Xiaomi YU7 este reglat cu precizie pentru a netezi înclinarea, rostogolirea și loviturile. Accelerația se simte la fel de stabilă ca un tren de mare viteză, frânarea regenerativă este calibrată pentru a minimiza trepidațiile, iar ruliul corpului este redus în continuare prin intermediul suspensiei adaptive. În teste, acest lucru a redus incidența răului de mișcare cu 51% și a întârziat apariția acestuia cu 16%.

Xiaomi HyperVision Panoramic Display cu Xiaomi Hyper XiaoAI AI Assistant Onboard

Când vine vorba de cabină, Xiaomi YU7 dispune de noul Xiaomi HyperVision Panoramic Display, care utilizează o matrice sofisticată de trei mini ecrane LED care utilizează “Panoramic Curved Projection Technology” pentru a proiecta informații complete pe zona inferioară a parbrizului fără probleme – o configurație vizuală care este de 2-3 ori mai scumpă decât un HUD standard. Rezultatul este intuitiv, șoferii beneficiind de proiecții de viteză și navigație poziționate optim în câmpul lor vizual natural. La viraje, imaginile unghiurilor moarte sunt afișate lângă oglinzile laterale.

Iar caracteristicile interactive nu se opresc aici. Xiaomi YU7’s HyperOS-powered Smart Cabin oferă o gamă de interacțiuni captivante. Atunci când vă aflați în modul Park, karaoke fără microfon este la îndemâna dumneavoastră. Adăugând farmec experienței sunt companionii animați de animale de companie – un capybara și o vidră – care servesc drept co-piloți. Aceste animale virtuale își ciulesc urechile ca reacție la indicațiile vocale adresate asistentului vocal XiaoAi AI, răspund natural la forțele G în timpul virajelor și chiar se joacă pe ecrane atunci când pasagerul apelează la XiaoAi, permițând interacțiuni distractive pentru copiii de la bord.*

Xiaomi YU7 dispune de un asistent vocal actualizat Xiaomi Hyper XiaoAi AI, care rulează acum pe un model AI mare, cu suport pentru interacțiunea multimodală și interacțiunea vocală cu întregul exterior al mașinii. Dispunând de patru module și o matrice de 8 microfoane, modulele cu 4 voci permit o comunicare fluentă cu vehiculul chiar și atunci când stați afară. Controlul vocal pe cinci zone înseamnă că fiecare scaun primește propriul asistent vocal Hyper XiaoAi AI, deoarece comenzile nu interferează între ele.

Ecosistemul “Human X Car X Home” se extinde cu noi caracteristici

Ecosistemul “Human X Car X Home” vede o serie de actualizări de această dată. Porturile cu două fire de pe ambele părți ale panoului de bord pot furniza până la 27 W de putere pentru accesorii precum camere foto sau telefoane sport. Habitaclul are nouă puncte magnetice pentru accesorii precum cutii de șervețele, huse pentru ochelari și butoane fizice magnetice, precum și un nou suport magnetic pentru telefoane wireless. În plus, baza oglinzii retrovizoare găzduiește extinderea pentru o cameră gimbal 4K și un senzor de interacțiune spațială AI. Camera gimbal 4K permite monitorizarea în timp real și apelurile vocale, permițând utilizatorilor să verifice animalele de companie din mașină chiar și atunci când sunt departe de vehicul. Senzorul de interacțiune spațială AI acceptă șase gesturi ale mâinii, permițând comenzi convenabile fără atingere, cum ar fi schimbarea pistelor și realizarea de fotografii. Suplimentele utile nu se opresc aici. Partea din spate a scaunelor din față poate găzdui cel mai recent Xiaomi Pad 7S Pro. Zona din spate a acoperișului are un design extensibil, sistemul de șine de acoperiș suportând o putere de 100 W și două porturi Type-C pentru opțiuni de încărcare versatile. Șina de acoperiș poate fi echipată cu lumini glisante pentru a asigura iluminarea scaunelor din spate și, de asemenea, suportă conectarea la un proiector exterior pentru utilizarea în camping. În plus, suportul de acoperiș poate fi extins pentru a transporta biciclete sau snowboard-uri, fiind ideal pentru aventurile în aer liber.

Utilizatorii Apple se bucură de experiențe premium și în mașinile Xiaomi

În primul rând, experiența pentru utilizatorii iPhone este mult îmbunătățită, cu suport pentru diverse opțiuni de control de la distanță. Acestea includ suport pentru deblocarea de la distanță UWB, precum și opțiuni de control de la distanță disponibile prin intermediul widget-urilor aplicației Xiaomi EV pe ecranul de pornire și prin comenzi rapide din Centrul de control. În plus, butonul de acțiune al iPhone-ului poate fi atribuit ca un comutator dedicat de deblocare sau blocare. Actualizările în timp real ale stării vehiculului sunt furnizate prin funcția Alive Status a aplicației Xiaomi EV, iar rutele de navigare pot fi trimise direct de pe telefon către sistemul mașinii.

