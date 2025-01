FEATURED SMARTPHONES STIRI HONOR lansează Magic7 Pro în România Ionut Razvan Share







HONOR anunță lansarea HONOR Magic7 Pro în Europa. Respectându-și angajamentul de a oferi cea mai bună experiență AI disponibilă pe smartphone, HONOR introduce noi caracteristici AI menite să revoluționeze fotografia, calitatea ecranului și performanța hardware-ului. HONOR Magic7 Pro vine cu aplicația Google Gemini pre-instalată[1]. Asistentul Google ajută utilizatorii să-și îmbunătățească ideile, să învețe în noi moduri, să scrie e-mailuri, sau să planifice evenimente. Stanley Yan, country manager declară că „Este fantastic să lansăm HONOR Magic7 Pro pe piața din România, unde continuăm să avem o prezență din ce în ce mai mare. Dispozitivul setează un nou standard pentru smartphone-uri, oferind caracteristici AI de top care, prin apăsarea unui singur buton, fac viața oamenilor mai ușoară, mai rapidă și mai plăcută. După un 2024 de succes, începem 2025 în forță lansând Magic7 Lite și Magic7 Pro; suntem entuziasmați de ceea ce urmează în acest an.” Un stil de viață inteligent îmbunătățit cu AI și sistemul de operare MagicOS 9.0 Seria HONOR Magic7 oferă o interfață cu adevărat personalizată și inteligentă care integrează perfect AI-ul în task-urile de zi cu zi. Caracteristicile pe Magic Portal[2] sunt îmbunătățite, astfel că utilizatorii pot încercui obiectele și pot permite înțelegerea instantă a textului și a imaginii, accesând astfel aplicațiile dorite. Fiind pregătit pentru diverse scenarii de utilizare, Magic Portal acceptă o gamă largă de aplicații, inclusiv tip social media, divertisment, călătorie, productivitate și shopping. Mai mult, având o înțelegere semantică îmbunătățită, Magic Portal poate direcționa utilizatorii rapid și cu ușurință către aplicații de divertisment. Permițând utilizatorilor să-și maximizeze productivitatea, seria HONOR Magic7 oferă, de asemenea, o gamă largă de funcționalități, cum ar fi AI Translation și HONOR Notes, făcându-l un instrument esențial pentru profesioniștii care doresc să exceleze la locul de muncă. Cu AI Translation, seria HONOR Magic7 oferă traducere instantanee în până la 13 limbi[3], asistând utilizatorii în depășirea barierelor de limbă în timp real. În plus, HONOR Notes acceptă funcția AI Summary, care poate analiza rapid conținutul notițelor utilizatorilor și poate oferi un rezumat al conținutului; acesta completează funcția AI Minutes, care le permite utilizatorilor să extragă informații esențiale din transcrierile lungi ale întâlnirilor sau a materialelor de training. Google Gemini App Gemini oferă acces rapid la asistență Google AI și ajutor în funcție de context. Extensiile Gemini permit utilizatorilor să identifice și să acționeze în baza informațiilor din aplicații Google și servicii ca Maps, YouTube, Flights și Hotels. De asemenea, utilizatorii pot crea imagini captivante pentru muncă, dar și pentru distracție. Gemini Live este, de asemenea, util pentru brainstorming de idei, simplificarea subiectelor complexe, sau orice alte scenarii în care este necesară obținerea de răspunsuri în timp real (este suficientă activarea butonului Gemini Live în aplicația Gemini). Conceput pentru a se adapta la diferite stiluri de conversație, Gemini își poate modifica abordarea rapid dacă cineva se răzgândește în mijlocul frazei sau dacă adresează ulterior mai multe întrebări. AI HONOR IMAGE ENGINE revoluționează experiența de fotografiere Pentru a oferi utilizatorilor o experiență fotografică excepțională, HONOR Magic7 Pro este echipat cu sistemul avansat HONOR AI Falcon Camera. Camera principală Super Dynamic HONOR Falcon de 50MP permite utilizatorilor să surprindă detalii în condiții variate de lumină, grație senzorului de top de 1/1.3 inch și diafragma ajustabilă de f/1.4. Utilizatorii beneficiază de un câmp vizual extins, fiind o cameră wide perfectă pentru