În al doilea rând, experiența ecosistemului Apple a fost complet îmbunătățită. Apple CarPlay poate fi acum fixat ca un widget desktop și acceptă utilizarea simultană a aplicațiilor CarPlay și auto pe același ecran. Sistemul auto acceptă Apple Music pentru streaming online de înaltă calitate, iar Apple Watch poate fi utilizat pentru a controla vehiculul independent. Suportul pentru tablete de pe bancheta din spate suportă, de asemenea, utilizarea extinsă cu iPad

Siguranță avansată: Caracteristici de siguranță de top + teste riguroase de siguranță = protecție completă

De la lansarea sa, Xiaomi SU7 a obținut ratinguri de top în testele de siguranță autoritare și a câștigat o recunoaștere pe scară largă, inclusiv fiind numit “Mașina anului” de către mass-media. A primit un rating A în conformitate cu noile standarde C-IASI 3G+ – cel mai mare rating dintre sedanuri până în prezent – și un rating de cinci stele în conformitate cu C-NCAP actualizat, obținând un scor lider în clasă. În raportul J.D. Power’s 2025 New Energy Vehicle, Xiaomi SU7 s-a clasat, de asemenea, pe primul loc în două categorii cheie din segmentul vehiculelor pur electrice mari.

Caracteristici de siguranță de înaltă calitate

Fiind al doilea model Xiaomi, Xiaomi YU7 continuă să susțină filosofia „Siguranța mai presus de toate” cu un design de siguranță complet. XiaomiYU7 aplică oțel de înaltă rezistență Xiaomi de 2200 MPa – oțelul format la cald cu cea mai mare rezistență, produs în prezent în masă în industria auto – în domenii cheie, cum ar fi toate grinzile anti-coliziune ale celor patru uși și cele șase tuburi de expansiune formate la cald din stâlpii A și B, care formează o structură de „coliziune încorporată” în combinație cu caroseria vehiculului. Acest lucru îmbunătățește semnificativ siguranța în condiții extreme, cum ar fi impacturile laterale și răsturnările. Având ca bază acest material avansat, XiaomiYU7 dispune de o caroserie hibridă oțel-aluminiu Armor-Cage complet modernizată, formată din 90,2% oțel de înaltă rezistență și aliaj de aluminiu. Rigiditatea la torsiune atinge 47.610 N·m/grad, plasându-l printre cele mai performante din segmentul SUV-urilor.

În ceea ce privește protecția bateriei, atât bateriile litiu-fier fosfat, cât și cele ternare de litiu din Xiaomi YU7 îndeplinesc standarde de siguranță ultra-înalte, depășind deja noile cerințe naționale de siguranță a bateriilor din China din 2025. În plus, Xiaomi YU7 utilizează același „strat antiglonț” pe partea inferioară a pachetului de baterii ca și Xiaomi SU7 Ultra. O bară transversală anti-zgârieturi de 1.500 MPa a fost adăugată pe partea inferioară a șasiului, oferind o protecție sporită pentru celulele bateriei în condiții de drum dificile.

6,49 milioane de kilometri de teste rutiere în condiții reale, depășind cele mai înalte standarde de siguranță

Calitatea remarcabilă nu provine doar din standardele înalte de proiectare a vehiculelor – ci și prin teste riguroase de siguranță și durabilitate. Pe parcursul dezvoltării Xiaomi YU7, 653 de vehicule de testare au parcurs un total de 10,62 milioane de kilometri. Numai testele rutiere au reprezentat 6,49 milioane de kilometri pe parcursul a 539 de zile, acoperind 296 de orașe – de la căldura toridă de 53°C din Turpan până la frigul înghețat de -41°C din Heihe și chiar la altitudinea mare de 5.380 de metri din regiunea Ali din Tibet. Aceste teste extinse au dovedit capacitatea Xiaomi YU7 de a face față climatelor diverse și terenului accidentat al Chinei. De asemenea, au fost efectuate numeroase teste terțe privind siguranța, eficiența, inteligența și performanța generală, toate certificate de organizații profesionale.

3.944 km! Xiaomi YU7 doboară recordul la provocarea de anduranță de 24 de ore

Angajamentul Xiaomi de a „construi o mașină grozavă” înseamnă depășirea limitelor. Xiaomi YU7 a fost supusă recent unui test de anduranță extenuant de 24 de ore pentru a-și împinge la maximum puterea, autonomia, capacitățile de încărcare, durabilitatea și fiabilitatea. Inspirată de legendara cursă de 24 de ore de la Le Mans – unul dintre cele mai dificile evenimente de motorsport din istorie, cu o rată medie de finalizare de aproximativ 70% – această provocare este deosebit de dificilă pentru vehiculele electrice, care au nevoie de autonomie lungă, încărcare rapidă, performanțe puternice și o gestionare excelentă a căldurii, toate în același timp. Sub supravegherea oficială a Centrului de Tehnologie și Cercetare Auto din China, mașina de test Xiaomi YU7 Max a stabilit un nou record, parcurgând 3.944 km în 24 de ore. Invităm și alte mărci să ni se alăture în această cursă pentru o tehnologie și o inovație mai bune. O concurență sănătoasă conduce la progres – iar asta înseamnă vehicule electrice mai bune pentru toată lumea.