fotografiile de peisaj sau de grup. Camera telefoto de 200 MP este ideală pentru fotografierea subiecților aflați la distanță și pentru peisajele de noapte, având un senzor telefoto de 1/1.4 cu o diafragmă mare de f/2.6. Acest upgrade asigură o calitate remarcabilă și un aport mare de lumină chiar și în condiții dificile. Cu funcții precum Light și Shadow Portrait Large Model, Capture Enhancement Large Model, sau Telephoto Enhancement Large Model, HONOR Magic7 Pro integrează AI HONOR IMAGE ENGINE – primul Mobile Imaging System cu Hybrid (device-cloud) AI Large Models din piață, care oferă utilizatorilor o experiență de fotografiere sofisticată și inteligentă. Harcourt Portrait Mode oferă utilizatorilor opțiuni creative pentru a surprinde portrete uimitoare cu lumină rafinată, în timp ce AI Enhanced Portrait oferă portrete cu definiție ultra-înaltă, redând culorile adevărate ale fiecărui subiect. În plus, noul AI Super Zoom este proiectat să captureze peisaje superbe, ultra clare chiar și de la distanță mare, având o distanță focală care variază între 30x și 100x. Chiar și în cazul subiecților în mișcare, HONOR AI Motion Sensing Capture și HD Super Burst permit o fotografiere cu precizie la 10 frame-uri pe secundă, înghețând fiecare acțiune. Durată de viață de neegalat a bateriei, combinată cu performanță de joc excepționale Cu o baterie de a treia generație din siliciu-carbon de 5270mAh[4], seria HONOR Magic7 folosește materiale inovative pentru o performanță îmbunătățită. Bateria oferă o performanță fiabilă la temperaturi scăzute și poate fi reîncărcată rapid la 100W prin Wired HONOR SuperCharge și la 80W prin Wireless HONOR SuperCharge în doar 33 de minute[5] cu un încărcător compatibil. În plus, 4-in-1 HONOR E2 Chip este integrat pentru a îmbunătăți managementul bateriei și pentru a monitoriza sănătatea acesteia, ajustând curentul în funcție de factorii de mediu și volumul de utilizare. Această inovație prelungește durata de viață a bateriei chiar și în condiții de utilizare la temperaturi extreme. Având un procesor Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform[6], seria Magic7 vine echipată cu Qualcomm® Oryon CPU și Qualcomm® Adreno GPU. Combinat cu prima tehnologie din industrie AI Real-Time Rendering, susținută de capacitățile AI integrate pe dispozitiv și arhitectura eterogenă de calcul, dispozitivul dispune de grafică la nivel de PC și experiență de gaming aproape full frame, neegalată în industrie. Dotat cu AI Predictive Scheduling Engine, smartphone-ul prezice scenarii cu AI și recunoaște frame rate-ul pentru o stabilitate de top a acesteia, cu o fluctuație mai mică de 0.2[7] și un management optim de sistem. Speakerul este stereo, cu o cavitate sonoră masivă și sistem audio spațial integrate. Cu un algoritm de îmbunătățire a basului, experiența audio este mai puternică și mai bogată. Pionierat cu Natural Light Simulation și Natural Light HONOR AI Eye Comfort Display Seria HONOR Magic7 dispune de o varietate de caracteristici AI pentru confort vizual, inclusiv Circular Polarized Light Display care emulează caracteristicile lumii de la soare și oferă o lumină blândă, uniformă din orice unghi. Cu Risk-free PWM Dimming[8] de 4320Hz, Circadian Night Display, Natural Tone Display, Hardware-level Low Blue Light Technology și Natural Light HONOR AI Eye Comfort, ecranul de 6.8 inch asigură o simulare complexă a luminii naturale, optimizând culoarea, spectrul, polarizarea, luminozitatea și ritmul. Este un nou standard în confortul ochilor. Mai mult decât atât, HONOR NanoCrystal Shield oferă o durabilitate excepțională, fiind de zece ori mai rezistent la impact decât sticla normală, și certificat pentru rezistența la praf și apă, asigurând că seria HONOR Magic7 este protejată de uzura zilnică. Culoare, preț și disponibilitate Disponibil în culorile Gri (Lunar Shadow Grey) și Negru (Black), HONOR Magic7 Pro va fi lansat în România pe 17 ianuarie la prețul recomandat de 5.999 Lei.

